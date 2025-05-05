Виннипег — Сент-Луис. Ставка (к. 2.16) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 5 мая 2025 года

Виннипег
Сент-Луис
«Виннипег»
Путь к плей-офф: По итогам регулярного сезона канадцы из Манитобы завоевали Президентский Кубок, набрав в 82 матчах 116 очков, с которыми на 4 пункта опередили в этой борьбе «Вашингтон».
Последние матчи: Первый раунд Кубка Стэнли «Виннипег» — после яркой регулярки — начал достаточно бодро, добившись двух домашних побед. Однако развить преимущество в гостях не удалось.
Виннипег — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров
По итогам четырех матчей в серии сформировалось равенство, на фоне которого команда Скотта Арниела вновь взяла верх при родных трибунах — 5:3. Вместе с тем шестая встреча обернулась для «Джетс» еще одной неудачной на выезде — 2:5.
Не сыграют: Марк Шайфли.
Состояние команды: Изначально подходивший в статусе явного фаворита, «Виннипег» проводит первый кубковый раунд с заметными колебаниями и без устойчивого игрового рисунка.
Столкнувшись с колоссальным давлением со стороны «Сент-Луиса», команде Скотта Арниела лишь отчасти удается реализовать собственные тактические замыслы, которые обеспечивали стабильность в регулярке.
Лишь в отдельных эпизодах атакующие звенья «Виннипега» должным образом разбираются с обороной «Блюз», однако вспышки результативности нередко сменяются проблемами в собственной зоне.
«Сент-Луис»
Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона коллектив из Миссури набрал 96 очков, с которыми разместился на 5-м месте в таблице Центрального дивизиона, отстав от 4-й «Миннесоты» на 1 балл.
Последние матчи: На финише предыдущего этапа чемпионата «Сент-Луис» немного сбавил в понимании результатов, а затем неудачно вошел в кубковую серию, допустив два поражения кряду.
Выправлять ситуацию по ходу противостояния с «Виннипегом» команде Джима Монтгомери приходится дома, где ранее «Блюз» оформили две победы, а также обыграли канадцев в шестой встрече — 2:5.
Не сыграют: Дилан Холлоуэй, Тори Круг, Тайлер Такер.
Состояние команды: «Сент-Луис» проводит серию с выраженным контрастном между играми при родных трибунах и на катке соперника, что может стать проблемой в решающем гостевом матче.
Набрав потрясающую форму на дистанции, команда Джима Монтгомери показывает яркую игру в нападении, поддерживая высокий темп, плотность и динамику в наиболее значимые отрезки матчей.
Однако за пределами домашнего льда у «Сент-Луиса» нередко возникают проблемы. В частности, «Блюз» позволяют оказывать на себя давление и не могут с ним справиться из-за грубых ошибок в обороне.
Статистика для ставок
- «Виннипег» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 4-х последних матчей
- 6 предыдущих выездных встреч закончились для «Сент-Луиса» поражением
- В 5 гостевых матчах из 6 предыдущих «Сент-Луис» пропускал не менее 3 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.20, а победа «Сент-Луиса» — в 3.16.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.22.
- 2.23Швеция — Финляндия: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.80Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.25Динамо Москва — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В рамках этого противостояния многое решает фактор домашней площадки, на которой «Виннипег» традиционно был хорош как по ходу общего этапа чемпионата, так и в трех встречах с «Сент-Луисом».
Ставка: «Виннипег» победит за 2.16.
Прогноз: По ходу серии соперники строили свою игру вокруг атаки и попыток эффектно распоряжаться голевыми шансами. В пылу неуступчивой борьбы за шаг до следующего раунда команды могут выдать очередную насыщенную программу.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.94.