Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против японки Наоми Осаки в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Мугуруса — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мугуруса

Финалистка прошлогоднего Australian Open невероятно мощно начала текущий турнир. Но, впрочем, никто и не удивился. На одном из турниров в Мельбурне Мугуруса дошла до финала, где в абсолютно равном матче уступила первой ракетке мира Эшли Барти.

В стартовом матче австралийского мэйджора Гарбин выиграла у Маргариты Гаспарян. Дальше была победа над еще одной россиянкой — Людмилой Самсоновой.

А в третьем раунде Мугуруса разгромила Зарину Дияс из Казахстана — 6:1, 6:1.

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В трех матчах Мугуруса в общей сложности проиграла лишь десять геймов. Тут, как говорится, без комментариев.

Осака

Тем временем чемпионка Australian Open-2019 не менее уверенно преодолела стартовые раунды.

В первом круге Осака не оставила шансов Анастасии Павлюченковой — 6:1, 6:2. А россиянка все-таки не такая уж и простая соперница.

Француженка Каролин Гарсия тоже не устояла перед мощью Наоми. Японская теннисистка снова выиграла в двух сетах.

Как и в матче третьего раунда против Онс Жабер. В принципе, говорить пока особо и не о чем, Осака легко выиграла три матча, подтвердив статус одной из главных фавориток турнира.

Прогноз и ставка

На Мугурусу букмекеры предлагают поставить за 2.71, а на победу Осаки — за 1.58.

Увы, но вот так бывает, когда чуть ли не главные претенденты на титул встречаются уже в четвертом раунде. В этом есть определенная несправедливость.

Как ни странно, это будет первая встреча Мугурусы и Осаки, ранее их пути не пересекались.

Кто лучше? Обе демонстрируют невероятный теннис, поэтому нам только остается скромно предположить, что все решится в третьем сете — двух партий девушкам окажется недостаточно.

Ставка - тотал сетов больше 2,5 за 2.44.

Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк за 4.20. Странно, что на это событие такой высокий коэффициент.