В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 31 января. Начало встречи — в 23:30 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: На момент написания в активе «Питтсбурга» — 63 очка после 51 игры. В таблице Востока команда из Пенсильвании находится на 7-м месте, на 2 балла отставая от квартета лидеров.

Последние матчи: Несколько последних соревновательных дней «Питтсбург» провел в рамках канадской серии.

На начальном ее этапе команда Дэна Мьюза на территории Альберты переехала «Калгари» (4:1) и «Эдмонтон» (6:2). Накануне «Пингвинз» взяли верх над «Ванкувером» (3:2).

Не сыграют: Филип Халландер, Джек Сент-Айвени, Брайан Раст.

Состояние команды: «Питтсбург» нарастил динамику турнирных пополнений и вернулся в зону плей-офф. В настоящее время «Пингвинз» имеют шансы прорваться в топ-4.

Без учета матча против «Чикаго» в ночь на 30 января, команда Мьюза зафиксировала четыре победы кряду, тогда как в шести недавних встречах забрала 11 очков из 12 возможных.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: На момент написания «Рейнджерс» провели 54 матча, заработав 50 очков. В таблице Востока ньюйоркцы затерялись на 16-м месте, на 13 пунктов отставая от топ-8.

Последние матчи: Накануне «Рейнджерс» завершили серию игр в Калифорнии, в рамках которой потерпели три поражения кряду.

Вернувшись на домашний лед, команда Майка Салливана сенсационно переиграла «Бостон» (4:3, от), но следом была унижена «Айлендерс» в гостевой битве за Нью-Йорк (2:5).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс, Конор Шири, Игорь Шестеркин.

Состояние команды: «Рейнджерс» проводят бездарный сезон. Все, на что способны ньюйоркцы сейчас — это единичные успехи при длинных сериях провалов.

Команда Майка Салливана остается безусловным аутсайдером Востока по числу потерянных очков и имеет второй худший показатель в конференции по результативности (145 шайб на текущее время).

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в 4 личных встречах из 6 последних

«Рейнджерс» победили в 5 матчах кряду на территории «Питтсбурга»

«Рейнджерс» забивали 5 и более голов в 4 последних встречах на территории «Питтсбурга»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 1.96, ничья — в 4.47, победа «Рейнджерс» — в 3.37.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: «Рейнджерс» сливают сезон, демонстрируя беззубую игру, за счет которой остановить мотивированный «Питтсбург» на его площадке будет в сущности невозможно.

Ставка: «Питтсбург» победит за 1.96.

Прогноз: В контексте этого матча трудно представить расклад, при котором «Рейнджерс» сумеют избежать большого объема пропущенных шайб, учитывая отсутствие основного вратаря и широту проблем игрового характера.

Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3.5 за 2.00.