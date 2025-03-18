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    «Лос-Анджелес» продлит победную серию?

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.18) и прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 18 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Марта 2025 года

    Миннесота

  • НХЛ
    •  Миннесота 03:00 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •

    «Миннесота»

    Турнирное положение: За небольшой промежуток времени «Миннесота» опустилась на седьмую позицию западной конференции, но задел перед восьмым местом у клуба Капризова довольно приличный.

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Миннесота» смогла только один раз отпраздновать победу, что несвойственно для «дикарей» нынешнего сезона.

    Миннесота — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В предстоящей игре «Миннесоте» точно не помогут Эрикссон и Капризов. Без них справиться с «королями» будет неимоверно сложно.

    Общий тонус клуба: Матч против «королей» для хозяев льда легкой прогулкой не будет, поэтому коллективу Хайнса придется очень сильно постараться, чтобы разжиться домашней победой.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: После удручающей серии поражений казалось, что «Лос-Анджелесу» уже ничего не поможет, но «короли» смогли найти свой хоккей и поднялись уже на пятую позицию западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Пять матчей без поражений у «Лос-Анджелеса», хотя в некоторых матчах пришлось знатно попыхтеть, чтобы набрать два заветных очка.

    Травмированные игроки: Все игроки «Лос-Анджелеса» готовы сражаться в предстоящем поединке за очередную победу.

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    Общий тонус клуба: С «Миннесотой» будет тяжелая и взякая игра, поскольку оба соперника играют примерно в схожей стилистике.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» проиграла два последних очных противостояния

    • «Лос-Анджелес» не проигрывает пять матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.92, на ничью — 4.35, на гостей — 2.18.

    Прогноз: У гостей неплохие шансы одержать победу.

    Альтернативный прогноз: Примерно равные соперники, которые могут организовать дополнительную пятиминутку.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.96.

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    «Миннесота» — «Лос-Анджелес»: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 18.03.202503:00. «Лос-Анджелес» продлит победную серию?
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