Россиянка Людмила Самсонова сыграет против испанки Гарбин Мугурусы во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 10 февраля в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Мугуруса — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мугуруса

Как и ожидалось, Мугуруса мощно стартовала на первом в сезоне турнире «Большого Шлема». В стартовом матче испанская теннисистка разгромила Маргариту Гаспарян.

Россиянка неплохо боролась в первом сете, взяла четыре гейма, но по второй партии без шансов — Гарбин выиграла 6:0.

Этот матч подтвердил, что Мугурусе по силам повторить прошлогодний результат на Australian Open. В 2020-м испанка проиграла в финале американке Софии Кенин.

На прошлой неделе Мугуруса дошла до финала на одном из мельнбурнских турниров, где уступила Эшли Барти. Но в целом ее выступление оставило очень сильное впечатление.

Самсонова

Тем временем Самсонова впервые в карьере сыграет во втором круге Australian Open. До этого ее главным достижением в Мельбурне было просто попадание в основную сетку.

В январе Людмила прошла тяжелейшую квалификацию. В первых двух матчах отбора российская теннисистка взяла стартовый сет со счетом 6:0, но потом в обоих случаях уступала во второй партии. А в третье — снова легко выигрывала. Удивительно, конечно.

Все прогнозы на Australian Open

Перед стартом Australian Open Самсонова неудачно выступила на одном из мельнбурнских турниров. В первом круге Людмила проиграла с разгромным счетом Цветане Пиронковой.

Зато на австралийском мэйджоре 22-летняя Самсонова начала с победы. Россиянка одержала волевую победу над испанкой Паулой Бадосой, которая, к слову, не так давно переболела ковидом.

Прогноз и ставка

На Мугурусу букмекеры предлагают поставить всего лишь за 1.07, а на победу Самсоновой — за 10.00.

Возможна ли тут сенсация? Вряд ли. Мугуруса показывает сейчас, возможно, лучший теннис в карьере. Так что тут без шансов для Самсоновой.

Ставка - победа Мугурусы с форой по геймам (-6,5) за 1.81.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Самсонова выиграет меньше 6,0 гейма за 1.80.