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    «Адмирал» преуспеет в дерби Дальнего Востока

    «Адмирал» — «Амур». Ставка (к. 2.12) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Амур»
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    «Адмирал»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет «Амур». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 10:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 10:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: В 30 матчах «Адмиралу» удалось заработать 29 очков, с которыми он расположен на 6-м месте в таблице Восточной конференции, опережая на 1 балл «Нефтехимик».

    Последние матчи: В начале месяца «Адмирал» на домашней площадке разобрался с «Авангардом» — 3:2 ОТ и «Трактором» — 4:3 ОТ, после чего погрузился в новый цикл неудач.

    Адмирал — Амур: коэффициенты букмекеров

    На протяжении пяти последних матчей команда Леонида Тамбиева не выиграла ни разу. Поочередно «моряки» уступили «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.

    Не сыграют: Семен Ручкин, Аркадий Шестаков.

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Адмирал» намерен вернуться в плей-офф после пропуска кубковой кампании годом ранее: необходимый ресурс у «моряков» для этого имеются.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    За счет бодрого начала сезона команда Леонида Тамбиева сформировала прочный запас очков, который оставляет «Адмирал» в зоне топ-8 даже ввиду явного кризиса, актуального на текущий момент.

    Сейчас «Адмирал» далек от кондиций сентябрьского отрезка: «моряки» испытывают проблемы с конструктивной игрой, демонстрируя крайне слабую продуктивность у ворот соперников.

    «Амур»

    Турнирное положение: «Амур» прописался на 12-м месте в таблице Восточной конференции. В 29 матчах хабаровчане набрали 15 очков и успели отстать от «Барыса» на 5 турнирных пунктов.

    Последние матчи: Со второй половины октября «Амур» рухнул в тотальный фирменный кризис, масштабы которого разрослись до четырнадцати подряд поражений.

    Накануне хабаровчане на выезде крупно проиграли СКА — 3:6 и «Спартаку» — 3:7, а в последнем матче сумели одержать долгожданную победу, разгромив в Казахстане «Барыс» — 3:0.

    Не сыграют: Игорь Бобков, Девин Броссо, Дмитрий Шевченко.

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    • Состояние команды: Первая половина сезона обернулась для «Амура» катастрофой на фоне успеха прошлогодней кампании и амбиций перед началом нынешней.

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    По ходу сезона «Амур» досрочно расстался с Андреем Мартемьяновым, но смена курса не повлияла на результаты на площадке: «Амур» по-прежнему плох во всем, что касается игры на площадке.

    Первая за продолжительный отрезок победа «Амура», да еще и без пропущенных голов, подсластит пилюлю, но едва ли станет определяющей с точки зрения возможных улучшений.

    Статистика для ставок

    • Ни в одном домашнем матче из шести предыдущих «Адмирал» не проиграл в основное время

    • В четырех встречах во Владивостоке из последних шести «Адмирал» забивал не менее 3 голов

    • В пяти гостевых матчах из девяти предыдущих «Амур» пропускал минимум 4 шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.10, а победа «Амура» — в 2.98.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

    Прогноз: В дерби Дальнего Востока встретятся две кризисные команды. Но ввиду более содержательных результатов на дистанции и фактора домашней арены фаворитом этого матча станет «Адмирал».

    Ставка: «Адмирал» победит за 2.12.

    Прогноз: Сейчас эти соперники находятся не в тех кондициях, чтобы можно было рассчитывать на высокую результативную событийность в игре друг с другом.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.10.

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    «Адмирал» — «Амур»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» преуспеет в дерби Дальнего Востока
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