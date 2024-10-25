Торонто
Сент-Луис
«Торонто»
Турнирное положение: Пока что изменения в игре «Торонто» не радикальные, поэтому команда спокойно держится на седьмом месте в восточной конференции.
Последние матчи: Однако в последних поединках «Торонто» потерпел несколько поражений, хотя качество игры было не самое плохое.
Торонто — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Головная боль Берубе и «Торонто» — огромное количество хоккеистов на длительных больничных. Сейчас не могут играть Ярнкрок, Хаканпаа, Клинберг, Мермис и Девар.
Общий тонус клуба: В матче против не самого сбалансированного «Сент-Луиса» расклад сил полностью в пользу канадского клуба.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Для «Сент-Луиса» старт сезона получился выше всяких похвал, поэтому седьмое место на Западе «блюзменам» можно однозначно занести в актив.
Последние матчи: Очки в исполнении «Сент-Луиса» набираются исправно, причем это делается разнообразными способами.
Травмированные игроки: Проблем с травмированными у «Сент-Луиса» не меньше, чем у «Торонто». Не могут играть Круг, Ледди, Сундквист и Томас.
Общий тонус клуба: Баннистер постарается сыграть на сдерживание атакующей мощи «Торонто», но сделать это будет очень сложно.
Статистика для ставок
- «Торонто» выиграл два последних очных матча
- Два из четырех последних поединков между друг другом не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.87, на гостей — 4.08.
Прогноз: «Торонто» заберет легкую домашнюю победу
- 2.19Вашингтон — Филадельфия: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 2.08Нью-Йорк Рейнджерс — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.97Детройт — Нью-Джерси: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В матче будет много голов, поскольку проблемы с оборой имеются у обоих клубов
Ставка: П1 с коэффициентом 1.72
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82