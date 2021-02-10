ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевКто поборет австралийскую жару? Медведев и Рублев — среди фаворитов Квинси ПромесТрансферный дайджест. 2-8 февраля Тринкау забил победный мячС Месси или без «Барселона» на правильном пути
  • 17:34
    • Полузащитник «Зенита» получил травму в матче со сборной Иордании
  • 17:18
    • «Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Упамекано
  • 17:02
    • «Барселона» потеряла троих игроков перед матчем с «Севильей»
  • 14:52
    • Матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» может пройти на поле «Ювентуса»
  • 14:17
    • Сборная России назвала состав на смешанную эстафету на ЧМ в Поклюке
    Все новости спорта

    Мугуруса уничтожит еще одну россиянку?

    Мугуруса — Самсонова. Прогноз (к. 1.81) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 10 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на WTA Прогнозы на Гарбин Мугуруса
    Мугуруса — Самсонова: прогноз и ставка
    Гарбин Мугуруса
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против испанки Гарбин Мугурусы во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 10 февраля в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Мугуруса — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мугуруса

    Как и ожидалось, Мугуруса мощно стартовала на первом в сезоне турнире «Большого Шлема». В стартовом матче испанская теннисистка разгромила Маргариту Гаспарян.

    Россиянка неплохо боролась в первом сете, взяла четыре гейма, но по второй партии без шансов — Гарбин выиграла 6:0.

    Этот матч подтвердил, что Мугурусе по силам повторить прошлогодний результат на Australian Open. В 2020-м испанка проиграла в финале американке Софии Кенин.

  • Кто поборет австралийскую жару? Медведев и Рублев — среди фаворитов
  • На стартовавшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии хватает итриг
  • Сегодня

    • На прошлой неделе Мугуруса дошла до финала на одном из мельнбурнских турниров, где уступила Эшли Барти. Но в целом ее выступление оставило очень сильное впечатление.

    Самсонова

    Тем временем Самсонова впервые в карьере сыграет во втором круге Australian Open. До этого ее главным достижением в Мельбурне было просто попадание в основную сетку.

    В январе Людмила прошла тяжелейшую квалификацию. В первых двух матчах отбора российская теннисистка взяла стартовый сет со счетом 6:0, но потом в обоих случаях уступала во второй партии. А в третье — снова легко выигрывала. Удивительно, конечно.

    Все прогнозы на Australian Open

    Перед стартом Australian Open Самсонова неудачно выступила на одном из мельнбурнских турниров. В первом круге Людмила проиграла с разгромным счетом Цветане Пиронковой.

    Зато на австралийском мэйджоре 22-летняя Самсонова начала с победы. Россиянка одержала волевую победу над испанкой Паулой Бадосой, которая, к слову, не так давно переболела ковидом.

    Прогноз и ставка

    На Мугурусу букмекеры предлагают поставить всего лишь за 1.07, а на победу Самсоновой — за 10.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Возможна ли тут сенсация? Вряд ли. Мугуруса показывает сейчас, возможно, лучший теннис в карьере. Так что тут без шансов для Самсоновой.

    Ставка - победа Мугурусы с форой по геймам (-6,5) за 1.81.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Самсонова выиграет меньше 6,0 гейма за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бернли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шеффилд — Уиком
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.73
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021
    Мугуруса — Самсонова: прогноз и ставка на матч 10.02.2021 в 06:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.81.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры