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    «Сочи» сумеет зацепиться за очки в домашней встрече

    «Сочи» — «Сибирь». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Сибирь»
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    Иван Кульбаков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Большом» 22 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Ноября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
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    «Сочи»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей сочинцы расположились на 10-м месте в таблице Западной конференции с 22 очками на счету и отрывом в 9 баллов от зоны топ-8.

    Последние матчи: Сравнительно недавно «Сочи»— после четырехматчевой серии поражений — сенсационно разгромил СКА — 5:2, вслед за которым обыграл «Витязь» — 3:1.

    Сочи — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Однако за двумя уверенными победами последовал провал во встрече с «Торпедо» — 1:7. В следующем матче команда Сергея Зубова эффектно обыграла «Куньлунь» — 6:5 ОТ, а накануне уступила «Барысу» — 3:6.

    Не сыграют: Денис Венгрыжановский.

    Состояние команды: Очередной регулярный сезон «Сочи» проводит в статусе одного из двух главных аутсайдеров Запада, для которых выход в плей-офф остается чем-то из жанра фантастики.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    От зоны первой восьмерки «Сочи» отстает на 8 баллов — по стандартам южан такая дистанция является практически непреодолимой на фоне скромных результатов.

    Моментами команда Сергея Зубова демонстрирует качественный хоккей и боевой характер, но происходит это столь редко, что ожидать перелом в контексте борьбы за кубковые позиции едва ли уместно.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Команда из Новосибирска набрала 23 очка в 26 матчах, ввиду чего вынуждена была сместиться на 9-ю строчку в таблице Востока, отстав от зоны плей-офф на 1 балл.

    Последние матчи: В первой игре ноября «Сибирь» взяла верх над «Металлургом» Мг — 4:3 и прервала таким образом серию из пяти поражений подряд.

    Однако сенсационная победа не решила проблемы команды Вадима Епанчинцева. В следующих матчах «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» — 2:3 Б, «Металлургу» — 1:4, СКА — 0:1 Б и «Динамо» Москва (дважды — 1:2; 2:4).

    Не сыграют: Потери в составе «Сибири» отсутствуют.

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    • Состояние команды: После бодрой и практически безупречной сентябрьской кампании «Сибирь» переживает деструктивный этап, завершить который пока не удается.

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    Результаты команды Вадима Епанчинцева на протяжении длительного отрезка остаются недопустимо скромными по меркам команды, которая ранее заявила о себе как о претенденте на место в топ-8.

    Затяжной период провалов опустил «Сибирь» за пределы кубковой зоны. За счет каких решений (и как скоро) команда начнет выходить из сложившейся ситуации — предугадать трудно.

    Статистика для ставок

    • Шесть матчей в «Большом» из предыдущих семи закончились поражением «Сочи»

    • «Сочи» одержал победу в трех встречах из последних пяти

    • Минимум 5 голов пропускал «Сочи» в трех предыдущих матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.27, ничья — в 4.20, а победа «Сибири» — в 1.93.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.76.

    Прогноз: Сочинцы остаются аутсайдерами, для которых победа в любом матче сравнима со значимым свершением. Очередные 2 очка для южан в предстоящей игре являются вполне разумной целью ввиду явного кризиса «Сибири».

    Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.85.

    Прогноз: Когда сочинцы заканчивают матчи победой, то зачастую это сопровождается хорошей результативностью, которая может повториться с учетом текущего уровня гостей.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 2.20.

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    «Сочи» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Сочи» сумеет зацепиться за очки в домашней встрече
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