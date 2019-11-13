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    Кто выиграет битву лузеров первого тура?

    Надаль — Медведев. Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч Итогового турнира ATP 13 ноября 2019 года

    Прогнозы на теннис Финал Мирового Тура ATP ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Рафаэля Надаля
    Прогноз на Надаль — Медведев
    Даниил Медведев
    В среду, 13 ноября, испанец Рафаэль Надаль встретится с российским теннистом Даниилом Медведевым в рамках группового этапа Итогового турнира АТР. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Надаль — Медведев.
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    Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Группа Андре Агасси 13 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Рафаэль Надаль

    Испанец является первой ракеткой мира. 33-летний теннисист до сих пор остается в ударе и продолжает доминировать в мужском Туре.

    Рафа в этом году стал победителем мэйджоров в США и Франции, а также выиграл турниры в Монреале и Риме. Всего испанец до Лондона провел 57 матчей, из которых выиграл 51.

    Последний турнир перед Лондоном — Париж, где Надаль вышел в полуфинал, но отказался от борьбы из-за того, что травмировал мышцы живота на разминке. До этого у него была серия из 16 побед подряд.

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    Как оказалось, повреждение не прошло без следа за период подготовки к Итоговому. В первом туре Рафа уступил впервые с июля. Испанец много ошибался и был явно не в восторге от самого себя. Итог — 2:6, 4:6.

    Теперь все решится в предстоящих поединках против Медведева и Циципаса.

    Даниил Медведев

    Россиянин проводит феерический сезон — за этот год Даниил ворвался в элиту мужского Тура и является четвертой ракеткой мира.

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    • В этом году Медведев стал чемпионом Мастерсов в Шанхае и Цинциннати, а также завоевал титулы в Санкт-Петербурге и Софии. Еще одним ярким событием стал выход в финал US Open, где Медведев сражался до последнего и в пяти сетах уступил именно Рафе Надалю.

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    В Париже Даниил провалился, уступив на старте Жереми Шарди. Многие считают, что россиянин сдал после травмы на Кубке Кремля.

    Первая игра на Итоговом подтвердила, что что-то пошло не так у Даниила. Он явно устал после тяжелого сезона и не смог перехватить преимущество по ходу игры со Стефаносом Циципасом — 6:7, 6:7.

    Прогноз

    Букмекеры отдают преимущество Медведеву — 1.69 против 2.21.

    В личных встречах ведет Рафа — 2:0. Оба игрока далеки от пика своей формы и начали турнир с поражения, поэтому предстоящая игра решит очень многое. Предлагаем поставить на опыт лидера мирового рейтинга — победа Надаля за 2.21. 0

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