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    Дель Потро остановит набравшего форму Кольшрайбера

    Хуан Мартин Дель Потро — Филипп Кольшрайбер. Прогноз и ставки на теннисный матч 17 марта

    ATP Хуан Мартин дель Потро Филипп Кольшрайбер
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    Хуан Мартин Дель Потро
    Хуан Мартин Дель Потро
    wsau.com
    В субботу, 17 марта, в 1/4 финала турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе встретятся аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и немец Филипп Кольшрайбер. Начало матча – 00:00 мск. Прогноз на Хуан Мартин Дель Потро — Филипп Кольшрайбер.

    Хуан Мартин Дель Потро

    Дель Потро является восьмой ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы позади, а аргентинец добился уже нескольких ярких побед в Акапулько, где ему удалось добраться до финала и без проблем одолеть Кевина Андерсона (6:4, 6:4).

    Хуан Мартин Дель Потро знаменит своим бойцовским характером, трудности не способны испугать аргентинца, поэтому он всегда сражается за каждое очко до последнего, несмотря на то, кончились у него силы или нет.

    В США для Хуана Мартина все складывается также прекрасно. Примечательно, что на втором подряд турнире 29-летний теннисист проходит испанца Давида Феррера, который сейчас демонстрирует классную игру и является игроком, способным думать и диктовать свои условия на корте. Но даже ему уже дважды не удалось остановить аргентинца, настолько тот хорош. В Индиан-Уэллсе Дель Потро праздновал победу в третьем раунде — 6:4, 7:6.

    В четвертом раунде аргентинец встречался с соотечественником Леонардо Майером. Дель Потро проиграл первый сет, но не сдался и в итоге не только сравнял счет, но и оформил выход в следующий этап — 3:6, 7:6, 6:3. Серия побед 29-летнего теннисиста насчитывает уже восемь поединков.

    Филипп Кольшрайбер

    Немецкий теннисист уже превзошел любые ожидания, учитывая крайне плохую форму в начале сезона. Поражения на стартах Сиднея, Australian Open и Софии создали впечатление, что Филипп Кольшрайбер находится на закате своей карьеры. В Роттердаме появились «признаки жизни», когда он сумел обыграть россиянина Карена Хачанова (3:6, 7:6, 7:6), а в Дубае был повержен француз Глеб Сахаров (6:4, 6:2), после чего ему нанес поражение грек Стефанос Циципас (6:4, 3:6, 4:6).

    Ближайшие события

    В Индиан-Уэллсе на фоне таких результатов Филипп Кольшрайбер «прогремел». Главной сенсацией стала победа в третьем раунде над вторым номером посева Марином Чиличем — 6:4, 6:4. Далее 34-летний немец на классе прошел француза Пьера-Юга Эрбера (6:4, 7:6) и теперь готовится к встрече с Дель Потро.

    Главным достоинством Кольшрайбера сейчас является высокий процент прохождения первой подачи, за счет чего он и попытается одолеть аргентинца. Игровая форма и настрой опытного игрока сейчас вопросов не вызывают.

    Прогноз

    1,67Победа Дель Потро с форой -3,5 гейма

    Соперники провели между собой восемь матчей, в которых шесть побед одержал Дель Потро, а дважды лучшим становился Кольшрайбер, причем делал он это в последних играх, которые состоялись в сезоне 2016 года на домашних кортах в Мюнхене и Штутгарте.

    Дель Потро является едва ли не единственной реальной угрозой для Роджера Федерера, поэтому он должен получить свой шанс сразиться со швейцарцем. Все-таки сомнительно, что Кольшрайбера хватит на победу над еще одним топ-соперником, он и так перевыполнил план, да и возраст должен взять свое.

    Аргентинец будет играть агрессивно, идти вперед и классно подавать. У Кольшрайбера нет настолько большого боевого арсенала и физики, чтобы бороться с нынешним Хуаном Мартином. Предлагаем взять победу Дель Потро с форой -3,5 гейма за 1,67.

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