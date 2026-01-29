Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 января.

«Коламбус» — «Филадельфия» — 5:3

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил одну шайбу.

«Коламбус» одержал третью победу подряд и с 57 очками в 52 матчах находится на 10-й позиции в Восточной конференции.

«Филадельфия» идет на 11-м месте — 57 очков в 52 встречах.

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 5:2

Российский защитник гостей Владислав Гавриков сделал голевую передачу.

«Айлендерс» набрали 63 очков в 53 матчах и идут восьмыми в Восточной конференции.

«Рейнджерс» находятся на последней строчке — 50 очков в 54 играх.

«Оттава» — «Колорадо» — 5:2

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу.

«Оттава» набрала 57 очков в 53 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции.

«Колорадо» возглавляет таблицу Западной конференции — 79 очков в 51-й встрече.