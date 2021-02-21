Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдетт 21 февраля в Мельбурне, начало — в 11:30 мск. Джокович — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович в девятый раз сыграет в финале Australian Open. Во всех предыдущих случаях он становился победителем турнира. А всего это будет для Новака уже 28-й финал «Большого шлема».

В полуфинале Джокович, как и ожидалось, легко выиграл у Аслана Карацева. Серьезная борьба в этом матче была лишь эпизодически. Все-таки для Карацева это был первый опыт игры против такого соперника.

Самым сложным пока что для серба на этом турнире был матч с Александром Зверевым в четвертьфинале. Напряжение было буквально в каждом гейме, но в решающие моменты Новак в очередной раз продемонстрировал свою невероятную цепкость на приеме.

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О травме, которую Джокович получил в игре третьего круга против Тейлора Фрица, сейчас уже практически не вспоминают. Более того, первая ракетка мира подтвердил, что эта проблема больше его не беспокоит.

Медведев

Тем временем о Медведеве сейчас уверенно говорят, как о будущей первой ракетке мира. Последние матчи Даниила действительно впечатлили.

В четвертьфинале Медведев легко выиграл у соотечественника Андрея Рублева. Небольшая интрига была только в первом сете, в остальных же партиях абсолютно ничего не напоминало о том, что борьба, вообще-то, идет за место в полуфинале.

То же самое, в принципе, можно сказать и про матч против Стефаноса Циципаса в 1/2 финала. Медведев просто уничтожил грека. У Даниила было невероятное преимущество во всех трех сетах.

Победная серия Медведева составляет теперь 20 матчей. С ноября прошлого года он обыграл всех из топ-10, кроме Роджера Федерера, который пока не выступает из-за травмы.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы в этом матче 50 на 50. На победу Джоковича можно поставить за 1.94, а на Медведева — за 2.05.

Джокович наверняка хотел бы сыграть против Циципаса или даже Надаля, но ему достался самый сложный соперник из всех возможных.

На данный момент счет в противостоянии 4-3 в пользу Медведева. Но три из четырех последних матчей между этими теннисистами завершились в пользу российского теннисиста. В конце прошлого года Медведев легко обыграл Новака на Итоговом турнире.

Будет борьба. И не исключено, что в этом финале все решится только в пятом сете. Так очень часто бывает, когда встречаются два невероятно цепких игрока.

Ставка - общий тотал геймов в матче больше 40,5 за 1.95.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 4,5 за 2.99.

Что касается ставки на исход и конкретно на победу Медведева, то здесь нужно понимать, что Джокович, в отличие от бесхарактерных Рублева и Циципаса, не развалится даже в том случае, если проиграет первые сеты. При этом не исключено, что отыгрываться придется Медведеву. Про невероятный опыт Джоковича все-таки тоже не надо забывать.