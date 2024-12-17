В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» примет «Адмирал». Игра пройдет на «Платинум Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: С 18 очками после 35 матчей «Амур» прописался на 12-й строчке в таблице Восточной конференции. От зоны топ-8 хабаровчане отстают на 14 баллов.

Последние матчи: Незадолго до декабрьской паузы «Амуру» удалось одержать столь редкую победу на «Платинум Арене», куда 2-го числа приехал еще один явный аутсайдер КХЛ — «Сочи» — 2:1.

После успешного матча с южанами команда Виктора Костюченка выстрадала 1 балл в соперничестве с «Локомотивом» — 3:4 ОТ. Еще в двух домашних матчах «Амур» проиграл «Динамо» Минск — 2:5 и «Адмиралу» — 4:6.

Не сыграют: Александр Брынцев.

Состояние команды: Нынешний сезон обернулся для «Амура» катастрофой на фоне успешной кампании годом ранее и амбиций хабаровского клуба в рамках долгосрочного потенциала.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время «Амур» преследует продолжительный кризис: по ходу чемпионата дальневосточники сменили тренера, но переломить турнирную ситуацию или улучшить качество игры ввиду такого решения не удалось.

В последних матчах «Амур» стал заметно больше забивать, однако оборона остается ключевым его недостатком. Отсутствие понимания на льду — а временами и желания — явно не способствуют прогрессу хабаровчан.

«Адмирал»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 6-ю позицию с 39 очками на счету. На 1 балл дальневосточники отстают от «Магнитки», которая замыкает первую пятерку.

Последние матчи: Накануне «Адмирал» провел убедительную серию матчей во Владивостоке, которая стартовала с побед над «Амуром» — 5:3, СКА — 3:2 Б и «Сочи» — 4:3.

В следующих встречах на «Фетисов-Арене» приморцы проиграли «Локомотиву» — 0:3 и разгромили минское «Динамо» — 4:0. В последнем матче команда Леонида Тамбиева снова оставила ни с чем «Амур» — 6:4.

Не сыграют: Марио Грман, Дмитрий Соколов.

Состояние команды: Нынешняя регулярка «Адмирала» заметно контрастирует с провальной кампанией годом ранее, когда приморцы пролетели мимо кубковой борьбы.

Турнирное положение позволяет «Адмиралу» бороться за плей-офф в нынешнем сезоне, но игра команды Леонида Тамбиева временами оставляет желать лучшего ввиду неспособности выдерживать правильный настрой на дистанции.

По ходу сезона «Адмирал» остается домашней командой, которой за пределами родной арены результаты даются с большим трудом, поэтому предстоящая гостевая серия рискует стать очередным суровым испытанием для владивостокцев.

Статистика для ставок

В четырех матчах из семи последних «Амур» пропускал не менее 5 голов

Поражением «Амура» на «Платинум Арене» закончились двенадцать матчей из тринадцати последних

В трех матчах из четырех последних «Адмирал» победил, забросив по 4 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 3.75, а победа «Адмирала» — в 2.45.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Перед очередным очным матчем «Адмирал» остается фаворитом ввиду явного превосходства с точки зрения всех ключевых игровых особенностей.

Ставка: «Адмирал» победит в матче за 1.83.

Прогноз: Во всех личных встречах в нынешнем сезоне команда Леонида Тамбиева забивала много. Ввиду катастрофических проблем «Амура» в обороне повторить это будет несложно.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2.5 за 2.00.