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    Медведев продлит серию побед в противостоянии со Шварцманом?

    Медведев — Шварцман. Прогноз (к. 1.75) и ставки на Кубок ATP 2 февраля 2021 года

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    Медведев — Шварцман: прогноз и ставка
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 февраля в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Медведев — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Новый сезон Медведев начинает в статусе четвертой ракетки мира. Но уже всем прекрасно понятно, что в этом году Даниил будет штурмовать вершину рейтинга ATP.

    Итоговый турнир окончательно подтвердил, что Медведев отныне входит в элитную компанию мужского тура. В Лондоне россиянин одержал пять ярких побед, обыграв по ходу турнира Александра Зверева, Новака Джоковича, Диего Шварцмана, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

    Кроме того, не будем забывать про полуфинал US Open и победу на «Мастерсе» в Париже.

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    Были, конечно, и неудачи, но все они остались в тени ярких побед. В игровом арсенале Медведева, похоже, есть все для того, чтобы уже в ближайшем будущем стать первой ракеткой мира.

    Шварцман

    Успешным стал 2020-й и для Шварцмана, который впервые в карьере поднялся в рейтинге на восьмое.

    Это позволило аргентинскому теннисисту принять участие в Итоговом турнире. Там, правда, Диего проиграл на групповом этапе все три матча, но вряд ли его это сильно расстроило. Одна из причин не самого удачного выступления звучит довольно банально, но это факт — на хардовом покрытии Шварцман не так опасен, как на грунте.

    А главные достижения Шварцмана в прошлом сезоне связаны, в первую очередь, с грунтовыми турнирами. На «Мастерсе» в Риме аргентинец дошел до финал, попутно уверенно разобравшись с Рафаэлем Надалем.

    Ну а в октябре Шварцман ворвался в полуфинал «Ролан Гаррос». Сыграть в решающем матче Диего не позволил Надаль, который взял реванш за поражение в Риме.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.22, а на победу Шварцмана — за 4.50.

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    И это абсолютно адекватный расклад. Во-первых, Медведев в пяти предыдущих матчах против Шварцмана отдал сопернику всего лишь один сет. К слову, в четырех случаях они играли как раз на харде.

    Ну и во-вторых, Шварцману действительно не очень комфортно играть на твердом покрытии.

    Ставка — победа Медведева со счетом 2-0 по сетам за 1.67.

    Или же ставка на победу Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.75.

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