В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет «Амур». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 10:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: В 30 матчах «Адмиралу» удалось заработать 29 очков, с которыми он расположен на 6-м месте в таблице Восточной конференции, опережая на 1 балл «Нефтехимик».

Последние матчи: В начале месяца «Адмирал» на домашней площадке разобрался с «Авангардом» — 3:2 ОТ и «Трактором» — 4:3 ОТ, после чего погрузился в новый цикл неудач.

На протяжении пяти последних матчей команда Леонида Тамбиева не выиграла ни разу. Поочередно «моряки» уступили «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.

Не сыграют: Семен Ручкин, Аркадий Шестаков.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Адмирал» намерен вернуться в плей-офф после пропуска кубковой кампании годом ранее: необходимый ресурс у «моряков» для этого имеются.

Прогнозы и ставки на КХЛ

За счет бодрого начала сезона команда Леонида Тамбиева сформировала прочный запас очков, который оставляет «Адмирал» в зоне топ-8 даже ввиду явного кризиса, актуального на текущий момент.

Сейчас «Адмирал» далек от кондиций сентябрьского отрезка: «моряки» испытывают проблемы с конструктивной игрой, демонстрируя крайне слабую продуктивность у ворот соперников.

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» прописался на 12-м месте в таблице Восточной конференции. В 29 матчах хабаровчане набрали 15 очков и успели отстать от «Барыса» на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: Со второй половины октября «Амур» рухнул в тотальный фирменный кризис, масштабы которого разрослись до четырнадцати подряд поражений.

Накануне хабаровчане на выезде крупно проиграли СКА — 3:6 и «Спартаку» — 3:7, а в последнем матче сумели одержать долгожданную победу, разгромив в Казахстане «Барыс» — 3:0.

Не сыграют: Игорь Бобков, Девин Броссо, Дмитрий Шевченко.

Состояние команды: Первая половина сезона обернулась для «Амура» катастрофой на фоне успеха прошлогодней кампании и амбиций перед началом нынешней.

По ходу сезона «Амур» досрочно расстался с Андреем Мартемьяновым, но смена курса не повлияла на результаты на площадке: «Амур» по-прежнему плох во всем, что касается игры на площадке.

Первая за продолжительный отрезок победа «Амура», да еще и без пропущенных голов, подсластит пилюлю, но едва ли станет определяющей с точки зрения возможных улучшений.

Статистика для ставок

Ни в одном домашнем матче из шести предыдущих «Адмирал» не проиграл в основное время

В четырех встречах во Владивостоке из последних шести «Адмирал» забивал не менее 3 голов

В пяти гостевых матчах из девяти предыдущих «Амур» пропускал минимум 4 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.10, а победа «Амура» — в 2.98.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

Прогноз: В дерби Дальнего Востока встретятся две кризисные команды. Но ввиду более содержательных результатов на дистанции и фактора домашней арены фаворитом этого матча станет «Адмирал».

Ставка: «Адмирал» победит за 2.12.

Прогноз: Сейчас эти соперники находятся не в тех кондициях, чтобы можно было рассчитывать на высокую результативную событийность в игре друг с другом.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.10.