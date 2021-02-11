ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить? Александр ЛогиновДоминирование Норвегии, Франция без Фуркада и россияне без флага и гимна Скотт МактоминайВыстрел МакТерминатора и осторожность Сульшера. «МЮ» дожал «Вест Хэм» в Кубке Англии
  • 16:37
    • У Юргена Клоппа умерла мать
  • 16:20
    • Головин в запасе «Монако» на матч Кубка Франции
  • 12:50
    • «Аякс» исключил Промеса из заявки на матч с ПСВ, футболист может вернуться в «Спартак»
    Все новости спорта

    Александрова повторит лучший результат на Australian Open?

    Крейчикова — Александрова. Прогноз (к. 1.97) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 11 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Крейчикова — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешской теннисистки Борборы Крейчиковой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 04:30 мск. Крейчикова — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Крейчикова

    Впервые в новом сезоне Крейчикова сыграла еще в начале января. Чешская теннисистка выступила на турнире в Абу-Даби. Во втором круге Барбора уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

    Перед Australian Open Крейчиковой пришлось провести две недели на строгом карантине. Все это время ей пришлось поддерживаться физическую форму прямо в номере отеля.

    Несмотря на это, Барбора неплохо сыграла на одном из мельбурнских турниров, одержала две победы, в а в третьем круге уступила в борьбе американке Дженнифер Брэди.

    В первом круге австралийского мэйджора Крейчикова выиграла у китаянки Чжэн Сайсай.

    Александрова

    Тем временем Александрова в первом круге уверенно выиграла у итальянки Мартины Тревизан — 6:3, 6:4.

    В принципе, результат ожидаемый. Более того, от Екатерины ждали разгромной победы. Но и так неплохо.

    На прошлой неделе Александрова на одном из мельбурнских турниров стала автором сразу двух сенсаций. Сначала россиянка выиграла у действующей чемпионки «Ролан Гаррос» Иги Швентек, а потом разгромила румынку Симону Халеп.

    Все прогнозы на Australian Open

    В прошлом году Александрова дошла на Australian Open до третьего круга — на данный момент это ее лучший результат в Мельбурне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что Александрова снова выиграет, на ее победу можно поставить за 1.38, Победу Крейчиковой предлагают за 3.15.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    История повторяется, год назад Александрова тоже играла с Крейчиковой во втором раунде Australian Open. Тот матч завершился со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки.

    И сейчас все указывает на то, что Екатерина снова не отдаст сопернице ни одного сета.

    Ставка - победа Александровой в двух сетах за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Крейчикова выиграет меньше 10,5 гейма за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Бордо — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Осер — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Суонси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рединг — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.85
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Интернасьональ — Спорт Ресифи
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     Роберто Фирмино
  • Дорогостоящий провал. «Ливерпуль» проиграл и почти прекратил борьбу за титул
    • 17:48 04/02/2021
    Крейчикова — Александрова: прогноз и ставка на матч 11.02.2021 в 04:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.97.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры