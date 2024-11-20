В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 20 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: В активе череповецкой команды 30 очков по итогам 26 матчей. В таблице Запада «сталь» сместилась на 7-ю строчку, сравнявшись по набранным баллам с идущим ниже «Динамо» Минск.

Последние матчи: Неделями ранее «Северсталь» находилась на этапе подъема и вообще никому не проигрывала на протяжении семи матчей подряд.

На смену столь выдающемуся отрезку пришла череда провалов. В четырех недавних встречах команда Андрея Разина проиграла «Динамо» Минск — 1:3, «Витязю» (дважды — 0:2; 1:7) и «Спартаку» — 1:4.

Не сыграют: Алексей Кручинин, Александр Скоренов.

Состояние команды: Еще недавно «Северсталь» демонстрировала превосходные результаты, которые заметно контрастируют с ее текущим игровым спадом.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Нынешняя серия поражений «Северстали» сопровождается провалом в оборонительной игре и пассивными атакующими подходами, в результате чего команда ограничивается одним голом за матч.

Вероятно, после достаточно продолжительного отрезка без осечек форменный кризис был неизбежен. Однако сейчас череповецкому коллективу важно быстро перезагрузиться и вернуться в борьбу.

«Адмирал»

Турнирное положение: Накануне «Адмирал» был смещен на 6-ю строчку в таблице Восточной конференции. В 28 матчах «моряки» набрали 29 очков и отстали от 5-ой «Магнитки» на 2 балла.

Последние матчи: В рамках нескольких предыдущих недель «Адмирал» провел весьма неплохой отрезок, одержав четыре победы в пяти матчах и отвоевав 1 турнирный пункт у магнитогорцев.

Однако за победами над «Авангардом» — 3:2 ОТ и «Трактором» — 4:3 последовали новые неудачи. В частности, команда Леонида Тамбиева дважды уступила «Автомобилисту» — 3:4 Б; 0:1 и крупно проиграла «Спартаку» — 1:6.

Не сыграют: Потери в составе дальневосточников отсутствуют.

Состояние команды: По ходу нынешнего сезона «Адмирал» уже неоднократно демонстрировал противоречивые результаты, став одним из самых непредсказуемых клубов Востока.

После уверенного старта на команду Леонида Тамбиева нахлынула череда провалов, которые сменились на сравнительно неплохой нынешний отрезок, сопровождаемый серией значимых побед.

Проходить дистанцию «Адмирал», вероятно, продолжит в текущем ритме, чередуя успехи с непременными неудачами. Однако в турнирном понимании этой динамики сейчас более чем достаточно.

Статистика для ставок

«Северсталь» терпит поражения на протяжении четырех последних матчей

Ни в одной игре из четырех последних «Северсталь» не забивала больше гола

В трех последних матчах в Череповце был пробит тотал больше 6.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.25, а победа «Адмирала» — в 3.42.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Игровой спад «Северстали» — это отличный шанс для соперников уровня «Адмирала» продемонстрировать свой боевой характер и набрать важные очки. Команде Леонида Тамбиева хватит сил и смелости, чтобы отыграть матч в Череповце в доминирующей роли.

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.91.

Прогноз: Форменный спад «Северстали» сопровождается заметными проблемами в обороне, которыми дальневосточники сумеют распорядиться должным образом.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2.5 за 2.34.