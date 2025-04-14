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    «Баффало» может обыграть «Тампу» в гостях?

    Тампа — Баффало. Ставка (к. 1.68), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Баффало»
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    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Амали Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Баффало», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2025 года

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 01:00 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Тампа»

    Турнирное положение: На финише регулярки «Тампа» совсем бросила играть, но ниже четвертой позиции на Востоке коллектив Купера все равно не ушёл.

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Тампа» смогла одержать только одну победу, но это не сильно тревожит тренерский штаб «молний».

    Тампа-Бэй — Баффало: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сейчас на долгосрочном повреждении у «Тампы» только Гленденинг, который не может играть из-за травмы нижней части тела.

    Общий тонус клуба: По-хорошему хозяева льда должны играючи разьбираться с «Баффало», но у хозяев совсем нет желания сражаться за два очка в этой игре.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Под конец сезона «Баффало» разыгрался и забрался аж на 13 строчку Востока, хотя ещё совсем недавно был на дне конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Баффало» выиграл четыре матча, а в некоторых поединках «клинки» были на голову сильнее своего соперника.

    Травмированные игроки: Потери «Баффало» куда более серьезные по сравнению с соперником, поскольку коллективу Раффа не смогут помочь Гринвэй, Козак и Норрис.

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    Общий тонус клуба: На волне успеха и хорошего настроения гости вполне могут обыграть и «Тампу», которой от этого сезона уже ничего не нужно.

    Статистика для ставок

    • «Тампа» за пять последних матчей одержала всего одну победу

    • «Баффало» в шести последних поединках выиграл пять раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.68, на ничью — 5.07, на гостей — 4.36.

    Прогноз: «Тампа» без особых проблем расправится с «Баффало».

    Альтернативный прогноз: Обе команды порадуют зрителей результативным хоккеем.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.77.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Тампа — Баффало?

    Матч Тампа — Баффало состоится 14 апреля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Тампа — Баффало?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Тампа — Баффало?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.68.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Тампа — Баффало?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Тампа — Баффало?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.68, на ничью — 5.07, на гостей — 4.36.

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