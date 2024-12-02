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    Сможет ли «Спартак» прервать свою серию поражений?

    «Автомобилист» — «Спартак». Ставка (к. 2.55) и прогноз на хоккей, КХЛ, 2 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Спартак»
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    Семен Кизимов — нападающий «Автомобилиста»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Спартак». Игра состоится 2 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции Востока с 41-м баллом в активе, отставая от лидерской строчки на 5 очков и имея 2 игры в запасе.

    Последние матчи: В прошедших встречах «Автомобилист» стал частенько проигрывать. В последнем матче команда уступила «Трактору» со счетом 3:5, проиграв 1-й и 2-й периоды.

    Автомобилист — Спартак: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах «Автомобилист» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда уступила «Куньлуню» (1:2 Б) и «Нефтехимику» (1:3), а также обыграла «Авангард» (4:2) и минское «Динамо» (3:2 ОТ).

    Не сыграют: Кертис Волк и Ник Эберт (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Автомобилист» долгое время занимали 2-ю строчку на Востоке, но недавно «Салават Юлаев» сместил екатеринбуржцев с этой позиции. Несмотря на это, команда все еще претендует на лидерство в конференции.

    В последнее время у «Автомобилиста» показывает отличный хоккей нападающий Семен Кизимов. Форвард забросил шайбу и сделал 2 голевые передач за 2 последние встречи.

    «Автомобилист» — одна из лучших команд по игре на своей половине поля. «Трактор» показал, что необходимо постоянно вести в счете, если хочешь доставить екатеринбуржцам проблемы.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 2-е место в таблице Запада с 44 очками в активе. «Спартак» опережает ближайшего преследователя в конференции на 2 пункта.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда довольно крупно проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 1:5. В той встрече «Спартаку» удалось успешно провести 1-й период, но второй отрезок команда провалила.

    «Красно-белые» проиграл 3 последних матча. «Спартак» также уступил «Нефтехимику» в овертайме со счетом 3:4 и на своей площадке «Торпедо» с разгромным счетом 0:6.

    Не сыграет: Андрей Миронов (травма).

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    • Состояние команды: Сейчас у «Спартака» имеется небольшой кризис в игре, ведь у команды образовалась серия поражений. Несмотря на это, «красно-белые» стали безобразно играть в обороне.

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    За последние 3 встречи «Спартак» пропустил 15 голов — это очень плохо для команды, но «Автомобилист» довольно удобный соперник для «красно-белых», ведь они обыгрывали екатеринбуржцев в 3-х поединках подряд.

    У «Спартака» довольно мощная атакующая линия, но в определенных матчах лидеров команды просто не видно. К примеру, Николая Голдобина даже не стали ставить в состав на последний матч с «Салаватом Юлаевым».

    Статистика для ставок

    • «Спартак» проиграл 3 последних матча, пропустив за этот период 15 шайб

    • В последних 4-х встречах на своей площадке «Автомобилист» одержал только одну победу

    • «Спартак» непременно обыгрывал «Автомобилист» в последних 3-х очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.90, а победа «Спартака» — в 2.55.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» прервет свою серию поражений в матче против «Автомобилиста». «Красно-белые» сделают все возможное для победы.

    Ставка: Победа «Спартака» за 2.55.

    Прогноз: Команды не забросят много шайб. «Автомобилист» и «Спартак» будут играть на результат.

    Ставка: Тотал 5 меньше за 2.12.

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    «Автомобилист» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Спартак» прервать свою серию поражений?
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