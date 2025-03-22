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    «Барыс» снова проиграет с крупным счетом?

    «Барыс» — «Салават Юлаев»: Ставка (к. 2.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Салават Юлаев»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Салават Юлаев». Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Марта 2025 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 15:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Барыс»

    Турнирное положение: Астанинцы располагаются на последней 12-й позиции Востока, набрав 35 очков за 67 встреч. «Барыс» уже не сможет догнать 11-ю строчку, ведь отставание составляет 9 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда полностью провалилась, уступив «Ак Барсу» со счетом 0:8. Матчем ранее «Барыс» уступил «Сибири» (2:3) на чужой площадке.

    Барыс — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах у астанинцев только 1 победа над «Адмиралом» (5:4 Б) и 4 поражения. За этот отрезок «Барыс» также проигрывал «Амуру» (2:5) и ЦСКА (0:3).

    Не сыграют: Никита Бояркин и Андрей Шутов из-за травм.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: В конце регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» совсем посыпался. Из-за травм вылетели 2 основных голкипера и команда стала пропускать очень много.

    Чего только стоит провал на своей площадке в матче против «Ак Барса». У «Барыса» очень мало игроков уровня КХЛ, команде необходимо серьезно задуматься над своей селекцией этим летом.

    В предстоящем матче «Барыс» встретится с «Салаватом Юлаевым», который максимально настроен пройти первый раунд плей-офф, астанинцам будет очень непросто в последнем поединке сезона.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы занимают 2-е место в таблице Востока с 91-м очком в активе после 67-и встреч. «Салават Юлаев» опережает «Металлург» Мг (3-я строчка) на 1 балл.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда уверенно обыграла «Сибирь» со счетом 3:1. До этого «Салават Юлаев» разгромил «Автомобилист» (4:1), забрасывая шайбы в каждом периоде.

    В последних 9-и встречах уфимцы проиграли только московскому «Динамо» (1:3) и одержали 8 побед. «Салават Юлаев» удачно сьездил на Дальний Восток, по 2 раза обыграл «Адмирал» и «Амур».

    Не сыграют: Глеб Кузьмин и Данил Алалыкин из-за травм.

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    • Состояние команды: «Салават Юлаев» провел успешный регулярный чемпионат, если уфимцы победят в предстоящем матче, то гарантируют себе 2-е место на Востоке.

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    К тому же, нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо сравнялся с рекордом Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ. Если канадец забросит шайбу в предстоящем матче, то станет рекордсменом по голам в «регулярке».

    «Салават Юлаев» частенько обыгрывал «Барыс» в очных противостояниях. Учитывая ужасную игру астанинцев в последних матчах, уфимцы обязаны забирать свое.

    Статистика для ставок

    • «Барыс» проиграл 3 последних матча, пропустив за этот отрезок 16 шайб

    • «Салават Юлаев», напротив, выиграл 3 последних поединка

    • В последних 3-х очных противостояниях «Салават Юлаев» непременно обыгрывал «Барыс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 5.50, а победа «Барыса» — в 6.70.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

    Прогноз: Можно предположить, что «Салават Юлаев» с ходу станет забрасывать шайбы.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» 1.5 больше в 1-м периоде за 2.90.

    Прогноз: «Салават Юлаев» и дальше продолжит уничтожат своего соперника. Ожидаем результативный матч со стороны уфимцев.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» 3.5 больше за 1.88.

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