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    Омичи справятся с одним из лидеров Востока?

    «Авангард» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Салават Юлаев»
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    «Авангард» обыграл «Северсталь» — 6:5 Б
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 12 января. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2025 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 14:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Авангард»

    Турнирное положение: В 42 матчах омичи заработали 45 очков, с которыми закрепились на 6-й строчке в таблице Восточной конференции, опередив на 2 балла «Адмирал».

    Последние матчи: В одном из заключительных матчей прошлого года «Авангард» добился эффектной победы в насыщенном соперничестве с «Ладой» — 7:6, после которого провел очередную неудачную встречу с «Магниткой» — 1:2.

    Авангард — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Январский отрезок чемпионата складывается для команды Ги Буше превосходно. Так, к этому моменту омичи не проиграли ни разу. Ранее «Авангард» одержал верх над «Нефтехимиком» — 5:1, «Ак Барсом» — 3:1 и «Северсталью» — 6:5 Б.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Эмиль Галимов, Алекс Грант, Даниил Степанов, Владимир Ткачев.

    Состояние команды: За счет последних локальных успехов и неудач прямых конкурентов «Авангард» надежно прописался в зоне плей-офф, вместе с тем пытаясь улучшить текущее положение.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на распределение мест в таблице конференции, далеко не в каждой игре «Авангард» излучает уверенность. На площадку по-прежнему выходит команда, которой предстоит разобраться со многими проблемами.

    Имея один из наиболее серьезных атакующих ресурсов на Востоке, «Авангард» крайне редко реализует его потенциал в полной мере, в результате чего можно сказать, что ведущие форварды омичей все еще далеки от лучших кондиций.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: На счету уфимской команды 58 очков после 42 матчей. В таблице Восточной конференции «зеленые» находятся на 2-й строчке и отстают от лидера на 1 пункт.

    Последние матчи: В конце прошлого года «Салават Юлаев» провел очередной убедительный отрезок, в который вместил победы над «Амуром» — 3:0, 5:4 ОТ, «Северсталью» — 2:0 и «Барысом» — 6:0.

    В то же время первые недели января команда Виктора Козлова проводит не лучшим образом. Ранее «зеленые» крупно проиграли «Сибири» — 1:4 и «Ак Барсу» — 1:5, и лишь в последней встрече добились победы над «Нефтехимиком» — 7:4.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

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    • Состояние команды: Благодаря уверенным результатами на дистанции «Салават Юлаев» обеспечил себе борьбу за лидерство в конференции, добиться которого уфимцы смогли лишь временно.

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    Неудачи «Трактора» — прямого конкурента «зеленых» — в настоящий момент не способствуют продвижению «Салавата Юлаева» ввиду собственных проблем, которые раскрыли актуальность в последних матчах.

    Если ранее оборонительная игра считалась залогом успеха команды Виктора Козлова, то в нескольких недавних встречах безобразные действия в защите стоили «Салавату Юлаеву» турнирно значимых побед.

    Статистика для ставок

    • «Авангард» добился 4-х побед в 5 последних матчах

    • В 3-х домашних встречах из 4 последних омичи забивали не менее 4 голов

    • В 4-х последних личных встречах «Салават Юлаев» забивал «Авангарду» не менее 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.00, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.60.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: Последние матчи «Салавата Юлаева» оставляют желать лучшего в контексте атакующей остроты и обороны, ввиду чего даже у нестабильного «Авангарда» появляются весьма неплохие шансы на успех в домашней встрече с уфимцами.

    Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.87.

    Прогноз: В нынешних кондициях оба соперника не смогут навязать равный хоккей с высокой динамикой и движением впереди, отдавая предпочтение надежности у собственных ворот.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.95.

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    «Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на хоккей. Омичи справятся с одним из лидеров Востока?
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