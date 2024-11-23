В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Хонда Центре» 23 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анахайм»

Турнирное положение: Сейчас у «Анахайма» неплохая серия выигрышей, которая позволила подопечным Кронина подняться на 11 позицию на Западе.

Последние матчи: В последних поединках «Анахайм» чувствует себя более, чем прилично, поскольку в трех матчах не потерпел ни одного поражения.

Травмированные игроки: Проблемы «Анахайма» с травмированными игроками продолжают быть серьезными. Сейчас не могут принимать участие в матчах Фаббри, Фаулер, Суханек и Мактавиш.

Общий тонус клуба: Игра против «Баффало» ожидается ожесточенной, поскольку обе команды примерно одного уровня и дарить очки никому просто так не собираются.

«Баффало»

Турнирное положение: Сейчас «Баффало» не в лучшем расположении духа, ибо восьмая позиция на востоке не предел для такого молодого и амбициозного клуба.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: На протяжении последних четырех матчей «Баффало» поочередно выигрывал и проигрывал, поэтому о стабильности команды не может быть и речи.

Травмированные игроки: В лазарете у «Баффало» находятся Гринвэй, Самуэльссон и Томпсон. Без последнего приходится особенно туго, что в защите, что в нападении.

Общий тонус клуба: Поединок против «Дакс» будет сложным из-за дальнего перелёта гостей, да и соперник ещё на хорошем ходу.

Статистика для ставок

Три последних матча по календарю «Анахайм» выиграл

Два последних очных противостояния «Баффало» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.57, на гостей — 2.12.

Прогноз: Хозяева льда смогут оставить «клинков» ни с чем

Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока

Ставка: П2 с коэффициентом 2.12

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95