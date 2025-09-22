В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 22 сентября, начало — в 15:30 (мск).
«Сибирь»
Турнирное положение: В Восточной конференции «Сибирь» находится за пределами плей-офф, новосибирцы занимают 9 место, набрав 6 очков.
Последние матчи: «Сибирь» постепенно набирает обороны, команда Вадима Епанчинцева одержала минимальную победу над «Амуром» (1:0). Единственную и победную шайбу забросил Никита Сошников.
Не сыграют: «Сибири» в предстоящей игре не смогут помочь травмированные Андрей Чуркин и Дэвид Фарранс.
Состояние команды: Выездная серия сибиряков состояла из трех матчей, в которых хоккеисты смогли выиграть также у «Амура», только в серии буллитов. А началось все с неудачной игры «Сибири» против «Адмирала» (0:2).
«Северсталь»
Турнирное положение: Череповчане входят в топ-6 Западной конференции, с 6 набранными очками. «Северсталь» в шести матчах одержал три победы и потерпел три поражения.
Последние матчи: Хоккеистам Андрея Козырева удалось прервать проигрышную серию из двух матчей благодаря победе в матче против команды «Барыс» (3:2). К концу первого периода череповчане уступали сопернику (1:2), но в итоге «Северсталь» смогла переломить ход поединка и выиграть встречу, решающие шайбы в сетку соперника отправили Никита Камалов и Кирилл Пилипенко.
Не сыграют: В лазарете команды четыре хоккеиста, из-за травм в предстоящей игре против «Сибири» не сыграют Данил Веряев, Томас Грегуар, Константин Шостак и Артем Щучинов.
Состояние команды: «Северсталь» успешно выступает в Новосибирске и частенько увозит победы. В предсезонке команда Козырева смогла переиграла «Сибирь» со счетом 3:1, однако предстоящая игра может все кардинально изменить, так как гости не смогут рассчитывать на большую группу своих хоккеистов.
Статистика для ставок
- «Сибирь» одержала две победы подряд
- «Северсталь» прервала серию поражений из двух матчей
- В последних пяти очных встречах «Северсталь» одержала четыре победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.10, а победа «Северстали» — в 2.73.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.
Прогноз: «Северсталь» едет на гостевую игру без важных игроков в составе, обескровленным составом вполне могут воспользоваться новосибирские хоккеисты. Ставим на победу «Сибири».
Ставка: Победа «Сибири» с коэффициентом 2.35.
Прогноз: «Северсталь» в среднем за игру забивает 2 гола — это статистика последних пяти встреч команды. «Сибирь» аналогично забрасывает по 1-2 шайбы. Так что в предстоящем матче можно ожидать от команд как минимум 3-4 голов.
Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.90.