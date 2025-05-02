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    «Торонто» не допустит новую ошибку

    Оттава — Торонто. Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 2 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Торонто»
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    Бобби Макмэн
    В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 2 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Оттава»

    Путь к плей-офф: Одна из главных команд-сенсаций регулярки закончила общий этап сезона на 4-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, на 1 турнирный балл отстав от 3-й «Флориды».

    Последние матчи: После весьма неплохого завершения предыдущего этапа чемпионата «Оттава» выдала крайне неудачный дебют в рамках плей-офф серии с «Торонто», потерпев три поражения подряд.

    Устроившись за короткий срок на 0:3 и лишив себя возможности ошибаться, команда Трэвиса Грина забрала четвертую встречу на домашнем льду — 4:3 ОТ. Закрепить успех предыдущей игры «Сенс» удалось на территории «Лифс» накануне — 4:0.

    Не сыграют: Хайден Ходжсон.

    Состояние команды: После трех поражений на старте «Оттава» отказалась сливать серию без сопротивления и зафиксировала две победы кряду, продемонстрировав потрясающую стойкость на фоне серьезного отставания.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В двух предыдущих встречах «сенаторы» наладили игру в позиционной защите, нейтрализовав почти все атакующие выпады соперника. Вместе с тем коллектив Трэвиса Грина заметно прибавил в плане реализации в формате «пять-на-пять».

    Последние матчи доказали готовность «Оттавы» биться за результат даже с учетом явного разрыва в классе. В настоящее время «Сенс» по-прежнему испытывают проблемы с большинством и сталкиваются с трудностями при попытках выхода из обороны.

    «Торонто»

    Путь к плей-офф: По итогам регулярного чемпионата канадцы из Онтарио заняли 1-е место в таблице Атлантического дивизиона. В 82 матчах «листья» набрали 108 очков и на 6 турнирных пунктов опередили 2-ю «Тампу».

    Последние матчи: На флажке регулярки «Торонто» добился пяти побед подряд и сумел сберечь этот настрой на серию против «Оттавы», которую обыграл трижды кряду.

    Тем не менее покончить с противостоянием быстро «Лифс» не удалось ввиду поражения в овертайме четвертой игры — 3:4 ОТ. Не сумела команда Крэйга Беруби справиться с географическим соседом и при домашних трибунах — 0:4.

    Не сыграют: Яни Хаканпаа.

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    • Состояние команды: По ходу нынешней серии «Торонто» старается действовать уверенно и играть с позиции силы, однако далеко не все тактические идеи «Лифс» реализовали в полной мере.

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    Накануне команда Крейга Беруби потерпела два поражения, тем самым, вероятно, подорвав собственный боевой дух в понимании продолжения борьбы, несмотря на то что преимущество и статус фаворитов по-прежнему на ее стороне.

    Одним из наиболее знаковых качеств «Торонто» остается сбалансированная игра между линиями и надежная оборона. Тем не менее оба этих компонента не смогли пройти проверку на эффективность матчем ранее.

    Статистика для ставок

    • Ни в одном гостевом матче из 5 последних «Торонто» не проиграл в основное время

    • «Оттава» одержала 7 домашних побед в 9 последних матчах

    • «Оттава» обыграла «Торонто» в 3-х личных встречах на своем льду из 4-х последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.35, а победа «Торонто» — в 2.64.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

    Прогноз: На фоне двух поражений кряду «Торонто» рискует утратить контроль над ситуацией, однако команде должно хватить лидерского класса, чтобы провести уверенную игру на льду «Оттавы» и закончить дерби, которое длится слишком долго.

    Ставка: «Торонто» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.14.

    Прогноз: В двух предыдущих встречах оборона «Торонто» допустила череду грубых ошибок, последствия которых довели серию до шестой встречи. В предстоящей игре «листья» попытаются минимизировать количество привозов в своей зоне.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Оттавы» меньше 2.5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оттава — Торонто?

    Матч Оттава — Торонто состоится 02 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Оттава — Торонто?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Торонто» не проиграет + ТМ 6.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оттава — Торонто?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Торонто» не проиграет + ТМ 6.5» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оттава — Торонто?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оттава — Торонто?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.35, а победа «Торонто» — в 2.64.

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