В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Минск-Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: В 68 играх регулярного сезона белорусский коллектив набрал 86 очков, с которыми обосновался на 4-й строчке в таблице Западной конференции, на 1 турнирный балл отстав от тройки лидеров.

Последние матчи: Последние локальные успехи «Динамо» Минск в плей-офф были зафиксированы на флажке серии с ЦСКА, над которым белорусы одержали две сокрушительные победы кряду — 7:0; 6:2.

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Серия с «Трактором» складывается для команды Дмитрия Квартальнова совсем иначе, хотя в каждой гостевой игре она имела шанс на более выгодное развитие событий. Так, в двух встречах в Челябинске минчане проиграли — 2:4; 3:4 ОТ.

Не сыграют: Белорусский коллектив в настоящий момент обходится без потерь.

Состояние команды: «Динамо» Минск в нынешнем сезоне провело историческую серию, которая протащила команду во второй раунд. Войдя во вкус, белорусы претендуют на большее.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В двух встречах на льду «Трактора» команда Дмитрия Квартальнова продемонстрировала довольно содержательную игру в нападении, но вместе с тем столкнулась с проблемами потери концентрации.

В настоящий момент «Динамо» Минск трудно дается игра на удержание преимущества ввиду ошибок, которые регулярно возникают в его зоне и тем самым нарушают весь игровой ритм.

«Трактор»

Путь к плей-офф: Челябинцы завершили регулярный сезон на 1-м месте в таблице Восточной конференции с 96 очками в активе. От ключевых конкурентов команда ушла в отрыв на 3 балла и более.

Последние матчи: Победная фаза «Трактора» в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина тянется с серии с «Адмиралом», над которым уральцы взяли верх трижды кряду — 7:3; 5:4 ОТ; 2:0.

После череды трудоемких и волевых матчей команда Бенуа Гру решила не отходить от выбранной модели и вновь выиграла дважды в соперничестве, которое на отрезке складывалось не в ее пользу — 4:2; 4:3 ОТ.

Не сыграют: У челябинцев кадровых потерь нет.

Состояние команды: «Трактор» стал королем камбэков в рамках нынешнего розыгрыша плей-офф, неоднократно доказав возможность выпутываться из ситуаций, кажущихся безнадежными.

Умение переворачивать тяжелейшие встречи свидетельствует о боевом настрое, с которым команда Бенуа Гру проводит кубковый этап, но в то же время указывает на проблемы стартовых отрезков.

Тактическая модель «Трактора» по-прежнему подразумевает атакующую вариативность и остроту, но нередко челябинцам бывает трудно втянуться в игровую динамику и привести в норму оборону.

Статистика для ставок

«Трактор» идет без поражений на протяжении 5 последних матчей

В 6 матчах из 8 в рамках текущего плей-офф «Трактор» забивал не менее 3 голов

«Динамо» Минск в нынешнем плей-офф забивало не менее 5 голов на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.30, а победа «Трактора» — в 2.93.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: По ходу этой серии «Трактор» обозначил тот факт, что даже в кризисных ситуациях команда сохраняет холодный расчет и способность не только вернуться в игру, но и кардинально ее изменить.

Ставка: «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.80.

Прогноз: Атакующий потенциал обеих команд вновь будет реализован в полной мере, тем самым обеспечив результативный хоккей на территории Минска.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.08.