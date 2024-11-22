В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Большом» 22 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей сочинцы расположились на 10-м месте в таблице Западной конференции с 22 очками на счету и отрывом в 9 баллов от зоны топ-8.

Последние матчи: Сравнительно недавно «Сочи»— после четырехматчевой серии поражений — сенсационно разгромил СКА — 5:2, вслед за которым обыграл «Витязь» — 3:1.

Однако за двумя уверенными победами последовал провал во встрече с «Торпедо» — 1:7. В следующем матче команда Сергея Зубова эффектно обыграла «Куньлунь» — 6:5 ОТ, а накануне уступила «Барысу» — 3:6.

Не сыграют: Денис Венгрыжановский.

Состояние команды: Очередной регулярный сезон «Сочи» проводит в статусе одного из двух главных аутсайдеров Запада, для которых выход в плей-офф остается чем-то из жанра фантастики.

Прогнозы и ставки на КХЛ

От зоны первой восьмерки «Сочи» отстает на 8 баллов — по стандартам южан такая дистанция является практически непреодолимой на фоне скромных результатов.

Моментами команда Сергея Зубова демонстрирует качественный хоккей и боевой характер, но происходит это столь редко, что ожидать перелом в контексте борьбы за кубковые позиции едва ли уместно.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда из Новосибирска набрала 23 очка в 26 матчах, ввиду чего вынуждена была сместиться на 9-ю строчку в таблице Востока, отстав от зоны плей-офф на 1 балл.

Последние матчи: В первой игре ноября «Сибирь» взяла верх над «Металлургом» Мг — 4:3 и прервала таким образом серию из пяти поражений подряд.

Однако сенсационная победа не решила проблемы команды Вадима Епанчинцева. В следующих матчах «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» — 2:3 Б, «Металлургу» — 1:4, СКА — 0:1 Б и «Динамо» Москва (дважды — 1:2; 2:4).

Не сыграют: Потери в составе «Сибири» отсутствуют.

Состояние команды: После бодрой и практически безупречной сентябрьской кампании «Сибирь» переживает деструктивный этап, завершить который пока не удается.

Результаты команды Вадима Епанчинцева на протяжении длительного отрезка остаются недопустимо скромными по меркам команды, которая ранее заявила о себе как о претенденте на место в топ-8.

Затяжной период провалов опустил «Сибирь» за пределы кубковой зоны. За счет каких решений (и как скоро) команда начнет выходить из сложившейся ситуации — предугадать трудно.

Статистика для ставок

Шесть матчей в «Большом» из предыдущих семи закончились поражением «Сочи»

«Сочи» одержал победу в трех встречах из последних пяти

Минимум 5 голов пропускал «Сочи» в трех предыдущих матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.27, ничья — в 4.20, а победа «Сибири» — в 1.93.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.76.

Прогноз: Сочинцы остаются аутсайдерами, для которых победа в любом матче сравнима со значимым свершением. Очередные 2 очка для южан в предстоящей игре являются вполне разумной целью ввиду явного кризиса «Сибири».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.85.

Прогноз: Когда сочинцы заканчивают матчи победой, то зачастую это сопровождается хорошей результативностью, которая может повториться с учетом текущего уровня гостей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 2.20.