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    Медведев прервет серию сухих побед на Australian Open?

    Краинович — Медведев. Прогноз (к. 2.14) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Краинович — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Филипа Краиновича в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 13 февраля в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Краинович — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Краинович

    Краинович во второй раз в карьере вышел в третий круг Australian Open. До этого два матча в Мельбурне он выигрывал в 2019 году.

    Текущий турнир сербский теннисист начал с победы над голландцем Робином Хаасе. Соперник смог взять один сет, но, в любом случае, Филип сыграл уверенно.

    То же самое можно сказать и про матч с Пабло Андухаром во втором раунде. Краинович снова позволил оппоненту выиграть партию, но в остальных был заметно лучше.

    Перед стартом Australian Open Краинович в рамках выставочного матча выиграл у Янника Синнера. И это тоже доказывает, что Медведеву достался непростой соперник.

    Медведев

    Тем временем Медведев пока не проиграл ни одного сета. Хотя перед первым кругом были опасения, что Вашек Поспишил заставит россиянина понервничать.

    Но ничего подобного, Медведев выиграл у представителя Канады в трех партиях.

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    Точно так же, как и в матче против испанца Роберто Карбальеса-Баэны. Правда, тут, как ни странно, во втором сете неожиданно завязалась борьба. Даниил смог сделать брейк только при счете 5:5, после чего спокойно завершил партию в свою пользу. Ну а в третьем сете уже добил соперника — 6:1.

    Победная серия Медведева составляет уже 16 матчей.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.08, а на победу Краиновича — за 9.40.

    Несмотря на такую уверенность букмекеров и текущие результаты Медведева, надо признать, что российскому теннисисту не очень повезло с соперником. Будет сложно. Тем более у Краиновича уже есть удачный опыт противостояния с Даниилом, который проигрывал сербу в 2019 году в Индиан-Уэллсе.

    Ставка - тотал сетов в матче больше 3,5 за 2.14. На этот раз Медведев, скорее всего, как минимум одну партию проиграет. Краинович не так плох, как можно подумать, глядя на коэффициенты в линии.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Краиновича больше 12,5 за 1.83.

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