Тим — Циципас. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 15 ноября 2020 года

Доминик Тим
Доминик Тим точно может занести себе в актив нынешний сезон. Да, он вновь не победил на любимом «Ролан Гаррос», проиграв в четвертьфинале аргентинцу Диего Шварцману, но без титула «Большого шлема» не остался.
Австриец стал лучшим на US Open, где в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева, а в финале в пяти сетах сломил сопротивление немца Александра Зверева.
До вылета в Лондон Тим также успел засветиться на домашнем турнире в Вене, где сначала он выиграл у малоизвестно украинца Виталия Сачко, а затем переиграл чилийца Кристиана Гарина.
И все же завоевать титул на родной земле Доминику не удалось, поскольку в четвертьфинале он уступил россиянину Андрею Рублеву со счетом 6:7, 2:6.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас, выигравший Итоговый чемпионат ATP в 2019 году, в новом сезоне так и не раскрыл свой потенциал.
Пожалуй, лучших результатов грек добился на «Ролан Гаррос», где дошел до полуфинала и заставил попотеть Новака Джоковича, которому проиграл в пяти сетах.
На US Open шестой номер мирового рейтинга вылетел уже в третьем круге, не справившись с хорватом Борной Чоричем.
В своем втором поединке на турнире в Вене Циципас проиграл болгарину Григору Димитрову, а на «Мастерсе» в Париже и вовсе не прошел ни одного круга, уступив хозяину кортов Уго Умберу по итогам трех тай-брейков.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество австрийцу: победа Тима — 1.85, победа Циципаса — 1.96.
Честно говоря, выделить фаворита в этой паре непросто. Обе теннисиста осенью испытывали проблемы с физической формой, из-за чего не демонстрировали тех результатов, которых от них ждали фанаты.
Действительно, у Доминика было больше времени на отдых, поскольку он решил не ехать в Париж, а целенаправленно готовиться к Итоговому чемпионату. Возможно, это сыграет ему на руку.
В личных встречах Тим ведет у Циципаса 4-3, а также ведет 3-2 в матчах на харде, хотя в закрытом помещении они встречались лишь раз — в финале прошлогоднего Итогового чемпионата, и тогда грек вырвал победу.
Поединок обещает быть напряженным, но мы сделаем ставку на австрийца, у которого, возможно, накопилось чуть больше сил. Наш прогноз — «победа Тима».
В прошлогоднем финале теннисисты сыграли два тай-брейка. Так почему бы не поставить на то, что они еще раз определят победителя в решающем гейме? Еще один вариант — «будет тай-брейк» за 1.70. 0