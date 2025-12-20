прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.82

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 22 декабря. Начало встречи — в 02:00 (мск).

«Миннесота»

Турнирное положение: На момент написания «Миннесота» занимает 3-е место в Западной конференции с 47 очками после 35 матчей, на 4 пункта опережая 4-й «Вегас» и 5-й «Анахайм».

Последние матчи: На протяжении двух последних недель команда Джона Хайнса провела серию матчей на домашнем льду, где в первой игре прибила «Даллас» (5:2).

Следом «Миннесота» разобралась с «Оттавой» (3:2), «Бостоном» (6:2) и «Вашингтоном» (5:0), тогда как накануне разгромила «Коламбус» на выезде (5:2).

Не сыграют: Зак Богосян, Дэймон Хант, Винс Хиностроза, Джейкоб Мидлтон, Матс Цуккарелло, Йонас Бродин, Маркус Йоханссон.

Состояние команды: «Миннесота» уверенно держит курс на продвижение к лидерскому дуэту Запада, демонстрируя качественную игру и устойчивость к затяжным провалам.

На текущее время команда Джона Хайнса имеет второй лучший показатель в конференции по пропущенным шайбам и никому не проигрывает на протяжении шести последних матчей.

«Колорадо»

Турнирное положение: В 34 матчах «Колорадо» набрал 57 очков и вместе с тем прочно обосновался на 1-м месте в таблице Запада. На 4 турнирных балла денверцы опережают 2-й «Даллас».

Последние матчи: В начале прошлой недели коллектив Джареда Беднара неожиданно проиграл «Нэшвиллу» (3:4, бул.).

После промаха в игре против последнего клуба Запада «Колорадо» взял верх над «Флоридой» (6:2), ответил «Нэшвиллу» (4:2), разобрался с «Сиэтлом» (5:3) и победил «Виннипег» (3:2).

Не сыграют: Логан О'Коннор.

Состояние команды: «Колорадо» прямо сейчас можно назвать сильнейшим клубом лиги, учитывая темп его продвижения и стабильность в условиях крайне редких в последнее время промахов.

В данный момент на Западе нет команды, которая забивала бы больше, чем «Эвеланш». Кроме того, у денверцев сохраняется лучший показатель в конференции по количеству пропущенных шайб.

Статистика для ставок

«Миннесота» победила в 3 личных встречах из 4 последних

В 2 последних личных встречах команды играли вничью в основное время

В 3 личных встречах из 4 последних команды не забивали больше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 3.09, ничья — в 4.57, победа «Колорадо» — в 2.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: «Миннесота» находится в отличной форме и именно сейчас имеет предметные шансы на успех в игре против «Колорадо» — самого стабильного коллектива лиги на дистанции.

Ставка: «Миннесота» не проиграет за 1.82.

Прогноз: Структура обеих команд предполагает разноплановую атакующую игру и попытки контроля. Так, в матче в Сент-Поле соперники, умеющие действовать агрессивно в нападении, выдадут пиковую продуктивность.

Ставка: Тотал больше 6 за 2.05.