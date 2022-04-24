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    Как завершится главный бой UFC Vegas 52 с участием Лемос и Андраде?

    Лемос-Андраде. Прогноз (к. 2.17) и ставки на бой, UFC, 24 апреля 2022 года

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    Джессика Андраде
    В ночь с 23 на 24 апреля состоится бой в женском минимальном весе на турнире UFC Vegas 52 между Амандой Лемос и Джессикой Андраде. Ориентировочно начало боя в 6.30 мск. Лемос-Андраде: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аманда Лемос

    Лемос идет из хорошей серии из пяти побед кряду. Сейчас Аманда занимает десятое место в рейтинге в минимальном женском дивизионе. Возможно, победа в грядущем бою приблизит ее к поединку за звание претендента на титул.

    Аманда одержала 8 побед в первом раунде, однако на дистанции ее часто не хватает. Нередко бразильянка идет в партер. Больше половины тейкдаунов заканчиваются для соперника переводом в партер.

    Но Лемос также имеет определенные проблемы с обороной. В среднем в минуту она пропускает 10 акцентированных ударов. При этом Аманда редком пробивает удары по ногам соперника. Чаще она работает по голове и корпусу, что делает ее предсказуемой.

    Джессика Андраде

    Андраде занимает первую строчку в рейтинге в легчайшем дивизионе. При этом она параллельно выступает и в минимальном весе. В ее активе есть два поединка с действующей чемпионкой Роуз Намаюнас.

    Счет в данном противостоянии 1:1. Также Джессика выходила в октагон против Валентины Шевченко, но уступила. Сильными сторонами Андраде является борьба. Из 68 попыток 38 оказались успешными.

    Но при этом 9 побед из 22 были завоеваны Джессикой нокаутом. Она довольно резко меняет темп. Может перевести соперницу в партер и уже там работать первым номером, нанося удары.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом в данном противостоянии является Джессика Андраде. На ее победу букмекеры дают коэффициент 1.48. На успех Аманды Лемос можно поставить за 2.73.

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    С учетом того, какая ранее была серьезная оппозиция у Андраде, вероятность ее победы гораздо больше. При этом у нее будет преимущество в габаритах перед своей соперницей.

    Не стоит забывать и про ударную мощь, которая помогает Джессике нокаутировать своих оппонентов. Ставка: досрочная победа Андраде с коэффициентом 2.17.

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    Лемос-Андраде: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прочие виды. Как завершится главный бой UFC Vegas 52 с участием Лемос и Андраде?
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