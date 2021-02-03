Россиянка Дарья Касаткина сыграет против эстонки Кайи Канепи в рамках третьего круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 07:00 мск. Канепи — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канепи

Вопреки абсолютно всем прогнозам, Канепи стал автором пока что, наверное, главной сенсации. Эстонская теннисистка одержала победу над Ариной Соболенко, это, безусловно, результат, которого вообще никто не ожидал.

Матч получился довольно странным. Кайя выиграла первый сет 6:1, потом отдала сопернице партию со счетом 2:6, а в третьей — снова разгромила Арину 6:1.

Это была первая с 2018 года победа Канепи над теннисисткой из топ-10. Ну и стоит отметить, что 35-летняя эстонка прервала 15-матчевую серию побед Соболенко, которая, по мнению букмекеров, входит в тройку главных фаворитов предстоящего Australian Open.

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В первом круге Канепи тоже провела на корте три сета, одержав волевую победу над малоизвестной австралийкой Астрой Шармой.

Касаткина

Тем временем Касаткина, которая по итогам прошлого сезона упала в рейтинге на 71-е место, спокойно выиграла свой матч во втором круге. Таких эмоций, как в игре Канепи и Соболенко, здесь не было. И это в каком-то смысле очень хорошо, потому что именно такие матчи показывают, что Дарья наконец-то начала демонстрировать относительно уверенный теннис.

Касаткина одержала уверенную победу над словенкой Полоной Херцог — 6:4, 6:3. За весь матч российская теннисистка проиграла на своей подаче лишь один гейм.

В первом матче на турнире в Мельбурне Касаткина и вовсе отдала сопернице лишь два гейма. 23-летняя россиянка разгромила румынку Михаэлу Бузарнеску — 6:1, 6:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры, судя по коэффициентам, находятся в замешательстве после сенсационной победы Канепи над Соболенко. И действительно не очень понятно, чего теперь ожидать от эстонской теннисистки. На Канепи, как и на Касаткину, в предстоящем матче можно поставить за 1.92.

Ранее эти теннисистки провели между собой четыре матча, счет в противостоянии пока что равный — 2:2.

И мы, наверное, не будем рисковать — ставка на исход в данном случае больше похожа на игру в рулетку.

Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.31. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант.