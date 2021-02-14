ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент Даниил МедведевAustralian Open. Медведев пробился в четвертый раунд, Рублев обыграл Лопеса «Рейнджерс» — «Бостон»НХЛ. «Бостон» обыграл «Рейнджерс», «Аризона» уступила «Сент-Луису»
  • 12:34
    • Хачанов проиграл Берреттини в третьем круге Australian Open
  • 09:24
    • Рублев обыграл Лопеса и пробился в четвертый круг AO
  • 14:39
    • Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет в Швеции
  • 13:14
    • Александрова проиграла Барти и вылетела из Australian Open
  • 08:34
    • Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
    Все новости спорта

    Сможет ли Мугуруса остановить Осаку?

    Мугуруса — Осака. Прогноз (к. 4.20) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 14 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Гарбин Мугуруса Прогнозы на Наоми Осака Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Мугуруса — Осака
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наоми Осака
    Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против японки Наоми Осаки в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Мугуруса — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мугуруса

    Финалистка прошлогоднего Australian Open невероятно мощно начала текущий турнир. Но, впрочем, никто и не удивился. На одном из турниров в Мельбурне Мугуруса дошла до финала, где в абсолютно равном матче уступила первой ракетке мира Эшли Барти.

    В стартовом матче австралийского мэйджора Гарбин выиграла у Маргариты Гаспарян. Дальше была победа над еще одной россиянкой — Людмилой Самсоновой.

    А в третьем раунде Мугуруса разгромила Зарину Дияс из Казахстана — 6:1, 6:1.

    Все прогнозы на Australian Open

    В трех матчах Мугуруса в общей сложности проиграла лишь десять геймов. Тут, как говорится, без комментариев.

    Осака

    Тем временем чемпионка Australian Open-2019 не менее уверенно преодолела стартовые раунды.

    В первом круге Осака не оставила шансов Анастасии Павлюченковой — 6:1, 6:2. А россиянка все-таки не такая уж и простая соперница.

    Француженка Каролин Гарсия тоже не устояла перед мощью Наоми. Японская теннисистка снова выиграла в двух сетах.

    Как и в матче третьего раунда против Онс Жабер. В принципе, говорить пока особо и не о чем, Осака легко выиграла три матча, подтвердив статус одной из главных фавориток турнира.

    Прогноз и ставка

    На Мугурусу букмекеры предлагают поставить за 2.71, а на победу Осаки — за 1.58.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Увы, но вот так бывает, когда чуть ли не главные претенденты на титул встречаются уже в четвертом раунде. В этом есть определенная несправедливость.

    Как ни странно, это будет первая встреча Мугурусы и Осаки, ранее их пути не пересекались.

    Кто лучше? Обе демонстрируют невероятный теннис, поэтому нам только остается скромно предположить, что все решится в третьем сете — двух партий девушкам окажется недостаточно.

    Ставка - тотал сетов больше 2,5 за 2.44.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк за 4.20. Странно, что на это событие такой высокий коэффициент.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вердер — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Норвич — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рединг — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021     Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Мугуруса — Осака 14.02.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.44.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры