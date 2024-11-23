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    «Анахайм» продлит победную серию?

    «Анахайм» — «Баффало». Ставка (к. 2.93), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Баффало»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Хонда Центре» 23 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Ноября 2024 года

    Анахайм

  • НХЛ
    •  Анахайм 06:00 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Сейчас у «Анахайма» неплохая серия выигрышей, которая позволила подопечным Кронина подняться на 11 позицию на Западе.

    Последние матчи: В последних поединках «Анахайм» чувствует себя более, чем прилично, поскольку в трех матчах не потерпел ни одного поражения.

    Анахайм — Баффало: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Проблемы «Анахайма» с травмированными игроками продолжают быть серьезными. Сейчас не могут принимать участие в матчах Фаббри, Фаулер, Суханек и Мактавиш.

    Общий тонус клуба: Игра против «Баффало» ожидается ожесточенной, поскольку обе команды примерно одного уровня и дарить очки никому просто так не собираются.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Сейчас «Баффало» не в лучшем расположении духа, ибо восьмая позиция на востоке не предел для такого молодого и амбициозного клуба.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: На протяжении последних четырех матчей «Баффало» поочередно выигрывал и проигрывал, поэтому о стабильности команды не может быть и речи.

    Травмированные игроки: В лазарете у «Баффало» находятся Гринвэй, Самуэльссон и Томпсон. Без последнего приходится особенно туго, что в защите, что в нападении.

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    Общий тонус клуба: Поединок против «Дакс» будет сложным из-за дальнего перелёта гостей, да и соперник ещё на хорошем ходу.

    Статистика для ставок

    • Три последних матча по календарю «Анахайм» выиграл

    • Два последних очных противостояния «Баффало» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.57, на гостей — 2.12.

    Прогноз: Хозяева льда смогут оставить «клинков» ни с чем

    Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.12

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95

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    «Анахайм» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» продлит победную серию?
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