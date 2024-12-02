В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Нефтехимик». Игра состоится 2 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: Подмосковная команда располагается на 9-й позиции Запада с 29-ю очками в активе после 31-го матча. «Витязь» отстает от зоны плей-офф на 5 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла «Салавату Юлаеву» с разгромным счетом 0:4, полностью провалив 2-й период. До этого «Витязь» уступил «Спартаку» (4:5 ОТ).

В последних 5-и встречах подмосковная команда обыграла только «Северсталь» со счетом 7:1, а матчем ранее «Витязь» проиграл минскому «Динамо» (4:6), упустив преимущество в счете.

Не сыграют: Григорий Ващенко, Иван Савчик и Владислав Цицюра (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Витязь» продолжает борьбу за плей-офф, но в последнее время команда частенько проигрывает. Команде необходимо выдать победную серию, чтобы навязать борьбу минскому «Динамо» за восьмерку.

Лидеры «Витязя» в нападении не всегда дают тот результат, который от них ждут. К примеру, в последнем матче против «Салавата Юлаева» атака подмосковной команды и вовсе не смогла ничего придумать.

Предстоящий соперник «Витязя» — «Нефтехимик», который является не очень удочным для подмосковной команды. В предстоящем матче у хозяев есть все шансы, чтобы начать новую победную серию.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Волки» располагаются на 7-й строчке Востока с 32 баллами после 33-х матчей. «Нефтехимик» опережает 9-е место в конференции на 3 очка.

Последние матчи: В прошлой встрече команда одолела «Спартак» в овертайме со счетом 4:3, упустив преимущество в 2 шайбы по ходу 3-го периода. До этого «Нефтехимик» неожиданно уступил «Куньлуню» (1:3).

В последних 5-и встречах «волки» победили 3 раза при 2-х поражениях. За этот период «Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу» (0:2), а обыграл «Салават Юлаев» (4:2) и «Автомобилист» (3:1).

Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Нефтехимик» начинает напоминать ту крепкую команду из начала сезона, которая частенько побеждает и создает проблемы любому сопернику.

В предстоящем матче против «Витязя» «Нефтехимик» точно будет рассчитывать на победу. Команда дала бой «Спартаку» и почуствовала уверенность. Подмосковному коллективу будет точно тяжело.

В составе «Нефтехимика» стал просыпаться нападающий Жан-Себастьен Ди, который стабильно набирает очки и приносит победы своей команде. К тому же, у «волков» отлично выступает Райли Барбер.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» одержал 3 победы в последних 5-и матчах

«Витязь» проиграл 3 последних матча

В 3-х последних очных встречах «Нефтехимик» непременно обыгрывал «Витязь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 3.80, а победа «Нефтехимика» — в 3.20.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.60 и 1.47 соответственно.

Прогноз: «Нефтехимик» точно доставит проблемы «Витязю».

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 3.20.

Прогноз: Матч должен получится результативным. У обеих команд есть исполнители в атаке.

Ставка: Тотал 4.5 больше за 1.85.