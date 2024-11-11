В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в «Нагорном» 11 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородская команда в который раз поднялась на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В 25 матчах «автозаводцы» заработали 27 очков.

Последние матчи: Сегодняшние результаты «Торпедо» свидетельствуют о том, что еще недавний претендент на верхние места скатился в кризис, следствием которого стали шесть поражений в семи предыдущих встречах.

Накануне команда Игоря Ларионова на «ВТБ Арене» обыграла «Динамо» Москва — 5:4 Б, а в двух последних встречах «автозаводцы» уступили «Локомотиву» — 1:2 Б и «Салавату Юлаеву» — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Потери в составе «Торпедо» отсутствуют.

Состояние команды: На протяжении всей осенней части сезона «Торпедо» нешуточно сбоит: команда выдает лихие отрезки, которые сменяются затяжными циклами провалов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Текущее положение команды Игоря Ларионова позволяет говорить об упадке, с причинами которого тренерскому штабу пока не удается разобраться: в какой-то момент волжане просто перестали забивать столько, сколько привыкли в целом.

Отсутствие нормальной реализации переплетается с низким качеством в обороне, что стало заметно еще в дебюте сезона, когда в ворота «Торпедо» соперники стабильно клали по 3 шайбы и более.

«Сочи»

Турнирное положение: В 23 матчах сочинцы заработали всего 20 очков, с которыми обосновались на 10-й строчке в таблице Запада, отставая от зоны первой восьмерки на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: После побед над «Куньлунем» — 4:0 и ЦСКА — 4:3 Б во второй половине октября «Сочи» накрыла череда новых неудач, которая длилась на протяжении четырех матчей.

Однако за циклом провалов последовала громкая сенсация: в Санкт-Петербурге команда Сергея Зубова разгромила СКА — 5:2. Вдогонку «леопарды» взяли верх над мотивированным «Витязем» — 3:1.

Не сыграют: В составе сочинцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: На данном отрезке регулярного чемпионата «Сочи» лишь сражается за то, чтобы не стать статистически самым последним представителем конференции.

На большее в текущих условиях скромный коллектив из Краснодарского края едва ли способен. Ресурс команды в плане конкурентоспособности на дистанции едва ли соответствует высоким амбициям.

Тем не менее моментами «Сочи» выдает неплохие с точки зрения качества матчи. Но проблема заключается в том, что такие игры, как, например, против над СКА или ЦСКА, остаются редкостью.

Статистика для ставок

В единственном матче текущего сезона «Сочи» одержал победу со счетом 5:3

В четырех очных матчах их последних пяти в «Нагорном» был пробит тотал больше 5.5

В пяти очных матчах в Нижнем Новгороде из семи последних «Торпедо» забрасывало в ворота «Сочи» минимум 4 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.50, а победа «Сочи» — в 3.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: В нынешних кондициях «Торпедо» находится на спаде, ввиду чего команде только предстоит найти рычаги выхода из кризиса. А пока нижегородцы будут сконцентрированы на матче с «Сочи», который после успеха во встрече со СКА рискнет замахнуться еще на одну сенсацию.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

Прогноз: В игре в Санкт-Петербурге сочинцы добились победы во многом на характере и умении терпеть, после чего команда выкатывалась в контратаки, ставшие для СКА приговором. Вероятно, по аналогии «леопарды» планируют провести встречу в «Нагорном».

Ставка: «Сочи» победит с форой +1 за 1.89.