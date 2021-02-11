Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешской теннисистки Борборы Крейчиковой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 04:30 мск. Крейчикова — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Впервые в новом сезоне Крейчикова сыграла еще в начале января. Чешская теннисистка выступила на турнире в Абу-Даби. Во втором круге Барбора уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Перед Australian Open Крейчиковой пришлось провести две недели на строгом карантине. Все это время ей пришлось поддерживаться физическую форму прямо в номере отеля.

Несмотря на это, Барбора неплохо сыграла на одном из мельбурнских турниров, одержала две победы, в а в третьем круге уступила в борьбе американке Дженнифер Брэди.

В первом круге австралийского мэйджора Крейчикова выиграла у китаянки Чжэн Сайсай.

Александрова

Тем временем Александрова в первом круге уверенно выиграла у итальянки Мартины Тревизан — 6:3, 6:4.

В принципе, результат ожидаемый. Более того, от Екатерины ждали разгромной победы. Но и так неплохо.

На прошлой неделе Александрова на одном из мельбурнских турниров стала автором сразу двух сенсаций. Сначала россиянка выиграла у действующей чемпионки «Ролан Гаррос» Иги Швентек, а потом разгромила румынку Симону Халеп.

Все прогнозы на Australian Open

В прошлом году Александрова дошла на Australian Open до третьего круга — на данный момент это ее лучший результат в Мельбурне.

Прогноз и ставка

Букмекеры склоняются к тому, что Александрова снова выиграет, на ее победу можно поставить за 1.38, Победу Крейчиковой предлагают за 3.15.

История повторяется, год назад Александрова тоже играла с Крейчиковой во втором раунде Australian Open. Тот матч завершился со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки.

И сейчас все указывает на то, что Екатерина снова не отдаст сопернице ни одного сета.

Ставка - победа Александровой в двух сетах за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Крейчикова выиграет меньше 10,5 гейма за 1.82.