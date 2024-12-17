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    На территории «Витязя» состоится результативная встреча

    «Витязь» — «Торпедо». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Торпедо»
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    «Витязь» в матче со «Спартаком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» примет «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 17 декабря. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Декабря 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:00 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: На счету подмосковной команды 32 очка по итогам 35 матчей. В таблице Западной конференции она находится на 9-й позиции и отстает от зоны Кубка на 6 турнирных пунктов.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Витязь» потерпел поражения от «Локомотива» — 1:2 ОТ, «Спартака» — 4:5 ОТ и «Салавата Юлаева» — 0:4. Лишь за счет победы над «Нефтехимиком» — 4:3 Б эту серию удалось прервать.

    Витязь — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    После успешной встречи с нижнекамцами команда Павла Десяткова выдала еще один цикл отрицательных результатов. В частности, перед паузой «Витязь» проиграл ЦСКА — 1:2 ОТ, «Ак Барсу» — 3:5 и «Спартаку» — 2:4.

    Не сыграют: Джереми Рой, Иван Савчик, Владислав Цицюра, Григорий Ващенко.

    Состояние команды: С точки зрения турнирного положения у «Витязя» в настоящий момент все не так плохо: команда расположена недалеко от зоны плей-офф и является одним из претендентов на проход дальше.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее в суровой гонке с соперниками уровня «Торпедо» или минского «Динамо» подмосковный клуб едва ли выглядит фаворитом на фоне поражений, которые формируют основную турнирную картину «Витязя».

    Временами команда Павла Десяткова демонстрирует яркую игру и добивается убедительных побед, но происходит это довольно редко, чтобы «Витязю» удалось выйти на нужный темп набора очков.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Волжане на текущий момент провели 34 матча, в которых заработали 38 очков. В таблице Запада команда занимает 8-ю строчку, по дополнительным показателям отставая от 7-го «Динамо» Минск.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Торпедо» выдало две подряд убедительные победы, которые отчасти скрасили предыдущие провалы. В частности, волжане разгромили «Локомотив» — 3:0 и «Спартак» — 6:0.

    Однако на фоне крупных успехов обрести стабильность команде Игоря Ларионова не удалось. Так, в серии матчей перед недельной паузой нижегородцы уступили «Металлургу» Мг — 3:5 и ЦСКА — 1:2 Б, а также одержали верх над «Ладой» — 3:2.

    Не сыграют: В составе волжан кадровых потерь нет.

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    • Состояние команды: Весь регулярный сезон «Торпедо» сопровождается взлетами и падениями на фоне крайне нестабильной игры и соответствующих неравномерных результатов.

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    С точки зрения реализованного потенциала к команде Игоря Ларионова также возникают вопросы: от нижегородцев ждут нечто большее, чем борьба за выход в плей-офф с последней кубковой позиции.

    В контексте содержательного хоккея в атаке у волжан нет серьезных проблем: команда по-прежнему забивает много и остается одной из наиболее результативных в лиге. Но оборона и в целом изменчивость в плане настоя замедляют прогресс «Торпедо».

    Статистика для ставок

    • «Витязь» потерпел шесть поражений в семи последних матчах

    • В четырех матчах из последних шести «Витязь» пропускал не менее 4 голов

    • «Торпедо» не проигрывало в основное время на протяжении пяти гостевых матчей из последних шести

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 3.25, ничья — в 3.85, а победа «Торпедо» — в 2.17.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

    Прогноз: В очной встрече в Балашихе схлестнутся два прямых конкурента в борьбе за 8-ю строчку, ввиду чего с мотивацией у них все будет в порядке. А высокий мотивационный фон может способствовать соответствующей результативности.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.80.

    Прогноз: В предстоящем матче важность победы для «Витязя» переоценить будет трудно. Поэтому против нестабильного «Торпедо» команда Павла Десяткова попытается использовать свои наилучшие атакующие навыки.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» больше 2.5 за 2.20.

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    «Витязь» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на хоккей. На территории «Витязя» состоится результативная встреча
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