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    Сможет ли Надаль остановить невероятного Медведева?

    Медведев — Надаль. Прогноз (к. 2.64) и ставки на Итоговый турнир ATP 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Надаль
    Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 21 ноября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. Прогноз на Медведев — Надаль.
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    Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Плей-офф 21 Ноября 2020 года
    Даниил Медведев (Россия)
  • Итоговый чемпионат ATP. Плей-офф
    •  Даниил Медведев (Россия) 17:00 Рафаэль Надаль (Испания) Рафаэль Надаль (Испания)
  • Итоговый чемпионат ATP. Плей-офф
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    Коэффициенты на матч
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    Медведев

    Для многих Медведев на данный момент является главным фаворитом Итогового турнира. Пока еще никто здесь не впечатлил так, как российский теннисист.

    Медведев обеспечил себе первое место в группе и участие в полуфинале уже после первых двух матчей.

    В стартовом туре группового этапа Даниил легко выиграл у представителя Германии Александра Зверева. На самом деле, соперник в тот день тоже играл очень прилично, но Медведев был на абсолютно другом уровне.

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    • Но настоящий космос Медведев показал в матче с Новаком Джоковичем. По всей видимости, теперь серб догадывается, что испытывают в игре с ним теннисисты, которые изначально понимают, что у них нет шансов на победу. Это был один из немногих случаев, когда Новаак оказался в роли аутсайдера. 6:3, 6:3 — для победы над первой ракеткой мира Медведеву потребовалось чуть больше часа.

    Надаль

    «Грунтовый король» вышел в полуфинал Итогового турнира впервые с 2015 года. Считается, что Надаль, как правило, плохо играет на твердом покрытии в закрытых помещениях, и именно из-за этого он еще ни разу в карьере не выигрывал турнир среди лучших теннисистов.

    Однако сейчас сложно сказать, что у Надаля что-то не получается. Даже несмотря на то, на групповом этапе Рафа выиграл не все три матча.

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    В первом туре Надаль легко разобрался с Андреем Рублевым, после чего проиграл Доминику Тиму, но матч против австрийца получился настолько шикарным, что сейчас сложно сказать, что кто-то из теннисистов был хуже. Все решили два тай-брейка.

    Ключевым для Надаля стал матч против Стефаноса Циципаса. Оба играли невероятно хорошо, но в третьем сете лучше оказался все-таки Рафа, которому явно полегче дышалось после двух очень насыщенных партий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Медведева фаворитом предстоящего матча. Поставить на российского теннисиста можно за 1.70. Победу Надаля предлагают за 2.41.

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    По всей видимости, на ситуацию в линии очень сильно повлияла мощная игра Медведева в матче с Джоковичем, который банально не понимал, что делать. Хотя можно, например, вспомнить, что ранее российский теннисист проиграл Рафе во всех трех матчах, причем на харде.

    Но, как правильно заметил сам Надаль, сейчас нет смысла обращать внимание на предыдущие матчи. Медведев стал сильнее, прежде всего, психологически. И это было хорошо заметно и в матче со Зверевым, и против Джоковича.

    Ставка — победа Медведева за 1.70. Ключевым моментом станет игра Даниила на приеме. Такой свободы действий, как в матчах с Рублевым и Циципасом, у Надаля точно не будет.

    И ставка с риском — победа Медведева в двух сетах за 2.64. На самом деле, играть против Надаля Медведеву, возможно, будет даже проще, чем против Джоковича. 0

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    Медведев — Надаль. Прогноз (к. 2.64) и ставки на Итоговый турнир ATP 21 ноября 2020 года. Прогноз на Медведев — Надаль. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.64
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