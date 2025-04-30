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    «Вегас» выйдет вперед в серии?

    Вегас — Миннесота. Ставка (к. 1.78), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Миннесота»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 30 Апреля 2025 года

    Вегас

  • Кубок Стэнли
    •  Вегас 04:30 Миннесота

    Миннесота

  • Кубок Стэнли
    •

    «Вегас»

    Турнирное положение: Пока что игра «Вегаса» не впечатляет, а с победителем в этой серии ничего не ясно.

    Последние матчи: После четырех матчей серии казалось, что «Вегас» вполне может опростоволоситься в этой серии, но клуб из Невады вытащил невероятную четвертую игру в овертайме.

    Вегас — Миннесота: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Вегаса» по-прежнему не может расссчитывать на шведского голкипера Ленера, который травмировал бедро в прошлой жизни.

    Общий тонус клуба: На домашнем льду хозяева будут бомбардировать ворота Густафссона без устали, и голкипер «дикарей» может не выдержать такой нагрузки.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: В серии, где «Миннесоте» не давали никаких шансов, у «дикарей» остаются вполне неплохие шансы на проход дальше.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четвертой игре серии «Миннесоте» немного не повезло, поскольку много моментов игроки клуба нереализовали, а в третьем периоде позволили «рыцарям» догнать себя.

    Травмированные игроки: Точно вне игры у «Миннесоты» будет Иржичек. Кроме этого проблемы со здоровьем наблюдаются у Йоханссона.

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    Общий тонус клуба: В выездной игре против «Голден Найтс» Хайнс что-то придумает, поэтому «Вегасу» не стоит расслабляться.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» выиграла два из трех последних очных противостояний

    • «Вегас» за четыре последних домашних матча програл всего раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.72, на гостей — 3.94.

    Прогноз: «Вегас» не позволит сопернику вздохнуть, поэтому вероятность его победы возрастает.

    Альтернативный прогноз: Получится результативный матч, в котором больше преуспеют гости.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вегас — Миннесота?

    Матч Вегас — Миннесота состоится 30 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вегас — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вегас — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.78.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вегас — Миннесота?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вегас — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.72, на гостей — 3.94.

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    Вегас — Миннесота: прогноз и ставка за 1.78, статистика, коэффициенты матча 30.04.202504:30. «Вегас» выйдет вперед в серии?
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