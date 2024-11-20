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    «Северсталь» — «Адмирал». Ставка (к. 1.91) и прогноз на хоккей, КХЛ, 20 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Адмирал»
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    «Адмирал» в матче с «Автомобилистом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 20 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Ноября 2024 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 19:30 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В активе череповецкой команды 30 очков по итогам 26 матчей. В таблице Запада «сталь» сместилась на 7-ю строчку, сравнявшись по набранным баллам с идущим ниже «Динамо» Минск.

    Последние матчи: Неделями ранее «Северсталь» находилась на этапе подъема и вообще никому не проигрывала на протяжении семи матчей подряд.

    Северсталь — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    На смену столь выдающемуся отрезку пришла череда провалов. В четырех недавних встречах команда Андрея Разина проиграла «Динамо» Минск — 1:3, «Витязю» (дважды — 0:2; 1:7) и «Спартаку» — 1:4.

    Не сыграют: Алексей Кручинин, Александр Скоренов.

    Состояние команды: Еще недавно «Северсталь» демонстрировала превосходные результаты, которые заметно контрастируют с ее текущим игровым спадом.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Нынешняя серия поражений «Северстали» сопровождается провалом в оборонительной игре и пассивными атакующими подходами, в результате чего команда ограничивается одним голом за матч.

    Вероятно, после достаточно продолжительного отрезка без осечек форменный кризис был неизбежен. Однако сейчас череповецкому коллективу важно быстро перезагрузиться и вернуться в борьбу.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Накануне «Адмирал» был смещен на 6-ю строчку в таблице Восточной конференции. В 28 матчах «моряки» набрали 29 очков и отстали от 5-ой «Магнитки» на 2 балла.

    Последние матчи: В рамках нескольких предыдущих недель «Адмирал» провел весьма неплохой отрезок, одержав четыре победы в пяти матчах и отвоевав 1 турнирный пункт у магнитогорцев.

    Однако за победами над «Авангардом» — 3:2 ОТ и «Трактором» — 4:3 последовали новые неудачи. В частности, команда Леонида Тамбиева дважды уступила «Автомобилисту» — 3:4 Б; 0:1 и крупно проиграла «Спартаку» — 1:6.

    Не сыграют: Потери в составе дальневосточников отсутствуют.

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    • Состояние команды: По ходу нынешнего сезона «Адмирал» уже неоднократно демонстрировал противоречивые результаты, став одним из самых непредсказуемых клубов Востока.

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    После уверенного старта на команду Леонида Тамбиева нахлынула череда провалов, которые сменились на сравнительно неплохой нынешний отрезок, сопровождаемый серией значимых побед.

    Проходить дистанцию «Адмирал», вероятно, продолжит в текущем ритме, чередуя успехи с непременными неудачами. Однако в турнирном понимании этой динамики сейчас более чем достаточно.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» терпит поражения на протяжении четырех последних матчей

    • Ни в одной игре из четырех последних «Северсталь» не забивала больше гола

    • В трех последних матчах в Череповце был пробит тотал больше 6.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.25, а победа «Адмирала» — в 3.42.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

    Прогноз: Игровой спад «Северстали» — это отличный шанс для соперников уровня «Адмирала» продемонстрировать свой боевой характер и набрать важные очки. Команде Леонида Тамбиева хватит сил и смелости, чтобы отыграть матч в Череповце в доминирующей роли.

    Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.91.

    Прогноз: Форменный спад «Северстали» сопровождается заметными проблемами в обороне, которыми дальневосточники сумеют распорядиться должным образом.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2.5 за 2.34.

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    «Северсталь» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на хоккей. Дальневосточники наберут очки в Череповце?
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