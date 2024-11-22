«Эдмонтон»
Турнирное положение: Проблемы с качеством игры и результатами у «Эдмонтона» продолжаются, поэтому седьмое место канадского клуба на Западе никого удивлять не должно.
Последние матчи: В трех последних матчах «Эдмонтон» смог победить только раз, поэтому говорить о какой-то стабильности не приходится.
Травмированные игроки: Сейчас у «Эдмонтона» сразу три игрока на долгосрочных травмах, поэтому приходится как-то обходиться без Арвидссона, Кейна и Нерса.
Общий тонус клуба: Даже в домашнем поединке против «Миннесоты» нет уверенности в победе хозяев льда, ибо «дикари» очень хороши на старте чемпионата.
«Миннесота»
Турнирное положение: Второе место «Миннесоты» в таблице западной конференции вполне обосновано, поскольку более яркую игру в атаке на Западе показывает лишь «Виннипег».
Последние матчи: Капризов является действительно лидером «Миннесоты» и по делу лидирует в бомбардирской гонке по сезону. Именно его две шайбы принесли победу над «Сент-Луисом». Поддерживают почин Кирилла и Тренин с Хуснутдиновым.
Травмированные игроки: Хайнс не может рассчитывать на Цукарелло, и для «Миннесоты» это серьезная потеря.
Общий тонус клуба: С такими потерями против мощного «Эдмонтона» рассчитывать на что-то серьезное практически невозможно.
Статистика для ставок
- В двух последних домашних матчах «Эдмонтона» был овертайм
- За пять последних гостевых матчей «Миннесота» проиграла лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.62, на гостей — 2.97.
Прогноз: «Миннесота» на ходу и вполне может забрать себе матч в Канаде
- 2.00Трактор — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.05СКА — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Лада — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Встреча отлучится упорной, поэтому стоит закладываться на дополнительную пятиминутку
Ставка: П2 с коэффициентом 2.97.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.