Вегас — Миннесота. Ставка (к. 1.78), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 30 апреля 2025 года

Вегас
Миннесота
«Вегас»
Турнирное положение: Пока что игра «Вегаса» не впечатляет, а с победителем в этой серии ничего не ясно.
Последние матчи: После четырех матчей серии казалось, что «Вегас» вполне может опростоволоситься в этой серии, но клуб из Невады вытащил невероятную четвертую игру в овертайме.
Вегас — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Вегаса» по-прежнему не может расссчитывать на шведского голкипера Ленера, который травмировал бедро в прошлой жизни.
Общий тонус клуба: На домашнем льду хозяева будут бомбардировать ворота Густафссона без устали, и голкипер «дикарей» может не выдержать такой нагрузки.
«Миннесота»
Турнирное положение: В серии, где «Миннесоте» не давали никаких шансов, у «дикарей» остаются вполне неплохие шансы на проход дальше.
Последние матчи: В четвертой игре серии «Миннесоте» немного не повезло, поскольку много моментов игроки клуба нереализовали, а в третьем периоде позволили «рыцарям» догнать себя.
Травмированные игроки: Точно вне игры у «Миннесоты» будет Иржичек. Кроме этого проблемы со здоровьем наблюдаются у Йоханссона.
Общий тонус клуба: В выездной игре против «Голден Найтс» Хайнс что-то придумает, поэтому «Вегасу» не стоит расслабляться.
Статистика для ставок
- «Миннесота» выиграла два из трех последних очных противостояний
- «Вегас» за четыре последних домашних матча програл всего раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.72, на гостей — 3.94.
Прогноз: «Вегас» не позволит сопернику вздохнуть, поэтому вероятность его победы возрастает.
- 2.00Локомотив — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.08Торонто — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.18Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Получится результативный матч, в котором больше преуспеют гости.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.