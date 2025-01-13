В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене-Металлург» 13 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 44 матчах магнитогорцы заработали 56 очков, закрепившись на 4-й строчке в таблице Восточной конференции при равенстве баллов по отношению к 3-му «Ак Барсу».

Последние матчи: На протяжении 8 матчей «Металлург» Мг никому не проигрывает. В настоящее время южноуральцы проводят домашнюю серию, которая началась с победы над «Амуром» — 3:2.

В следующей встрече при родных трибунах команда Андрея Разина добилась весьма непростой победы над «Адмиралом» — 4:3 ОТ, а в последней встрече «Магнитка» переиграла «Трактор» — 5:3.

Не сыграют: Макар Хабаров, Владислав Еременко.

Состояние команды: После крайне слабого начала сезона «Металлургу» Мг удалось достичь определенной последовательности в игре и результатах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В последних матчах команда Андрея Разина вошла в весьма неплохой ритм набора очков, демонстрируя соответствующий хоккей системного содержания.

Многие игры «Металлурга» Мг сопровождаются весьма скромной продуктивностью впереди, однако у своих ворот южноуральцы научились действовать грамотно.

«Сочи»

Турнирное положение: После 42 матчей на счету сочинцев 29 очков, с которыми команда находится на 11-й позиции в таблице Западной конференции.

Последние матчи: Накануне сочинцы выдали очередной провальный отрезок, который начался с боевого поражения от СКА — 4:5, а продолжился разгромом от ЦСКА — 1:4.

За встречами с «армейцами» последовали две неудачные игры с московским «Динамо» — 1:5; 0:2. Прервать отрицательную серию команде Сергея Зубова удалось за счет победы над «Амуром» — 5:2.

Не сыграют: Амир Гараев.

Состояние команды: Очередной регулярный сезон «Сочи» проводит в угнетающем статусе аутсайдера, неспособного решать задачи минимального содержания.

В нынешних условиях борьбы «Сочи» не рассматривается с точки зрения претендента на последнее место в зоне Кубка, а игру черноморцев едва ли можно назвать перспективной.

Временами «Сочи» демонстрирует весьма неплохой уровень, однако системно команда Сергея Зубова имеет проблемы на всех участках ледовой площадки, включая оборону — наиболее слабую зону южан.

Статистика для ставок

«Сочи» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах

В 4-х встречах из 6 последних «Сочи» пропустил от 3 голов и более

3 последние очные встречи закончились победой «Металлурга» Мг

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.46, ничья — в 5.50, а победа «Сочи» — в 5.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: «Металлург» Мг находится в отличной форме, которая для «Амура» в настоящее время является чем-то на грани фантастики. Хабаровчане — крайне слабый коллектив с точки зрения оборонительной игры, и эти уязвимые зоны дадут о себе знать в предстоящей встрече.

Ставка: «Металлург» Мг забьет во всех периодах за 2.47.

Прогноз: На фоне аутсайдера команда Андрея Разина сумеет завладеть инициативой и не откажется от доминирующей роли на протяжении всех 3-х периодов.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 1.89.