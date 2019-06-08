Эшли Барти — Маркета Вондроушова. Прогноз (к. 1.69) и ставки на финал «Ролан Гаррос» 8 июня 2019 года

В субботу, 8 июня, австралийка Эшли Барти сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой в рамках финала Открытого чемпионата Франции. Начало поединка — в 16:00 мск. Прогноз на Эшли Барти — Маркета Вондроушова.

Эшли Барти

Австралийка является восьмой ракеткой мира и аналогичный номер посева достался ей во Франции.

Барти однозначно добилась самого громкого успеха в карьере и по итогам «Ролан Гаррос» гарантировала себе дебют в топ-5 рейтинга.

При этом победы приходили Эшли закономерно — в каждом поединке она считалась фавориткой у букмекеров и подтверждала этот статус.

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Сет Барти отдала лишь дважды — в 1/8 финала Софии Кенин (6:3, 3:6, 6:0), а затем в полуфинале 17-летней Аманде Анисимовой — 6:7, 6:3, 6:3.

Полуфинал получился агрессивным с обеих сторон, но победила более опытная теннисистка. Теперь у Барти есть возможность не только добыть титул, но и стать второй ракеткой мира.

Маркета Вондроушова

Чешка в свои 19 лет уже является 38-й ракеткой мира, а в Париже ей достался такой же номер посева.

При этом Маркета однозначно является главным прорывом турнира. Девушка показывает зрелый теннис и пока не отдала ни одного сета своим оппоненткам вовсе — все матчи завершились в двух партиях.

В четвертьфинале Вондроушова встречалась с Петрой Мартич и взяла реванш за поражение в финале стамбульского турнира — 7:6, 7:5.

Особенно стоит отметить характер теннисистки — она сражается абсолютно за каждый мяч до последнего. Ей чаще всего не до красивых комбинаций, а вот воспользоваться слабыми сторонами соперницы — это она умеет.

Вот и в полуфинале многие были уверены, что мастерство Йоханны Конты возьмет верх над упорством чешки, однако характер все равно позволел Маркете оформить первый в карьере выход в финал турнира «Большого шлема» — 7:5, 7:6.

Прогноз

В финале букмекеры отдают преимущество Барти — 1.63 против 2.33 на Вондроушову.

Считаем, что это именно тот случай, когда стоит поверить в Вондроушову. Австалийка сейчас тоже хороша, но открытием турнира стала именно чешка и ее стальной характер. Если Анисимовой не хватило выдержки, то у Маркеты такой проблемы не возникнет. Предлагаем поставить на победу Вондроушовой с форой +3,5 гейма за 1.69. 0