Тампа-Бэй
Баффало
«Тампа»
Турнирное положение: На финише регулярки «Тампа» совсем бросила играть, но ниже четвертой позиции на Востоке коллектив Купера все равно не ушёл.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Тампа» смогла одержать только одну победу, но это не сильно тревожит тренерский штаб «молний».
Тампа-Бэй — Баффало: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас на долгосрочном повреждении у «Тампы» только Гленденинг, который не может играть из-за травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: По-хорошему хозяева льда должны играючи разьбираться с «Баффало», но у хозяев совсем нет желания сражаться за два очка в этой игре.
«Баффало»
Турнирное положение: Под конец сезона «Баффало» разыгрался и забрался аж на 13 строчку Востока, хотя ещё совсем недавно был на дне конференции.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Баффало» выиграл четыре матча, а в некоторых поединках «клинки» были на голову сильнее своего соперника.
Травмированные игроки: Потери «Баффало» куда более серьезные по сравнению с соперником, поскольку коллективу Раффа не смогут помочь Гринвэй, Козак и Норрис.
Общий тонус клуба: На волне успеха и хорошего настроения гости вполне могут обыграть и «Тампу», которой от этого сезона уже ничего не нужно.
Статистика для ставок
- «Тампа» за пять последних матчей одержала всего одну победу
- «Баффало» в шести последних поединках выиграл пять раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.68, на ничью — 5.07, на гостей — 4.36.
Прогноз: «Тампа» без особых проблем расправится с «Баффало».
- 2.30Салават Юлаев — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.80Локомотив — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.31Виннипег — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обе команды порадуют зрителей результативным хоккеем.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.77.