Вегас — Миннесота. Ставка (к. 1.78), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 30 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Пока что игра «Вегаса» не впечатляет, а с победителем в этой серии ничего не ясно.

Последние матчи: После четырех матчей серии казалось, что «Вегас» вполне может опростоволоситься в этой серии, но клуб из Невады вытащил невероятную четвертую игру в овертайме.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Вегаса» по-прежнему не может расссчитывать на шведского голкипера Ленера, который травмировал бедро в прошлой жизни.

Общий тонус клуба: На домашнем льду хозяева будут бомбардировать ворота Густафссона без устали, и голкипер «дикарей» может не выдержать такой нагрузки.

«Миннесота»

Турнирное положение: В серии, где «Миннесоте» не давали никаких шансов, у «дикарей» остаются вполне неплохие шансы на проход дальше.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четвертой игре серии «Миннесоте» немного не повезло, поскольку много моментов игроки клуба нереализовали, а в третьем периоде позволили «рыцарям» догнать себя.

Травмированные игроки: Точно вне игры у «Миннесоты» будет Иржичек. Кроме этого проблемы со здоровьем наблюдаются у Йоханссона.

Общий тонус клуба: В выездной игре против «Голден Найтс» Хайнс что-то придумает, поэтому «Вегасу» не стоит расслабляться.

Статистика для ставок

«Миннесота» выиграла два из трех последних очных противостояний

«Вегас» за четыре последних домашних матча програл всего раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.72, на гостей — 3.94.

Прогноз: «Вегас» не позволит сопернику вздохнуть, поэтому вероятность его победы возрастает.

Альтернативный прогноз: Получится результативный матч, в котором больше преуспеют гости.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.