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    Чехия — Швеция. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Евротур, 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Швеция
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    Сборная Чехии
    В рамках Чешских игр Евротура Чехия встретится со Швецией. Игра пройдет в «Виннинг Групп» 3 мая. Начало матча — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Чехия — Швеция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Евротур. Чешские Игры 03 Мая 2025 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 17:00 Швеция

    Швеция

  • Стокгольм
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    Чехия

    Турнирное положение: В 10 матчах Евротура Чехия заработала 24 очка, с которыми закрепилась на 1-й строчке в таблице, опередив Финляндию — ближайшего преследователя — на 5 баллов.

    Последние матчи: В рамках предыдущего созыва четырех сборных — игр Beijer — Чехия добилась сокрушительной победы над Швецией — 4:1, после чего крупно проиграла Финляндии — 0:3, но разгромила Швейцарию — 3:0.

    Чехия — Швеция: коэффициенты букмекеров

    Накануне команда Радима Рулика провела шесть контрольных встреч, одержав пять побед, а днем ранее чехи встретились с Финляндией в первом домашнем Евротур-матче, в котором взяли верх — 4:2.

    Не сыграют: В составе сборной Чехии нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Несмотря на недостатки в отдельных матчах, Чехия преодолевает каждый турнирный цикл с приподнятым настроением и уверенностью на фоне успехов.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    В настоящее время команда находится на этапе закрепления в роли элитного представителя мирового хоккея, игра которого зачастую сопровождается довольно качественными тактическими идеями.

    В большинстве матчей Чехия демонстрирует высокий уровень командного взаимодействия и дисциплины, тем самым добиваясь высокой надежности в обороне и эффективных переходов в атаку.

    Швеция

    Турнирное положение: По итогам 10 матчей нынешнего розыгрыша Евротура сборная Швеции прописалась на 3-м месте в таблице с 8 очками на счету. От финнов, идущих на 2-й строчке, «желто-синие» отстают на 11 пунктов.

    Последние матчи: Домашний этап соревнования обернулся для Швеции полным провалом, обусловленным тремя подряд поражениями: от Чехии — 1:4, Швейцарии — 1:2 ОТ и Финляндии — 1:4.

    Вместе с тем скандинавский коллектив неудачно провел Турнир четырех наций, проиграв дважды в трех встречах. Апрельские товарищеские игры закончились для команды Сэма Халлама еще тремя поражениями при четырех попытках, а майский Евротур шведы начали с победы над Швейцарией — 2:1.

    Не сыграют: В составе сборной Швеции нет кадровых потерь.

    Состояние команды: На каждый текущий матч сборная Швеции настраивается с умеренным оптимизмом, поскольку форма скандинавской команды на дистанции оставляет желать лучшего.

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    Если ранее незыблемым преимуществом шведов считались структурированная оборона и умение адаптироваться к различным стилям игры, то сегодня команда испытывает явные проблемы со всеми этими качествами.

    Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Швеция на льду, представляющие ее хоккеисты пытаются добиваться высокой дисциплины в попытках контролировать темп, хотя стабильность «желто-синих» по-прежнему вызывает вопросы.

    Статистика для ставок

    • Чехия одержала 8 побед в 10 матчах в 2025 году

    • Швеция потерпела 8 поражений в 10 матчах в рамках текущего Евротура

    • Ни в одной весенней игре (из 5) Швеция не забивала больше 2 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 4.05, а победа Швеции — в 2.34.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 5.5 — за 1.69.

    Прогноз: Сборная Чехии находится в хорошей форме: команда показывает содержательную атакующую игру и достаточно надежно действует в защите, приближаясь к матчу со Швецией в статусе явного фаворита домашнего льда.

    Ставка: Чехия победит в матче за 1.85.

    Прогноз: В последних матчах на разном международном уровне игра сборной Швеции сопровождается крайне низкой реализацией, что в игре против системных чехов может стать определяющей проблемой.

    Ставка: Индивидуальный тотал Швеции меньше 2.5 за 1.73.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чехия — Швеция?

    Матч Чехия — Швеция состоится 03 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Евротур.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чехия — Швеция?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Чехия победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чехия — Швеция?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Чехия победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия — Швеция?

    Смотреть матч турнира Евротур в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чехия — Швеция?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 4.05, а победа Швеции — в 2.34.

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    Чехия — Швеция: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 03.05.202517:00. Чехия продолжит обыгрывать конкурентов
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