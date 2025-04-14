В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Амали Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Баффало», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: На финише регулярки «Тампа» совсем бросила играть, но ниже четвертой позиции на Востоке коллектив Купера все равно не ушёл.

Последние матчи: В пяти последних матчах «Тампа» смогла одержать только одну победу, но это не сильно тревожит тренерский штаб «молний».

Травмированные игроки: Сейчас на долгосрочном повреждении у «Тампы» только Гленденинг, который не может играть из-за травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: По-хорошему хозяева льда должны играючи разьбираться с «Баффало», но у хозяев совсем нет желания сражаться за два очка в этой игре.

«Баффало»

Турнирное положение: Под конец сезона «Баффало» разыгрался и забрался аж на 13 строчку Востока, хотя ещё совсем недавно был на дне конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах «Баффало» выиграл четыре матча, а в некоторых поединках «клинки» были на голову сильнее своего соперника.

Травмированные игроки: Потери «Баффало» куда более серьезные по сравнению с соперником, поскольку коллективу Раффа не смогут помочь Гринвэй, Козак и Норрис.

Общий тонус клуба: На волне успеха и хорошего настроения гости вполне могут обыграть и «Тампу», которой от этого сезона уже ничего не нужно.

Статистика для ставок

«Тампа» за пять последних матчей одержала всего одну победу

«Баффало» в шести последних поединках выиграл пять раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.68, на ничью — 5.07, на гостей — 4.36.

Прогноз: «Тампа» без особых проблем расправится с «Баффало».

Альтернативный прогноз: Обе команды порадуют зрителей результативным хоккеем.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.77.