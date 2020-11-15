Тим — Циципас. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 15 ноября 2020 года

В воскресенье, 15 ноября, австриец Доминик Тим сыграет с греком Стефаносом Циципасом в рамках группы «Лондон-2020» на Итоговом чемпионате ATP. Встреча, которая пройдет на арене «O2», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Тим — Циципас.

Доминик Тим

Доминик Тим точно может занести себе в актив нынешний сезон. Да, он вновь не победил на любимом «Ролан Гаррос», проиграв в четвертьфинале аргентинцу Диего Шварцману, но без титула «Большого шлема» не остался.

Австриец стал лучшим на US Open, где в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева, а в финале в пяти сетах сломил сопротивление немца Александра Зверева.

До вылета в Лондон Тим также успел засветиться на домашнем турнире в Вене, где сначала он выиграл у малоизвестно украинца Виталия Сачко, а затем переиграл чилийца Кристиана Гарина.

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И все же завоевать титул на родной земле Доминику не удалось, поскольку в четвертьфинале он уступил россиянину Андрею Рублеву со счетом 6:7, 2:6.

Стефанос Циципас

Стефанос Циципас, выигравший Итоговый чемпионат ATP в 2019 году, в новом сезоне так и не раскрыл свой потенциал.

Пожалуй, лучших результатов грек добился на «Ролан Гаррос», где дошел до полуфинала и заставил попотеть Новака Джоковича, которому проиграл в пяти сетах.

На US Open шестой номер мирового рейтинга вылетел уже в третьем круге, не справившись с хорватом Борной Чоричем.

В своем втором поединке на турнире в Вене Циципас проиграл болгарину Григору Димитрову, а на «Мастерсе» в Париже и вовсе не прошел ни одного круга, уступив хозяину кортов Уго Умберу по итогам трех тай-брейков.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество австрийцу: победа Тима — 1.85, победа Циципаса — 1.96.

Честно говоря, выделить фаворита в этой паре непросто. Обе теннисиста осенью испытывали проблемы с физической формой, из-за чего не демонстрировали тех результатов, которых от них ждали фанаты.

Действительно, у Доминика было больше времени на отдых, поскольку он решил не ехать в Париж, а целенаправленно готовиться к Итоговому чемпионату. Возможно, это сыграет ему на руку.

В личных встречах Тим ведет у Циципаса 4-3, а также ведет 3-2 в матчах на харде, хотя в закрытом помещении они встречались лишь раз — в финале прошлогоднего Итогового чемпионата, и тогда грек вырвал победу.

Поединок обещает быть напряженным, но мы сделаем ставку на австрийца, у которого, возможно, накопилось чуть больше сил. Наш прогноз — «победа Тима».

В прошлогоднем финале теннисисты сыграли два тай-брейка. Так почему бы не поставить на то, что они еще раз определят победителя в решающем гейме? Еще один вариант — «будет тай-брейк» за 1.70. 0