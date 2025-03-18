Миннесота
Лос-Анджелес
«Миннесота»
Турнирное положение: За небольшой промежуток времени «Миннесота» опустилась на седьмую позицию западной конференции, но задел перед восьмым местом у клуба Капризова довольно приличный.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Миннесота» смогла только один раз отпраздновать победу, что несвойственно для «дикарей» нынешнего сезона.
Миннесота — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предстоящей игре «Миннесоте» точно не помогут Эрикссон и Капризов. Без них справиться с «королями» будет неимоверно сложно.
Общий тонус клуба: Матч против «королей» для хозяев льда легкой прогулкой не будет, поэтому коллективу Хайнса придется очень сильно постараться, чтобы разжиться домашней победой.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: После удручающей серии поражений казалось, что «Лос-Анджелесу» уже ничего не поможет, но «короли» смогли найти свой хоккей и поднялись уже на пятую позицию западной конференции.
Последние матчи: Пять матчей без поражений у «Лос-Анджелеса», хотя в некоторых матчах пришлось знатно попыхтеть, чтобы набрать два заветных очка.
Травмированные игроки: Все игроки «Лос-Анджелеса» готовы сражаться в предстоящем поединке за очередную победу.
Общий тонус клуба: С «Миннесотой» будет тяжелая и взякая игра, поскольку оба соперника играют примерно в схожей стилистике.
Статистика для ставок
- «Миннесота» проиграла два последних очных противостояния
- «Лос-Анджелес» не проигрывает пять матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.92, на ничью — 4.35, на гостей — 2.18.
Прогноз: У гостей неплохие шансы одержать победу.
- 1.98Металлург Мг — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Сибирь — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.55Локомотив — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Альтернативный прогноз: Примерно равные соперники, которые могут организовать дополнительную пятиминутку.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.96.