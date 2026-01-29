прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Сочи». Игра пройдет на «СКА Арене» 30 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: Без учета матча против «Сочи» 29 января, «драконы» находятся на 9-м месте Западной конференции с 45 очками после 49 игр. От зоны плей-офф команду отделяют 8 пунктов.

Последние матчи: В ходе недавней серии гостевых матчей «Шанхайские Драконы» потерпели разгромное поражение от «Торпедо» (2:7).

Еще в одной выездной встрече команду переехало минское «Динамо» (1:6). В заключительном матче подопечные Митча Лава учинили расправу над «Сочи» (6:2).

Не сыграют: Жереми Гроло, Патрик Рибар, Бен Харпур.

Состояние команды: Лихорадочный кризис СКА должен приободрить «Шанхайских Драконов», которые на фоне собственных проблем могут замахнуться на верхнюю восьмерку при определенных обстоятельствах.

Тем не менее говорить о предметных шансах прорваться в зону плей-офф на текущий момент слишком наивно, особенно с учетом результатов «драконов» и того факта, что команда входит в топ-3 худших представителей лиги по пропущенным шайбам.

«Сочи»

Турнирное положение: За рамками встречи с «Шанхайскими Драконами» 29 января, «Сочи» находится на 11-й строчке Западной конференции с 35 очками после 47 матчей.

Последние матчи: Матчи в рамках предыдущей игровой недели «Сочи» провел в «Большом», где проиграл «Северстали» (4:5, от) и «Салавату Юлаеву» (1:2).

В начале текущего семидневного отрезка команда Дмитрия Михайлова в родных стенах не смогла подавить агрессию «Шанхайских Драконов» (2:6).

Не сыграют: Денис Венгрыжановский, Артем Волков.

Состояние команды: Заключительный этап регулярного сезона для «Сочи» в который раз становится формальным. В надежде достойно завершить кампанию, южане не решают никаких значимых задач.

Накануне в ходе домашней серии коллектив Дмитрия Михайлова проиграл трижды кряду, дополнив серию, насчитывающую семь поражений в восьми встречах. По числу пропущенных голов сочинцы входят в тройку слабейших участников лиги.

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» пропустили 6 голов и более в 2 матчах из 3 последних

«Сочи» остается худшей командой лиги по результативности

«Сочи» входит в тройку худших команд лиги по потерянным очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.39, победа «Сочи» — в 3.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: В условиях затяжного спада СКА шанхайцы внезапно вернулись в гонку за последнюю позицию в зоне плей-офф. Безусловно, в этой борьбе команда Митча Лава не является фаворитом, но со своей стороны попытается нарастить динамику и в ближайших матчах зацепиться за победные результаты.

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят за 1.99.

Прогноз: «Сочи» остается одним из наиболее часто пропускающих клубов на Западе, поэтому в условно-родных стенах «драконы» должны проявить высокую эффективность атакующих действий.

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 3 за 1.90.