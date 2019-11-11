Даниил Медведев — Стефанос Циципас. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Итогового турнира ATP 11 ноября 2019 года

В понедельник, 11 ноября, россиянин Даниил Медведев проведет первый матч Итогового турнира АТР против грека Стефаноса Циципаса. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Даниил Медведев — Стефанос Циципас.

Даниил Медведев

Россиянин проводит феерический сезон — за этот год Даниил ворвался в элиту мужского Тура и является четвертой ракеткой мира.

В этом году Медведев стал чемпионом Мастерсов в Шанхае и Цинциннати, а также завоевал титулы в Санкт-Петербурге и Софии. Еще одним ярким событием стал выход в финал US Open, где Медведев сражался до последнего и в пяти сетах уступил Рафе Надалю.

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Последним турниром перед Лондоном был Париж. Там Медведев провалился, уступив на старте Жереми Шарди. Перед этим Даниил получил травму на Кубке Кремля, которая могла сказаться на его физической форме. Тем не менее, перед Лондоном у тенниста было больше недели для отдыха и восстановления.

Особенно хорош Медведев на харде в этом году — 46 побед при 10 поражениях.

Стефанос Циципас

Грек является шестой ракеткой мира и продолжает прогрессировать. На его счету в этом году 55 побед при 26 поражениях, а на харде он выиграл 34 из 52 поединков.

В этом году Стефанос стал чемпионом в Эшториле и Марселе. Часто греку не хватает стабильности, но ему 21 год и он еще будет прогрессировать. Эксперты отмечают, что Циципас все лучше действует на задней линии, моментами классно переходит из защиты в атаку и способен удивлять в игре с фаворитами.

Тем не менее, в больших матчах Циципас все-таки чаще ломается, не выдерживая напряжения. В Париже Стефанос сумел выйти в четвертьфинал, но победил при этом посредственных соперников, а вот сербу Новаку Джоковичу уступил без шансов в двух сетах.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество россиянину: победа Медведева — 1.41, победа Циципаса — 3.01.

Все пять очных поединков завершились победами Даниила. Предлагаем поставить на победу Медведева с форой -3 гейма за 1.96. 0