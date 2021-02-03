ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 26 января — 1 февраля Мохамед СалахОсторожность Моейса и гений Салаха позволили «Ливерпулю» вернуться в чемпионскую гонку «Вашингтон» — «Бостон»НХЛ. Три очка Панарина и волевая победа «Бостона» над «Вашингтоном»
  • 12:57
    • Медведев обыграл Шварцмана на Кубке ATP
  • 12:42
    • Федерер сыграет на турнире в Дохе
  • 12:06
    • Матип выбыл до конца сезона
  • 11:07
    • Рублев вывел сборную России вперед в серии с Аргентиной на ATP Cup
  • 09:19
    • Панарин вошел в историю НХЛ
  • 07:59
    • «Барселона» задолжала Месси крупную сумму
    Все новости спорта

    Сможет ли Касаткина остановить Канепи?

    Канепи — Касаткина. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Мельбурне 3 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Дарья Касаткина Прогнозы на Кайя Канепи
    Канепи — Касаткина: прогноз и ставка
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против эстонки Кайи Канепи в рамках третьего круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 07:00 мск. Канепи — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канепи

    Вопреки абсолютно всем прогнозам, Канепи стал автором пока что, наверное, главной сенсации. Эстонская теннисистка одержала победу над Ариной Соболенко, это, безусловно, результат, которого вообще никто не ожидал.

    Матч получился довольно странным. Кайя выиграла первый сет 6:1, потом отдала сопернице партию со счетом 2:6, а в третьей — снова разгромила Арину 6:1.

    Это была первая с 2018 года победа Канепи над теннисисткой из топ-10. Ну и стоит отметить, что 35-летняя эстонка прервала 15-матчевую серию побед Соболенко, которая, по мнению букмекеров, входит в тройку главных фаворитов предстоящего Australian Open.

    Все прогнозы на теннис

    В первом круге Канепи тоже провела на корте три сета, одержав волевую победу над малоизвестной австралийкой Астрой Шармой.

    Касаткина

    Тем временем Касаткина, которая по итогам прошлого сезона упала в рейтинге на 71-е место, спокойно выиграла свой матч во втором круге. Таких эмоций, как в игре Канепи и Соболенко, здесь не было. И это в каком-то смысле очень хорошо, потому что именно такие матчи показывают, что Дарья наконец-то начала демонстрировать относительно уверенный теннис.

    Касаткина одержала уверенную победу над словенкой Полоной Херцог — 6:4, 6:3. За весь матч российская теннисистка проиграла на своей подаче лишь один гейм.

    В первом матче на турнире в Мельбурне Касаткина и вовсе отдала сопернице лишь два гейма. 23-летняя россиянка разгромила румынку Михаэлу Бузарнеску — 6:1, 6:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, судя по коэффициентам, находятся в замешательстве после сенсационной победы Канепи над Соболенко. И действительно не очень понятно, чего теперь ожидать от эстонской теннисистки. На Канепи, как и на Касаткину, в предстоящем матче можно поставить за 1.92.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Ранее эти теннисистки провели между собой четыре матча, счет в противостоянии пока что равный — 2:2.

    И мы, наверное, не будем рисковать — ставка на исход в данном случае больше похожа на игру в рулетку.

    Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.31. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Нефтчи — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.33
  • Прогноз на матч Рот-Вайсс Эссен — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осер — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вердер — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.52
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»
  • Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
    • 07:22 28/01/2021     Жозеп Мария Бартомеу
  • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?
    • 16:50 27/01/2021     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить
    • 08:48 27/01/2021
    Канепи — Касаткина: прогноз и ставка на матч 03.02.2021 в 07:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.31.
    • Играть Лучшие коэффициентыВысокие лимиты
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры