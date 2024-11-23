Анахайм
Баффало
«Анахайм»
Турнирное положение: Сейчас у «Анахайма» неплохая серия выигрышей, которая позволила подопечным Кронина подняться на 11 позицию на Западе.
Последние матчи: В последних поединках «Анахайм» чувствует себя более, чем прилично, поскольку в трех матчах не потерпел ни одного поражения.
Анахайм — Баффало: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы «Анахайма» с травмированными игроками продолжают быть серьезными. Сейчас не могут принимать участие в матчах Фаббри, Фаулер, Суханек и Мактавиш.
Общий тонус клуба: Игра против «Баффало» ожидается ожесточенной, поскольку обе команды примерно одного уровня и дарить очки никому просто так не собираются.
«Баффало»
Турнирное положение: Сейчас «Баффало» не в лучшем расположении духа, ибо восьмая позиция на востоке не предел для такого молодого и амбициозного клуба.
Последние матчи: На протяжении последних четырех матчей «Баффало» поочередно выигрывал и проигрывал, поэтому о стабильности команды не может быть и речи.
Травмированные игроки: В лазарете у «Баффало» находятся Гринвэй, Самуэльссон и Томпсон. Без последнего приходится особенно туго, что в защите, что в нападении.
Общий тонус клуба: Поединок против «Дакс» будет сложным из-за дальнего перелёта гостей, да и соперник ещё на хорошем ходу.
Статистика для ставок
- Три последних матча по календарю «Анахайм» выиграл
- Два последних очных противостояния «Баффало» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.57, на гостей — 2.12.
Прогноз: Хозяева льда смогут оставить «клинков» ни с чем
- 2.65Барыс — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.02Спартак — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.33Трактор — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока
Ставка: П2 с коэффициентом 2.12
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95