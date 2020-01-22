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    Сможет ли Федерер разгромить удобного соперника?

    Филип Крайинович — Роджер Федерер. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Australian Open 22 января 2020 года

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    Прогноз на Филип Крайинович — Роджер Федерер
    Роджер Федерер
    В среду, 22 января, во втором раунде мужской сетки Открытого чемпионата Австралии серб Филип Крайинович встретится со швейцарцем Роджером Федерером. Ориентировочное начало поединка — в 12:30 мск. Прогноз на Филип Крайинович — Роджер Федерер.

    Филипп Крайинович

    Cербский теннисист является 41-й ракеткой мира.

    За прошлый год Крайинович одержал 31 победу при 18 поражениях и остался без титулов. Лучшими результатами стали выходы в финалы ATP 250 в Будапеште и Стокгольме.

    Новый сезон 27-летний теннисист начал на турнире в Дохе, где сначала одолел британца Кайла Эдмунда (4:6, 6:3, 6:3), а затем проиграл испанцу Фернандо Вердаско — 5:7, 6:4, 0:6.

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    В первом раунде на ТБШ соперником Крайиновича был малоизвестный француз Квентин Халис. Очень много ошибался оппонент, чем и воспользовался Крайинович, но борьба получилась ожесточенной — 7:6, 7:6, 3:6, 4:6, 7:5.

    Роджер Федерер

    В настоящий момент швейцарец является третьей ракеткой мира.

    К сожалению, легендарный Федерер не молодеет — в этом году ему исполнится уже 39 лет. Ветеран вносит коррективы в свою игру, учитывая возможности организма, поэтому старается не гнаться за брейками и лишний раз бережет себя.

    Для швейцарца это будет второй поединок в нынешнем году. Были опасения относительно его кондиций, но в первом раунде Федерер очень уверенно разобрался с американцем Стивом Джонсоном, сумев превзойти оппонента по всем показателям — 6:3, 6:2, 6:2.

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    До Australian Open последним турниром для Федерера был Итоговый турнир ATP, на котором он дошел до полуфинала и уступил греку Стефаному Циципасу — 3:6, 3:6. Швейцарец в той игре выглядел явно не в своей тарелке и не смог показать свой максимум.

    Роджер уже трижды встречался с Крайиновичем и каждый раз покидал корт победителем — все поединки проходили на харде.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество швейцарцу: победа Федерера — 1.03, победа Крайиновича — 12.2.

    Для серба проблемой стал даже игрок из второй сотни мирового рейтинга, а Федерер полон сил и желания показывать максимум на ключевых турнирах сезона, среди которых и Australian Open. Предлагаем поставить на победу Федерера с форой -8,5 гейма за 1.96. 0

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