В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «СКА Арене» 31 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

СКА

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат петербуржцы закончили на 7-й строчке в таблице Западной конференции. С 82 очками на счету, команда отстала от первой тройки на 5 турнирных баллов.

Последние матчи: На финише регулярки СКА допустил 2 поражения в 3-х матчах, но закончил кампанию гостевой победой над «Торпедо» — 3:2 Б. В Кубке Гагарине «армейцы» дебютировали неудачно, уступив на выезде московскому «Динамо» — 1:3.

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Выровнять положение со второй попытки на льду столичной команды подопечным Романа Ротенберга также не удалось. На фоне упорного противостояния встреча дошла до овертайма, где СКА не сумел справиться с натиском хозяев — 1:2 ОТ.

Не сыграют: Александр Никишин.

Состояние команды: На фоне нестабильного регулярного сезона СКА столкнулся с проблемами в дебютных матчах в рамках плей-офф, где не сумел совладать с тактическим превосходством столичных оппонентов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

С точки зрения игры в нападении СКА по-прежнему действует остро, однако реализация генерируемых моментов оставляет желать лучшего, как и позиционная игра, уровень которой далек от того, что команда Романа Ротенберга временами демонстрировала в регулярке.

На домашнем льду СКА будет пытаться переломить ход серии, однако для этого петербуржцам важно прибавить в дисциплине и общей агрессии, которую динамовцы сумели подавить на своей территории.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: В активе столичной команды по итогам регулярки оказались 89 очков, с которыми команда расположилась на 2-й строчке в таблице Западной конференции. На 2 пункта «бело-голубые» опередили 3-й «Спартак».

Последние матчи: В заключительных встречах регулярного сезона «Динамо» Москва проиграло «Локомотиву» — 1:4 и «Северстали» — 2:3, но в дебюте Кубка Гагарина вернуло боевой настрой.

Так, команда Алексея Кудашова одержала достаточно убедительную победу над СКА на старте — 3:1, а затем сумела развить локальный успех, добившись результата при более неуступчивой модели соперничества — 2:1 ОТ.

Не сыграют: В составе столичной команды нет кадровых потерь.

Состояние команды: В первый плей-офф раунд «Динамо» Москва заявилось в статусе фаворита. В стартовых встречах на домашнем катке столичные сумели дело заявить о высоких целях на эту кампанию.

В настоящее время команда Алексея Кудашова старается строго действовать по плану и придерживаться тактической модели, которая обеспечивала успех на дистанции в рамках регулярного чемпионата.

Одним из сильных качеств «бело-голубых» остается оборонительная структура. В своей зоне «Динамо» Москва всегда пытается допускать минимум грубых ошибок и грамотно действует позиционно.

Статистика для ставок

Поражением СКА закончились 4 встречи из 5 последних

«Динамо» Москва добилось 7 побед в 8 последних личных встречах

Ни в одном очном матче из 4-х последних СКА не забивал больше гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: Команда Романа Ротенберга по-прежнему не может называться фаворитом серии, однако при родных трибунах она предпримет содержательную попытку переломить ход этого противостояния.

Ставка: СКА победит за 2.32.

Прогноз: На льду петербуржцев динамовцы едва ли станут взвинчивать темп и сосредоточатся на грамотной оборонительной игре наряду с эффективной реализацией.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.90.