Адмирал
Амур
«Адмирал»
Турнирное положение: В 30 матчах «Адмиралу» удалось заработать 29 очков, с которыми он расположен на 6-м месте в таблице Восточной конференции, опережая на 1 балл «Нефтехимик».
Последние матчи: В начале месяца «Адмирал» на домашней площадке разобрался с «Авангардом» — 3:2 ОТ и «Трактором» — 4:3 ОТ, после чего погрузился в новый цикл неудач.
Адмирал — Амур: коэффициенты букмекеров
На протяжении пяти последних матчей команда Леонида Тамбиева не выиграла ни разу. Поочередно «моряки» уступили «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.
Не сыграют: Семен Ручкин, Аркадий Шестаков.
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Адмирал» намерен вернуться в плей-офф после пропуска кубковой кампании годом ранее: необходимый ресурс у «моряков» для этого имеются.
За счет бодрого начала сезона команда Леонида Тамбиева сформировала прочный запас очков, который оставляет «Адмирал» в зоне топ-8 даже ввиду явного кризиса, актуального на текущий момент.
Сейчас «Адмирал» далек от кондиций сентябрьского отрезка: «моряки» испытывают проблемы с конструктивной игрой, демонстрируя крайне слабую продуктивность у ворот соперников.
«Амур»
Турнирное положение: «Амур» прописался на 12-м месте в таблице Восточной конференции. В 29 матчах хабаровчане набрали 15 очков и успели отстать от «Барыса» на 5 турнирных пунктов.
Последние матчи: Со второй половины октября «Амур» рухнул в тотальный фирменный кризис, масштабы которого разрослись до четырнадцати подряд поражений.
Накануне хабаровчане на выезде крупно проиграли СКА — 3:6 и «Спартаку» — 3:7, а в последнем матче сумели одержать долгожданную победу, разгромив в Казахстане «Барыс» — 3:0.
Не сыграют: Игорь Бобков, Девин Броссо, Дмитрий Шевченко.
Состояние команды: Первая половина сезона обернулась для «Амура» катастрофой на фоне успеха прошлогодней кампании и амбиций перед началом нынешней.
По ходу сезона «Амур» досрочно расстался с Андреем Мартемьяновым, но смена курса не повлияла на результаты на площадке: «Амур» по-прежнему плох во всем, что касается игры на площадке.
Первая за продолжительный отрезок победа «Амура», да еще и без пропущенных голов, подсластит пилюлю, но едва ли станет определяющей с точки зрения возможных улучшений.
Статистика для ставок
- Ни в одном домашнем матче из шести предыдущих «Адмирал» не проиграл в основное время
- В четырех встречах во Владивостоке из последних шести «Адмирал» забивал не менее 3 голов
- В пяти гостевых матчах из девяти предыдущих «Амур» пропускал минимум 4 шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.10, а победа «Амура» — в 2.98.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.
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Прогноз: В дерби Дальнего Востока встретятся две кризисные команды. Но ввиду более содержательных результатов на дистанции и фактора домашней арены фаворитом этого матча станет «Адмирал».
Ставка: «Адмирал» победит за 2.12.
Прогноз: Сейчас эти соперники находятся не в тех кондициях, чтобы можно было рассчитывать на высокую результативную событийность в игре друг с другом.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.10.