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    «Виннипег» решит судьбу серии в свою пользу

    Виннипег — Сент-Луис. Ставка (к. 2.16) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 5 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Сент-Луис»
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    «Виннипег» не справился с «Сент-Луисом» в шестой встрече
    В седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канада Лайф-центре» 5 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 05 Мая 2025 года

    Виннипег

  • Кубок Стэнли
    •  Виннипег 02:00 Сент-Луис

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
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    «Виннипег»

    Путь к плей-офф: По итогам регулярного сезона канадцы из Манитобы завоевали Президентский Кубок, набрав в 82 матчах 116 очков, с которыми на 4 пункта опередили в этой борьбе «Вашингтон».

    Последние матчи: Первый раунд Кубка Стэнли «Виннипег» — после яркой регулярки — начал достаточно бодро, добившись двух домашних побед. Однако развить преимущество в гостях не удалось.

    Виннипег — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров

    По итогам четырех матчей в серии сформировалось равенство, на фоне которого команда Скотта Арниела вновь взяла верх при родных трибунах — 5:3. Вместе с тем шестая встреча обернулась для «Джетс» еще одной неудачной на выезде — 2:5.

    Не сыграют: Марк Шайфли.

    Состояние команды: Изначально подходивший в статусе явного фаворита, «Виннипег» проводит первый кубковый раунд с заметными колебаниями и без устойчивого игрового рисунка.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Столкнувшись с колоссальным давлением со стороны «Сент-Луиса», команде Скотта Арниела лишь отчасти удается реализовать собственные тактические замыслы, которые обеспечивали стабильность в регулярке.

    Лишь в отдельных эпизодах атакующие звенья «Виннипега» должным образом разбираются с обороной «Блюз», однако вспышки результативности нередко сменяются проблемами в собственной зоне.

    «Сент-Луис»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона коллектив из Миссури набрал 96 очков, с которыми разместился на 5-м месте в таблице Центрального дивизиона, отстав от 4-й «Миннесоты» на 1 балл.

    Последние матчи: На финише предыдущего этапа чемпионата «Сент-Луис» немного сбавил в понимании результатов, а затем неудачно вошел в кубковую серию, допустив два поражения кряду.

    Выправлять ситуацию по ходу противостояния с «Виннипегом» команде Джима Монтгомери приходится дома, где ранее «Блюз» оформили две победы, а также обыграли канадцев в шестой встрече — 2:5.

    Не сыграют: Дилан Холлоуэй, Тори Круг, Тайлер Такер.

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    • Состояние команды: «Сент-Луис» проводит серию с выраженным контрастном между играми при родных трибунах и на катке соперника, что может стать проблемой в решающем гостевом матче.

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    Набрав потрясающую форму на дистанции, команда Джима Монтгомери показывает яркую игру в нападении, поддерживая высокий темп, плотность и динамику в наиболее значимые отрезки матчей.

    Однако за пределами домашнего льда у «Сент-Луиса» нередко возникают проблемы. В частности, «Блюз» позволяют оказывать на себя давление и не могут с ним справиться из-за грубых ошибок в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 4-х последних матчей

    • 6 предыдущих выездных встреч закончились для «Сент-Луиса» поражением

    • В 5 гостевых матчах из 6 предыдущих «Сент-Луис» пропускал не менее 3 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.20, а победа «Сент-Луиса» — в 3.16.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.22.

    Прогноз: В рамках этого противостояния многое решает фактор домашней площадки, на которой «Виннипег» традиционно был хорош как по ходу общего этапа чемпионата, так и в трех встречах с «Сент-Луисом».

    Ставка: «Виннипег» победит за 2.16.

    Прогноз: По ходу серии соперники строили свою игру вокруг атаки и попыток эффектно распоряжаться голевыми шансами. В пылу неуступчивой борьбы за шаг до следующего раунда команды могут выдать очередную насыщенную программу.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виннипег — Сент-Луис?

    Матч Виннипег — Сент-Луис состоится 05 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Виннипег — Сент-Луис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Виннипег» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виннипег — Сент-Луис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Виннипег» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виннипег — Сент-Луис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виннипег — Сент-Луис?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.20, а победа «Сент-Луиса» — в 3.16.

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