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    Смогут ли дальневосточники доставить проблемы «Локомотиву»?

    «Локомотив» — «Адмирал»: Ставка (к. 2.55) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Адмирал»
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    Максим Шалунов — нападающий «Локомотива»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Адмирал». Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Марта 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» уже гарантировали себе 1-е место на Западе. После 65-и встреч «Локомотив» набрал 96 очков, опережая московское «Динамо» на 9 пунктов.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла по буллитам «Нефтехимику» со счетом 1:2. До этого «Локомотив» разгромил «Северсталь» (3:0).

    Локомотив — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах «железнодорожники» дважды проиграли и трижды победили. За этот отрезок «Локомотив» уступил московскому «Динамо» (3:5), а также обыграл «Северсталь» (5:0) и «Сочи» (4:2).

    У «Локомотива» пустой список травмированных игроков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Локомотиву» осталось провести всего 3 матча в регулярном чемпионате. Команда продолжает подготовку к плей-офф, где «железнодорожники» встретятся с «Торпедо».

    «Локомотив» — одна из самых стабильных команд в нынешнем сезоне, у ярославцев не было каких-то больших провалов. Кажется, что подопечные Игоря Никитина вновь дойдут до решающих стадий плей-офф.

    «Локомотив» в последних очных встречах против «Адмирала» выступает не очень здорово, проиграв 3 матча в последних 5-и противостояниях. На своей площадке команде будет проще обыграть дальневосточников.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Команда Леонида Тамбиева располагается на 7-й позиции Востока с 68-ю очками в активе после 64-х встреч. «Адмирал» опережает «Сибирь» (8-е место) на 2 балла, имея 1 игру в запасе.

    Последние матчи: В прошедшей встрече дальневосточники уступили «Барысу» в овертайме со счетом 4:5, упустив преимущество в 3 шайбы. До этого «Адмирал» уверенно обыграл «Амур» (5:2).

    В последних 6-и встречах у команды 4 поражения и 2 победы. За этот отрезок команда сначала обыграла «Нефтехимик» (1:0), а затем ему же проиграла (2:3). К тому же, «Адмирал» дважды уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 Б и 3:6).

    Не сыграет: Артем Николаев из-за травм.

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    • Состояние команды: «Адмирал» почти гарантировал себе место в плей-офф. Если не произойдет чудо, то дальневосточники сохранят 7-ю позицию в конференции.

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    Возможный соперник по 1-му раунду «Адмирала» в плей-офф — это «Салават Юлаев», с которым у команды Леонида Тамбиева есть опыт выступления. Дальневосточники уже выбивали уфимцев.

    В нынешнем сезоне у «Адмирала» неплохая атакующая линия, которая частенько забрасывает много шайб. При этом, у команды случаются провалы, как например в прошлом поединке, где дальневосточники умудрились упустить преимущество в 3 шайбы в третьем периоде.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Локомотив» трижды победил

    • «Адмирал» выиграл 2 последних матча на чужой площадке

    • «Адмирал» трижды обыгрывал «Локомотив» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 5.30.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

    Прогноз: В 1-м периоде «Адмирал» сможет сдержать атаку соперника. Прогнозируем ничейный результат на старте поединка.

    Ставка: Ничья в 1-м периоде за 2.55.

    Прогноз: У «Адмирала» не получится забросить много шайб в предстоящем матче, «Локомотив» слишком силен в обороне.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» 1.5 меньше за 2.00.

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    «Локомотив» — «Адмирал»: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 17.03.202519:00. Смогут ли дальневосточники доставить проблемы «Локомотиву»?
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