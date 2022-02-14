«Цинциннати Бенгалс»
«Цинциннати» — классический андердог, которого мало кто рассматривал всерьёз и который собрал команду за 2 года с нуля через драфты.
В сезоне прошлого года «Бенгалз» одной из худших команд НФЛ, закончив чемпионат с 2 победами и 14 поражениями. В этом сезоне на пути к Супербоулу они одержали 11 победы, 7 раз проиграв.
Главная причина такого преображения: лучший атакующий новичок года Джамар Чейз — быстрый, цепкий, атлетичный, умный принимающий, а также 23-летний Джо Бурроу — один из самых самобытных квотербеков лиги. Вместе они стали самой динамичной парой атакующих игроков НФЛ.
Но не стоит забывать и про по-настоящему мощную защиту команды, ключевым элементом которой для выхода на новый уровень качества стал пасс-рашер Трей Хендриксон, в арсенале которого феноменальные сэки, стабильность и лидерскими качествами
В матче за звание победителя Американской конференции «Цинциннати Бенгалс» обыграли прошлогоднего участника Супербоула «Канзас-Сити Чифс». В основное время был зафиксирован ничейный счёт 24:24 (7:3, 14:7, 0:11, 3:3). В овертайме победу «Бенгалс» принёс филд-гол Эвана Макферсона.
«Лос-Анджелес Рэмс»
У «Лос-Анджелеса» другая модель построения команды — это набор бывалых ветеранов, ради получения которых «Рэмс» отдали кучу будущих драфт-пиков.
В этом сезоне команду усилил один из лучших квотербеков последнего десятилетия — Мэттью Стэффорд. Приход чемпиона НФЛ и лучшего игрока Супербоула-50 Вона Миллера и принимающего Оделла Бэкхема — это тоже мощнейшая ставка на успех.
По пути к Супербоулу «Рэмс» катком проехались по «Аризоне», а потом выбили из розыгрыша действующего чемпиона «Тампа-Бэй Бакканирс», закончив на этой ноте карьеру величайшего футболиста в истории — Тома Брэди.
В финале Национальной конференции «Лос-Анджелес Рэмз» победили «Сан-Франциско Форти Найнерз» со счётом 20:17 (0:0, 7:10, 0:7, 13:0).
«Рэмс», как и прошлом году «Тампа», сыграет в Супербоуле на своей домашней арене. В минувшем сезоне это сыграло на руку хозяевам поля
Прогноз и ставка
На победу «Цинциннати Бенгалз» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, а на успех «Лос-Анджелес Рэмс» — 1.48.
«Рэмс» уже были в Супербоуле три года назад, но тогда им не хватило опыта и хорошего квотербека. За три года все изменилось. «Бенгалс» — молодая и голодная до побед команда с гениальной атакующей парой.
На стороне «Рэмс» опыт и домашние стены. Прогнозируем, что
Интересный вариант ставок —