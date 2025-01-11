В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене-Металлург» 11 января. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 43 матчах магнитогорцы набрали 54 очка, с которыми разместились на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям отставая от «Ак Барса», замыкающего первую тройку.

Последние матчи: После поражения от «Динамо» Москва со счетом 2:3 в одном из последних декабрьских матчей «Металлург» Мг не допустил ни одного турнирного промаха.

В рамках текущей победной серии команда Андрея Разина дважды победила «Автомобилист» — 4:2, 2:1 Б и «Авангард» — 2:1 ОТ, 2:1, а также взяла верх над «Салаватом Юлаевым» — 4:2, «Амуром» — 3:2 и «Адмиралом» — 4:3 ОТ.

Не сыграют: Владислав Еременко.

Состояние команды: «Металлург» Мг набрал потрясающую форму, излучая уверенность в каждом текущем матче и повышая собственные шансы на продвижение в конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На протяжении последних недель команда Андрея Разина выходит на лед с четкими целями и мотивацией, которые позволяют добиваться результатов вне зависимости от сложности соперника.

Временами «Металлург» Мг весьма сдержан с точки зрения атакующей продуктивности, однако за счет дисциплинированной обороны южноуральцы могут обходиться и без высокой результативности.

«Трактор»

Турнирное положение: Челябинцы провели 44 встречи, в которых набрали 59 очков. В таблице Восточной конференции команда занимает 1-ю строчку, опережая на 3 балла «Салават Юлаев».

Последние матчи: В 2-х заключительных матчах прошлого года из 3-х «Трактор» проиграл «Автомобилисту» — 1:3 и «Ак Барсу» — 0:4, в то время как последняя его декабрьская встреча закончилась крупной победой над «Нефтехимиком» — 6:2.

Январскую часть регулярки команда Бенуа Гру начала с весьма неожиданного поражения от «Амура» — 2:3 ОТ, за которыми последовали победы над «Автомобилистом» — 2:0 и «Ладой» — 5:0.

Не сыграют: Никита Коростелев, Остап Сафин.

Состояние команды: После успешной прошлогодней кампании «Трактор» наценен на развитие успеха. Свои намерения челябинцы подкрепляют соответствующими результатами.

На старте сезона «Трактор» был неуступчив в подавляющем большинстве матчей, в то время как неделями ранее команде Бенуа Гру начала чаще допускать промахи, обусловленные усталостью.

Тем не менее в последних матчах «Трактор» пытается разобраться с проблемами комплексного характера, включая ошибки в обороне, которые нередко становятся основой неудач.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг добился победы в 7 последних матчах

Только в одной игре из 7 предыдущих «Металлург» Мг пропустил больше 2 голов

«Трактор» потерпел 4 поражения в 6 предыдущих встречах в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.15, а победа «Трактора» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: «Трактору» на данном этапе чемпионата по-прежнему не хватает свежести, ввиду которой страдает стабильность. «Магнитка» тем временем набрала лучшую с начала сезона форму и имеет все шансы на успех в этом локальном противостоянии.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.50.

Прогноз: Своих результатов команда Андрея Разина добивается не в последнюю очередь за счет надежной обороны, со вскрытием которой у челябинцев наверняка возникнут проблемы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2.5 за 1.87.