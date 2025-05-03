Чехия — Швеция. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Евротур, 3 мая 2025 года

В рамках Чешских игр Евротура Чехия встретится со Швецией. Игра пройдет в «Виннинг Групп» 3 мая. Начало матча — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Чехия — Швеция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чехия

Турнирное положение: В 10 матчах Евротура Чехия заработала 24 очка, с которыми закрепилась на 1-й строчке в таблице, опередив Финляндию — ближайшего преследователя — на 5 баллов.

Последние матчи: В рамках предыдущего созыва четырех сборных — игр Beijer — Чехия добилась сокрушительной победы над Швецией — 4:1, после чего крупно проиграла Финляндии — 0:3, но разгромила Швейцарию — 3:0.

Накануне команда Радима Рулика провела шесть контрольных встреч, одержав пять побед, а днем ранее чехи встретились с Финляндией в первом домашнем Евротур-матче, в котором взяли верх — 4:2.

Не сыграют: В составе сборной Чехии нет кадровых потерь.

Состояние команды: Несмотря на недостатки в отдельных матчах, Чехия преодолевает каждый турнирный цикл с приподнятым настроением и уверенностью на фоне успехов.

Прогнозы и ставки на хоккей

В настоящее время команда находится на этапе закрепления в роли элитного представителя мирового хоккея, игра которого зачастую сопровождается довольно качественными тактическими идеями.

В большинстве матчей Чехия демонстрирует высокий уровень командного взаимодействия и дисциплины, тем самым добиваясь высокой надежности в обороне и эффективных переходов в атаку.

Швеция

Турнирное положение: По итогам 10 матчей нынешнего розыгрыша Евротура сборная Швеции прописалась на 3-м месте в таблице с 8 очками на счету. От финнов, идущих на 2-й строчке, «желто-синие» отстают на 11 пунктов.

Последние матчи: Домашний этап соревнования обернулся для Швеции полным провалом, обусловленным тремя подряд поражениями: от Чехии — 1:4, Швейцарии — 1:2 ОТ и Финляндии — 1:4.

Вместе с тем скандинавский коллектив неудачно провел Турнир четырех наций, проиграв дважды в трех встречах. Апрельские товарищеские игры закончились для команды Сэма Халлама еще тремя поражениями при четырех попытках, а майский Евротур шведы начали с победы над Швейцарией — 2:1.

Не сыграют: В составе сборной Швеции нет кадровых потерь.

Состояние команды: На каждый текущий матч сборная Швеции настраивается с умеренным оптимизмом, поскольку форма скандинавской команды на дистанции оставляет желать лучшего.

Если ранее незыблемым преимуществом шведов считались структурированная оборона и умение адаптироваться к различным стилям игры, то сегодня команда испытывает явные проблемы со всеми этими качествами.

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Швеция на льду, представляющие ее хоккеисты пытаются добиваться высокой дисциплины в попытках контролировать темп, хотя стабильность «желто-синих» по-прежнему вызывает вопросы.

Статистика для ставок

Чехия одержала 8 побед в 10 матчах в 2025 году

Швеция потерпела 8 поражений в 10 матчах в рамках текущего Евротура

Ни в одной весенней игре (из 5) Швеция не забивала больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 4.05, а победа Швеции — в 2.34.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 5.5 — за 1.69.

Прогноз: Сборная Чехии находится в хорошей форме: команда показывает содержательную атакующую игру и достаточно надежно действует в защите, приближаясь к матчу со Швецией в статусе явного фаворита домашнего льда.

Ставка: Чехия победит в матче за 1.85.

Прогноз: В последних матчах на разном международном уровне игра сборной Швеции сопровождается крайне низкой реализацией, что в игре против системных чехов может стать определяющей проблемой.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции меньше 2.5 за 1.73.