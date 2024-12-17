В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» примет «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 17 декабря. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: На счету подмосковной команды 32 очка по итогам 35 матчей. В таблице Западной конференции она находится на 9-й позиции и отстает от зоны Кубка на 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Витязь» потерпел поражения от «Локомотива» — 1:2 ОТ, «Спартака» — 4:5 ОТ и «Салавата Юлаева» — 0:4. Лишь за счет победы над «Нефтехимиком» — 4:3 Б эту серию удалось прервать.

После успешной встречи с нижнекамцами команда Павла Десяткова выдала еще один цикл отрицательных результатов. В частности, перед паузой «Витязь» проиграл ЦСКА — 1:2 ОТ, «Ак Барсу» — 3:5 и «Спартаку» — 2:4.

Не сыграют: Джереми Рой, Иван Савчик, Владислав Цицюра, Григорий Ващенко.

Состояние команды: С точки зрения турнирного положения у «Витязя» в настоящий момент все не так плохо: команда расположена недалеко от зоны плей-офф и является одним из претендентов на проход дальше.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее в суровой гонке с соперниками уровня «Торпедо» или минского «Динамо» подмосковный клуб едва ли выглядит фаворитом на фоне поражений, которые формируют основную турнирную картину «Витязя».

Временами команда Павла Десяткова демонстрирует яркую игру и добивается убедительных побед, но происходит это довольно редко, чтобы «Витязю» удалось выйти на нужный темп набора очков.

«Торпедо»

Турнирное положение: Волжане на текущий момент провели 34 матча, в которых заработали 38 очков. В таблице Запада команда занимает 8-ю строчку, по дополнительным показателям отставая от 7-го «Динамо» Минск.

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Торпедо» выдало две подряд убедительные победы, которые отчасти скрасили предыдущие провалы. В частности, волжане разгромили «Локомотив» — 3:0 и «Спартак» — 6:0.

Однако на фоне крупных успехов обрести стабильность команде Игоря Ларионова не удалось. Так, в серии матчей перед недельной паузой нижегородцы уступили «Металлургу» Мг — 3:5 и ЦСКА — 1:2 Б, а также одержали верх над «Ладой» — 3:2.

Не сыграют: В составе волжан кадровых потерь нет.

Состояние команды: Весь регулярный сезон «Торпедо» сопровождается взлетами и падениями на фоне крайне нестабильной игры и соответствующих неравномерных результатов.

С точки зрения реализованного потенциала к команде Игоря Ларионова также возникают вопросы: от нижегородцев ждут нечто большее, чем борьба за выход в плей-офф с последней кубковой позиции.

В контексте содержательного хоккея в атаке у волжан нет серьезных проблем: команда по-прежнему забивает много и остается одной из наиболее результативных в лиге. Но оборона и в целом изменчивость в плане настоя замедляют прогресс «Торпедо».

Статистика для ставок

«Витязь» потерпел шесть поражений в семи последних матчах

В четырех матчах из последних шести «Витязь» пропускал не менее 4 голов

«Торпедо» не проигрывало в основное время на протяжении пяти гостевых матчей из последних шести

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 3.25, ничья — в 3.85, а победа «Торпедо» — в 2.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: В очной встрече в Балашихе схлестнутся два прямых конкурента в борьбе за 8-ю строчку, ввиду чего с мотивацией у них все будет в порядке. А высокий мотивационный фон может способствовать соответствующей результативности.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.80.

Прогноз: В предстоящем матче важность победы для «Витязя» переоценить будет трудно. Поэтому против нестабильного «Торпедо» команда Павла Десяткова попытается использовать свои наилучшие атакующие навыки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» больше 2.5 за 2.20.