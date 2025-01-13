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    «Магнитка» на классе справится с «Амуром»

    «Металлург» Мг — «Сочи». Ставка (к. 2.47) и прогноз на хоккей, КХЛ, 13 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Сочи»
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    «Металлург» Мг в матче с «Амуром»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене-Металлург» 13 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Января 2025 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В 44 матчах магнитогорцы заработали 56 очков, закрепившись на 4-й строчке в таблице Восточной конференции при равенстве баллов по отношению к 3-му «Ак Барсу».

    Последние матчи: На протяжении 8 матчей «Металлург» Мг никому не проигрывает. В настоящее время южноуральцы проводят домашнюю серию, которая началась с победы над «Амуром» — 3:2.

    Металлург Мг — Сочи: коэффициенты букмекеров

    В следующей встрече при родных трибунах команда Андрея Разина добилась весьма непростой победы над «Адмиралом» — 4:3 ОТ, а в последней встрече «Магнитка» переиграла «Трактор» — 5:3.

    Не сыграют: Макар Хабаров, Владислав Еременко.

    Состояние команды: После крайне слабого начала сезона «Металлургу» Мг удалось достичь определенной последовательности в игре и результатах.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В последних матчах команда Андрея Разина вошла в весьма неплохой ритм набора очков, демонстрируя соответствующий хоккей системного содержания.

    Многие игры «Металлурга» Мг сопровождаются весьма скромной продуктивностью впереди, однако у своих ворот южноуральцы научились действовать грамотно.

    «Сочи»

    Турнирное положение: После 42 матчей на счету сочинцев 29 очков, с которыми команда находится на 11-й позиции в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Накануне сочинцы выдали очередной провальный отрезок, который начался с боевого поражения от СКА — 4:5, а продолжился разгромом от ЦСКА — 1:4.

    За встречами с «армейцами» последовали две неудачные игры с московским «Динамо» — 1:5; 0:2. Прервать отрицательную серию команде Сергея Зубова удалось за счет победы над «Амуром» — 5:2.

    Не сыграют: Амир Гараев.

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    • Состояние команды: Очередной регулярный сезон «Сочи» проводит в угнетающем статусе аутсайдера, неспособного решать задачи минимального содержания.

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    В нынешних условиях борьбы «Сочи» не рассматривается с точки зрения претендента на последнее место в зоне Кубка, а игру черноморцев едва ли можно назвать перспективной.

    Временами «Сочи» демонстрирует весьма неплохой уровень, однако системно команда Сергея Зубова имеет проблемы на всех участках ледовой площадки, включая оборону — наиболее слабую зону южан.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах

    • В 4-х встречах из 6 последних «Сочи» пропустил от 3 голов и более

    • 3 последние очные встречи закончились победой «Металлурга» Мг

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.46, ничья — в 5.50, а победа «Сочи» — в 5.95.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: «Металлург» Мг находится в отличной форме, которая для «Амура» в настоящее время является чем-то на грани фантастики. Хабаровчане — крайне слабый коллектив с точки зрения оборонительной игры, и эти уязвимые зоны дадут о себе знать в предстоящей встрече.

    Ставка: «Металлург» Мг забьет во всех периодах за 2.47.

    Прогноз: На фоне аутсайдера команда Андрея Разина сумеет завладеть инициативой и не откажется от доминирующей роли на протяжении всех 3-х периодов.

    Ставка: «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 1.89.

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    «Металлург» Мг — «Сочи»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 13.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» на классе справится с «Амуром»
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