«Сибирь» замахнется на очки в родных стенах?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 31 января. Начало встречи — в 13:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» провела 52 матча, в которых заработала 49 очков. В таблице Восточной конференции северяне обосновались на 8-м месте, на 8 баллов опережая «Амур».

Последние матчи: В ходе предыдущих игровых дней «Сибирь» поочередно прошлась по топ-соперникам, начав яркую серию с победы на льду «Металлурга» Мг (2:1).

Следом в гостях новосибирцы взяли верх над «Ак Барсом» (3:2, бул.) и «Торпедо» (4:2). В последнем матче дома команда Ярослава Люзенкова разобрала «Динамо» Минск (4:1).

Не сыграют: Михаил Абрамов, Даниил Валитов, Валентин Пьянов, Илья Федотов.

Состояние команды: В последние недели «Сибирь» переживает очередную фазу подъема. Команда плотно вошла в зону кубковой восьмерки и прибила ряд топ-представителей двух конференций.

В четырех последних матчах коллектив Ярослава Люзенкова набрал максимальное количество баллов. Между тем в пяти предыдущих встречах сибиряки не пропускали более 2-х голов.

«Трактор»

Турнирное положение: После 50 матчей «Трактор» занимает 7-ю позицию в Восточной конференции с 50 очками на счету. На 1 зачетный балл челябинцы опережают 8-ю «Сибирь».

Последние матчи: В ходе предыдущей соревновательной недели «Трактор» провел только одну встречу. На домашнем льду челябинцы обыграли «Адмирал» (3:1).

С соперником покрепче у команды Евгения Корешкова возникли проблемы. В частности, днями ранее «Трактор» уступил «Металлургу» Мг (2:3). Тем временем выезд в гости к «Авангарду» обернулся минимальной осечкой (0:1).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: После бодрого начала 2026 года с четырьмя победами кряду «Трактор» провалил ряд значимых матчей и откатился на 7-ю строчку, которую в перспективе также рискует потерять.

В четырех играх из недавних пяти команда Евгения Корешкова осталась без турнирных приобретений. Вместе с тем уральцам принадлежит второй худший на Востоке показатель пропущенных голов (156).

Статистика для ставок

«Трактор» обыграл «Сибирь» в 3 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивал больше 5.5 голов

В 4 личных встречах из 6 последних на льду «Сибири» команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.44, ничья — в 4.41, победа «Трактора» — в 1.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: «Сибирь» находится в неплохих кондициях и доказывает свою конкурентоспособность в играх против топов. В этих условиях «Трактор» не представляется безусловным фаворитом, который непременно должен устроить разнос.

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.91.

Прогноз: Ключевой проблемой «Трактора» остается защита, за счет уязвимости которой сибиряки даже при характерных трудностях с реализацией могут выйти на высокий показатель голов на домашнем льду.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 2.15.