В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 18 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: За небольшой промежуток времени «Миннесота» опустилась на седьмую позицию западной конференции, но задел перед восьмым местом у клуба Капризова довольно приличный.

Последние матчи: В пяти последних поединках «Миннесота» смогла только один раз отпраздновать победу, что несвойственно для «дикарей» нынешнего сезона.

Травмированные игроки: В предстоящей игре «Миннесоте» точно не помогут Эрикссон и Капризов. Без них справиться с «королями» будет неимоверно сложно.

Общий тонус клуба: Матч против «королей» для хозяев льда легкой прогулкой не будет, поэтому коллективу Хайнса придется очень сильно постараться, чтобы разжиться домашней победой.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: После удручающей серии поражений казалось, что «Лос-Анджелесу» уже ничего не поможет, но «короли» смогли найти свой хоккей и поднялись уже на пятую позицию западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Пять матчей без поражений у «Лос-Анджелеса», хотя в некоторых матчах пришлось знатно попыхтеть, чтобы набрать два заветных очка.

Травмированные игроки: Все игроки «Лос-Анджелеса» готовы сражаться в предстоящем поединке за очередную победу.

Общий тонус клуба: С «Миннесотой» будет тяжелая и взякая игра, поскольку оба соперника играют примерно в схожей стилистике.

Статистика для ставок

«Миннесота» проиграла два последних очных противостояния

«Лос-Анджелес» не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.92, на ничью — 4.35, на гостей — 2.18.

Прогноз: У гостей неплохие шансы одержать победу.

Альтернативный прогноз: Примерно равные соперники, которые могут организовать дополнительную пятиминутку.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.96.