В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Миннесота». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Проблемы с качеством игры и результатами у «Эдмонтона» продолжаются, поэтому седьмое место канадского клуба на Западе никого удивлять не должно.

Последние матчи: В трех последних матчах «Эдмонтон» смог победить только раз, поэтому говорить о какой-то стабильности не приходится.

Травмированные игроки: Сейчас у «Эдмонтона» сразу три игрока на долгосрочных травмах, поэтому приходится как-то обходиться без Арвидссона, Кейна и Нерса.

Общий тонус клуба: Даже в домашнем поединке против «Миннесоты» нет уверенности в победе хозяев льда, ибо «дикари» очень хороши на старте чемпионата.

«Миннесота»

Турнирное положение: Второе место «Миннесоты» в таблице западной конференции вполне обосновано, поскольку более яркую игру в атаке на Западе показывает лишь «Виннипег».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Капризов является действительно лидером «Миннесоты» и по делу лидирует в бомбардирской гонке по сезону. Именно его две шайбы принесли победу над «Сент-Луисом». Поддерживают почин Кирилла и Тренин с Хуснутдиновым.

Травмированные игроки: Хайнс не может рассчитывать на Цукарелло, и для «Миннесоты» это серьезная потеря.

Общий тонус клуба: С такими потерями против мощного «Эдмонтона» рассчитывать на что-то серьезное практически невозможно.

Статистика для ставок

В двух последних домашних матчах «Эдмонтона» был овертайм

За пять последних гостевых матчей «Миннесота» проиграла лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.62, на гостей — 2.97.

Прогноз: «Миннесота» на ходу и вполне может забрать себе матч в Канаде

Альтернативный прогноз: Встреча отлучится упорной, поэтому стоит закладываться на дополнительную пятиминутку

Ставка: П2 с коэффициентом 2.97.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.