Стипе Миочич — Даниэль Кормье. Прогноз и ставка (к. 1.70) на смешанные единоборства UFC 252 16 августа 2020 года

16 августа в Лас-Вегасе состоится бой между Стипе Миочичем и Дэниэлем Кормье. Парни дважды встречались друг с другом и счет личных противостояний между ними равный — 1:1. Прогноз на Стипе Миочич — Даниэль Кормье.

Стипе Миочич

37-летний Миочич начал выступать в смешанных единоборствах с 2010 года. К этому моменту в его послужном списке 22 поединка. 19 из них завершились победами, в трех Стипе был повержен.

На данный момент он чемпион UFS в тяжелом весе. Последние два боя американец хорватского происхождения провел как раз против Кормье, в первом поединке он проиграл нокаутом, а затем выиграл вторую схватку.

Отметим, что Стипе — первоклассный ударник, но имеет проблемы с борьбой в партере. Он никогда в карьере не побеждал болевыми и удушающими приемами. Чаще всего он нокаутирует соперников — 15 раз (79% от количества всех его побед).

Даниэль Кормье

41-летний Кормье пришел в профи ММА в 2009 году. На счету спортсмена 22 победы при двух поражениях еще один бой признали несостоявшимся.

Проигрывал он всем известному Джону Джонсу единогласным решением и своему предстоящему противнику, т.с. отдав пояс чемпиона.

Американец крайне опасен в партере, но в последнее время в силу возраста предпочитает вести бой в стойке, таким образом экономя силы. Кормье может с легкостью отправить соперника в нокаут точным и мощным ударом, а также вывести на прием в партере и забить в граунд-энд-паунд технике.

Миочич намного выше Кормье (193 см против 180 см), а его размах рук больше на 19 см (203 см против 184 см). Такая разница в ударной дистанции позволяет Стипе сдерживать соотечественника на нужном расстоянии и навязывать свой стиль ведения боя. При этом, в день поединка Даниэль весит немного больше чемпиона.

Прогноз на Стипе Миочич — Даниэль Кормье

Это будет яркое завершение трилогии противостояния Стипе и Даниэля. Они полностью равные спортсмены и проведут отличную схватку. Думаю, что тотал раундов в этом бою превысит 2,5Б. 0