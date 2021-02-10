Мугуруса
Как и ожидалось, Мугуруса мощно стартовала на первом в сезоне турнире «Большого Шлема». В стартовом матче испанская теннисистка разгромила Маргариту Гаспарян.
Россиянка неплохо боролась в первом сете, взяла четыре гейма, но по второй партии без шансов — Гарбин выиграла 6:0.
Этот матч подтвердил, что Мугурусе по силам повторить прошлогодний результат на Australian Open. В 2020-м испанка проиграла в финале американке Софии Кенин.
На прошлой неделе Мугуруса дошла до финала на одном из мельнбурнских турниров, где уступила Эшли Барти. Но в целом ее выступление оставило очень сильное впечатление.
Самсонова
Тем временем Самсонова впервые в карьере сыграет во втором круге Australian Open. До этого ее главным достижением в Мельбурне было просто попадание в основную сетку.
В январе Людмила прошла тяжелейшую квалификацию. В первых двух матчах отбора российская теннисистка взяла стартовый сет со счетом 6:0, но потом в обоих случаях уступала во второй партии. А в третье — снова легко выигрывала. Удивительно, конечно.
Все прогнозы на Australian Open
Перед стартом Australian Open Самсонова неудачно выступила на одном из мельнбурнских турниров. В первом круге Людмила проиграла с разгромным счетом Цветане Пиронковой.
Зато на австралийском мэйджоре 22-летняя Самсонова начала с победы. Россиянка одержала волевую победу над испанкой Паулой Бадосой, которая, к слову, не так давно переболела ковидом.
Прогноз и ставка
На Мугурусу букмекеры предлагают поставить всего лишь за 1.07, а на победу Самсоновой — за 10.00.
Возможна ли тут сенсация? Вряд ли. Мугуруса показывает сейчас, возможно, лучший теннис в карьере. Так что тут без шансов для Самсоновой.
Ставка - победа Мугурусы с форой по геймам (-6,5) за 1.81.
Также можно рассмотреть ставку на то, что Самсонова выиграет меньше 6,0 гейма за 1.80.