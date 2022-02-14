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    Выиграет ли «Лос-Анджелес Рэмс» домашний Супербоул?

    «Цинциннати Бенгалс» — «Лос-Анджелес Рэмс». Прогноз, ставка (1.86) на Супербоул-2022 14 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Цинциннати Бенгалс» — «Лос-Анджелес Рэмс»
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    «Лос-Анджелес Рэмс»
    В ночь с 13 на 14 февраля пройдет Супербоул-2022 в котором встретятся «Цинциннати Бенгалс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Игра на SoFi-стэдиум в Инглвуде начнется в 2:20 мск. «Цинциннати Бенгалс» — «Лос-Анджелес Рэмс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Цинциннати Бенгалс»

    «Цинциннати» — классический андердог, которого мало кто рассматривал всерьёз и который собрал команду за 2 года с нуля через драфты.

    В сезоне прошлого года «Бенгалз» одной из худших команд НФЛ, закончив чемпионат с 2 победами и 14 поражениями. В этом сезоне на пути к Супербоулу они одержали 11 победы, 7 раз проиграв.

    Главная причина такого преображения: лучший атакующий новичок года Джамар Чейз — быстрый, цепкий, атлетичный, умный принимающий, а также 23-летний Джо Бурроу — один из самых самобытных квотербеков лиги. Вместе они стали самой динамичной парой атакующих игроков НФЛ.

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    Но не стоит забывать и про по-настоящему мощную защиту команды, ключевым элементом которой для выхода на новый уровень качества стал пасс-рашер Трей Хендриксон, в арсенале которого феноменальные сэки, стабильность и лидерскими качествами

    В матче за звание победителя Американской конференции «Цинциннати Бенгалс» обыграли прошлогоднего участника Супербоула «Канзас-Сити Чифс». В основное время был зафиксирован ничейный счёт 24:24 (7:3, 14:7, 0:11, 3:3). В овертайме победу «Бенгалс» принёс филд-гол Эвана Макферсона.

    «Лос-Анджелес Рэмс»

    У «Лос-Анджелеса» другая модель построения команды — это набор бывалых ветеранов, ради получения которых «Рэмс» отдали кучу будущих драфт-пиков.

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    • В этом сезоне команду усилил один из лучших квотербеков последнего десятилетия — Мэттью Стэффорд. Приход чемпиона НФЛ и лучшего игрока Супербоула-50 Вона Миллера и принимающего Оделла Бэкхема — это тоже мощнейшая ставка на успех.

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    По пути к Супербоулу «Рэмс» катком проехались по «Аризоне», а потом выбили из розыгрыша действующего чемпиона «Тампа-Бэй Бакканирс», закончив на этой ноте карьеру величайшего футболиста в истории — Тома Брэди.

    В финале Национальной конференции «Лос-Анджелес Рэмз» победили «Сан-Франциско Форти Найнерз» со счётом 20:17 (0:0, 7:10, 0:7, 13:0).

    «Рэмс», как и прошлом году «Тампа», сыграет в Супербоуле на своей домашней арене. В минувшем сезоне это сыграло на руку хозяевам поля

    Прогноз и ставка

    На победу «Цинциннати Бенгалз» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, а на успех «Лос-Анджелес Рэмс» — 1.48.

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    «Рэмс» уже были в Супербоуле три года назад, но тогда им не хватило опыта и хорошего квотербека. За три года все изменилось. «Бенгалс» — молодая и голодная до побед команда с гениальной атакующей парой.

    На стороне «Рэмс» опыт и домашние стены. Прогнозируем, что «Лос-Анджелес Рэмс» выиграет Супербоул.

    Интересный вариант ставок«тотал меньше 50» за 1.82

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    «Цинциннати Бенгалс» — «Лос-Анджелес Рэмс»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 14.02.2022. Прочие виды. Выиграет ли «Лос-Анджелес Рэмс» домашний Супербоул?
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