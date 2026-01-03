прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» 4 января, начало — в 17:00 (мск).

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» постепенно теряет позиции в Западной конференции, в таблице нижегородцы занимают 5 место, в 40 матчах команда набрала 50 очков.

Последние матчи: «Торпедо» в гостевом поединке против «Локомотива» потерпело поражение со счетом 0:1.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: Проигрышная серия нижегородского клуба составляет уже три матча, в которых «Торпедо» уступило «Нефтехимику» (0:5) и ЦСКА (2:3 — после овертайма).

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» на Западе занимает 8 строчку, набрав 45 очков в 40 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Спартак» оступился в гостевом поединке против ЦСКА (1:2).

Не сыграют: «Спартаку» не сможет помочь травмированный Дмитрий Вишневский.

Состояние команды: Московский клуб в пяти матчах одержал победы над «Шанхайскими Драконами» (3:1), СКА (2:1) и проиграл «Динамо» (0:1), «Шанхайскими Драконами» (3:3, 0:1 — после буллитов).

Статистика для ставок

«Торпедо» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференций

«Спартак» занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференций

В этом сезоне «Торпедо» дважды выиграл у «Спартака» (4:3, 4:3 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Спартака» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: «Торпедо» в этом сезоне одержало две победы над «Спартаком», ожидаем от нижегородцев очередной виктории над московским клубом.

Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.30.

Прогноз: В личных встречах команды забросили на двоих по 7 шайб. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.15.