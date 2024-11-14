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    На территории «Юты» доминировать будет «Каролина»

    «Юта» — «Каролина». Ставка (к. 1.94) и прогноз на хоккей, НХЛ, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Каролина»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Вивинт Смарт Хоум Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Ноября 2024 года

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
    •  Юта 05:00 Каролина

    Каролина

  • НХЛ
    •

    «Юта»

    Турнирное положение: В 15 матчах дебютант лиги заработал 15 очков, с которыми прописался на 10-й позиции в Западной конференции. Разрыв между зоной плей-офф составляет всего 1 балл.

    Последние матчи: После бодрого начала результаты «Юты» пошли на спад: месяцем ранее клуб из Солт-Лейк Сити потерпел шесть поражений в семи матчах, а 31 октября разгромил «Калгари» — 5:1.

    После столь редкой победы команда Андре Туриньи уступила «Вегасу» — 3:4 ОТ и «Виннипегу» — 0:3, вслед за чем взяла верх над «Сент-Луисом» — 4:2. Накануне «Юта» была разгромлена «Нэшвиллом» — 0:4.

    Не сыграют: Шон Дурзи, Джон Марино.

    Состояние команды: Дебютный сезон «Юта» начала достаточно динамично, одержав три победы подряд. Однако на смену куражу пришли трудовые, менее успешные, будни.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Ввиду неважной формы многих представителей среднего сегмента Запада «Юта» находится неподалеку от зоны плей-офф. Тем не менее на дистанции новичок НХЛ вряд ли задержится там и получит реальные шансы побороться за топ-8.

    Победы для «Юты» со второй половины октября стали редкостью, а крупные поражения — с разницей в 3 шайбы и более — превратились в обыденность, отмахнуться от которой команда пока не в состоянии.

    «Каролина»

    Турнирное положение: Заработав 22 очка в 14 матчах, «Каролина» сместила со 2-го места Восточной конференции «Нью-Джерси» и сократила разрыв между 1-й «Флоридой» до 1 балла.

    Последние матчи: Неделями ранее «Каролина» выдала 8-матчевый отрезок без поражений: подобное достижение на старте сезона покорилось только ей и «Виннипегу».

    Последней в рамках этого цикла стала крупная победа над «Питтсбургом» — 5:1, за которой последовала потеря очков в матче с «Колорадо» — 4:5. В недавней встрече команда Рода Бриндамора разгромила «Вегас» — 5:2.

    Не сыграют: Фредерик Андерсен, Йеспер Фаст, Райли Стиллман.

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    • Состояние команды: «Каролина» в очередном сезоне входит в число первых кубковых претендентов. На текущий момент ее игра соответствует высоким ожиданиям.

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    «Каролина» остается одним из сильнейших клубов Восточной элиты, демонстрируя стабильность и энергию на продолжительных отрезках, чего нельзя сказать о многих прямых конкурентах.

    Сильной стороной нынешней «Каролины» остается оборона, которая под руководством Рода Бриндамора превратилась в отлаженный механизм и тем самым стала проблемой для большинства ее топ-соперников.

    Статистика для ставок

    • «Юта» потерпела три поражения в четырех последних домашних матчах

    • Минимум 4 гола пропускала «Юта» в трех встречах на своей территории из последних четырех

    • «Каролина» одержала пять побед в шести последних выездных играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 3.51, ничья — в 4.77, а победа «Каролины» — в 1.87.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.21, на тотал меньше 6.5 — за 1.73.

    Прогноз: В Солт-Лейк Сити «Каролина» едет в статусе безоговорочного фаворита, а «Юта» ввиду текущей формы ничего не сможет с этим поделать. Пожалуй, этот матч входит категорию, в которых сенсацию никто не ждет.

    Ставка: «Каролина» победит + ТБ 4.5 за 1.94.

    Прогноз: «Каролина» — достаточно результативная команда, чего нельзя сказать о «Юте». В предстоящем матче «Харрикейнз» завладеют инициативой, но громить соперника любыми способами вряд ли решатся, отдав предпочтение грамотному распределению сил.

    Ставка: Тотал меньше 6 за 1.94.

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