В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 22 сентября, начало — в 15:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Сибирь» находится за пределами плей-офф, новосибирцы занимают 9 место, набрав 6 очков.

Последние матчи: «Сибирь» постепенно набирает обороны, команда Вадима Епанчинцева одержала минимальную победу над «Амуром» (1:0). Единственную и победную шайбу забросил Никита Сошников.

Не сыграют: «Сибири» в предстоящей игре не смогут помочь травмированные Андрей Чуркин и Дэвид Фарранс.

Состояние команды: Выездная серия сибиряков состояла из трех матчей, в которых хоккеисты смогли выиграть также у «Амура», только в серии буллитов. А началось все с неудачной игры «Сибири» против «Адмирала» (0:2).

«Северсталь»

Турнирное положение: Череповчане входят в топ-6 Западной конференции, с 6 набранными очками. «Северсталь» в шести матчах одержал три победы и потерпел три поражения.

Последние матчи: Хоккеистам Андрея Козырева удалось прервать проигрышную серию из двух матчей благодаря победе в матче против команды «Барыс» (3:2). К концу первого периода череповчане уступали сопернику (1:2), но в итоге «Северсталь» смогла переломить ход поединка и выиграть встречу, решающие шайбы в сетку соперника отправили Никита Камалов и Кирилл Пилипенко.

Не сыграют: В лазарете команды четыре хоккеиста, из-за травм в предстоящей игре против «Сибири» не сыграют Данил Веряев, Томас Грегуар, Константин Шостак и Артем Щучинов.

Состояние команды: «Северсталь» успешно выступает в Новосибирске и частенько увозит победы. В предсезонке команда Козырева смогла переиграла «Сибирь» со счетом 3:1, однако предстоящая игра может все кардинально изменить, так как гости не смогут рассчитывать на большую группу своих хоккеистов.

Статистика для ставок

«Сибирь» одержала две победы подряд

«Северсталь» прервала серию поражений из двух матчей

В последних пяти очных встречах «Северсталь» одержала четыре победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.10, а победа «Северстали» — в 2.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Северсталь» едет на гостевую игру без важных игроков в составе, обескровленным составом вполне могут воспользоваться новосибирские хоккеисты. Ставим на победу «Сибири».

Ставка: Победа «Сибири» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: «Северсталь» в среднем за игру забивает 2 гола — это статистика последних пяти встреч команды. «Сибирь» аналогично забрасывает по 1-2 шайбы. Так что в предстоящем матче можно ожидать от команд как минимум 3-4 голов.

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.90.