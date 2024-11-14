Юта
Каролина
«Юта»
Турнирное положение: В 15 матчах дебютант лиги заработал 15 очков, с которыми прописался на 10-й позиции в Западной конференции. Разрыв между зоной плей-офф составляет всего 1 балл.
Последние матчи: После бодрого начала результаты «Юты» пошли на спад: месяцем ранее клуб из Солт-Лейк Сити потерпел шесть поражений в семи матчах, а 31 октября разгромил «Калгари» — 5:1.
После столь редкой победы команда Андре Туриньи уступила «Вегасу» — 3:4 ОТ и «Виннипегу» — 0:3, вслед за чем взяла верх над «Сент-Луисом» — 4:2. Накануне «Юта» была разгромлена «Нэшвиллом» — 0:4.
Не сыграют: Шон Дурзи, Джон Марино.
Состояние команды: Дебютный сезон «Юта» начала достаточно динамично, одержав три победы подряд. Однако на смену куражу пришли трудовые, менее успешные, будни.
Ввиду неважной формы многих представителей среднего сегмента Запада «Юта» находится неподалеку от зоны плей-офф. Тем не менее на дистанции новичок НХЛ вряд ли задержится там и получит реальные шансы побороться за топ-8.
Победы для «Юты» со второй половины октября стали редкостью, а крупные поражения — с разницей в 3 шайбы и более — превратились в обыденность, отмахнуться от которой команда пока не в состоянии.
«Каролина»
Турнирное положение: Заработав 22 очка в 14 матчах, «Каролина» сместила со 2-го места Восточной конференции «Нью-Джерси» и сократила разрыв между 1-й «Флоридой» до 1 балла.
Последние матчи: Неделями ранее «Каролина» выдала 8-матчевый отрезок без поражений: подобное достижение на старте сезона покорилось только ей и «Виннипегу».
Последней в рамках этого цикла стала крупная победа над «Питтсбургом» — 5:1, за которой последовала потеря очков в матче с «Колорадо» — 4:5. В недавней встрече команда Рода Бриндамора разгромила «Вегас» — 5:2.
Не сыграют: Фредерик Андерсен, Йеспер Фаст, Райли Стиллман.
Состояние команды: «Каролина» в очередном сезоне входит в число первых кубковых претендентов. На текущий момент ее игра соответствует высоким ожиданиям.
«Каролина» остается одним из сильнейших клубов Восточной элиты, демонстрируя стабильность и энергию на продолжительных отрезках, чего нельзя сказать о многих прямых конкурентах.
Сильной стороной нынешней «Каролины» остается оборона, которая под руководством Рода Бриндамора превратилась в отлаженный механизм и тем самым стала проблемой для большинства ее топ-соперников.
Статистика для ставок
- «Юта» потерпела три поражения в четырех последних домашних матчах
- Минимум 4 гола пропускала «Юта» в трех встречах на своей территории из последних четырех
- «Каролина» одержала пять побед в шести последних выездных играх
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 3.51, ничья — в 4.77, а победа «Каролины» — в 1.87.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.21, на тотал меньше 6.5 — за 1.73.
- 1.98Металлург Мг — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.82Сибирь — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.00Нефтехимик — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В Солт-Лейк Сити «Каролина» едет в статусе безоговорочного фаворита, а «Юта» ввиду текущей формы ничего не сможет с этим поделать. Пожалуй, этот матч входит категорию, в которых сенсацию никто не ждет.
Ставка: «Каролина» победит + ТБ 4.5 за 1.94.
Прогноз: «Каролина» — достаточно результативная команда, чего нельзя сказать о «Юте». В предстоящем матче «Харрикейнз» завладеют инициативой, но громить соперника любыми способами вряд ли решатся, отдав предпочтение грамотному распределению сил.
Ставка: Тотал меньше 6 за 1.94.