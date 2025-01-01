Швеция U20
Чехия U20
Швеция
Турнирное положение:В турнирной таблице группы B сборная Швеции занимает 2-ю строчку, заработав в 3-х матчах 9 баллов и обеспечив устойчивую дистанцию между конкурентами.
Последние матчи: На турнире в Канаде команда Магнуса Хевелида дебютировала должным образом, разгромив Словакию — 5:1. Крупное поражение Швеция нанесла и сборной Казахстана — 8:1, а в последнем матче «Тре Крунур» взяли верх над Швейцарией х 7:5.
Швеция U20 — Чехия U20: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Потери в составе сборной Швеции отсутствуют.
Состояние команды: на протяжении 12 лет Швеция стабильно достигает высоких стадий плей-офф, однако по разным причинам упускает шансы на золото.
В нынешней кампании ключевые игроки, получившие опыт годом ранее, готовы выправить ситуацию, но конкуренция с Канадой и США станет определяющей в понимании перспектив «Тре Крунур».
На данный момент результаты Швеции соответствуют всем ожиданиям: команда показывает хорошую по содержанию игру и борется с Чехией за лидерство в группе.
Чехия
Турнирное положение: После 3-х туров сборная Чехии возглавляет группу B с 9 очками на счету. Перед заключительной игрой она опережает Швецию ввиду лучшей разницы забитых и пропущенных.
Последние матчи: В первом матче чемпионата мира Чехия разгромила Швейцарию — 5:1, а лучшую свою результативность продемонстрировала в игре с Казахстаном — 14:2. После столь яркой игры в рамках 2-го тура команда Патрика Аугусты гораздо скромнее обошлась со Словакией — 4:2.
Не сыграют: Потери в составе сборной Чехии отсутствуют.
Состояние команды: Сборная Чехии обладает хорошим подбором талантов, которые проводят довольно качественную групповую стадию
Предстоящая встреча со Швецией станет ключевой в борьбе за лидерство в таблице и окажет прямое влияние на дальнейшую траекторию в стадии на вылет, к которой Чехия подходит в отличной форме.
Если Чехии удастся сберечь боеспособность в период более значимых этапов турнира, то борьба да очередные медали может стать вполне достижимым соревновательным рубежом.
Статистика для ставок
- Швеция не проигрывает на протяжении 4-х декабрьских матчей, включая одну товарищескую встречу
- В 3-х матчах на этом турнире Швеция забивала не менее 5 голов
- Еще ни разу на этом чемпионате Чехия не пропустила больше 2 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.61, ничья — в 4.55, а победа Чехии — в 4.27.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.
- 2.39Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
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- 1.80Словакия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: В статистическом понимании шведы выглядят не столь ярко, как Чехия, но в очной встрече, когда решается судьба лидерства, более опытные хоккеисты в составе «Тре Крунур» способны сделать разницу.
Ставка: Швеция победит + ТБ 4.5 за 2.07.
Прогноз: В предыдущих групповых матчах Чехия продемонстрировала весь свой атакующий потенциал, поэтому Швеция постарается свести к минимуму количество результативных ошибок.
Ставка: Швеция победит с форой -1.5 за 1.90.