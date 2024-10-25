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    «Торонто» легко расправится с «музыкантами»?

    «Торонто» — «Сент-Луис». Ставка (к. 1.72), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Сент-Луис»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Октября 2024 года

    Торонто

  • НХЛ
    •  Торонто 02:00 Сент-Луис

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •

    «Торонто»

    Турнирное положение: Пока что изменения в игре «Торонто» не радикальные, поэтому команда спокойно держится на седьмом месте в восточной конференции.

    Последние матчи: Однако в последних поединках «Торонто» потерпел несколько поражений, хотя качество игры было не самое плохое.

    Торонто — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров

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  • 1.724.274.12Фрибет€5
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    Травмированные игроки: Головная боль Берубе и «Торонто» — огромное количество хоккеистов на длительных больничных. Сейчас не могут играть Ярнкрок, Хаканпаа, Клинберг, Мермис и Девар.

    Общий тонус клуба: В матче против не самого сбалансированного «Сент-Луиса» расклад сил полностью в пользу канадского клуба.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Для «Сент-Луиса» старт сезона получился выше всяких похвал, поэтому седьмое место на Западе «блюзменам» можно однозначно занести в актив.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Очки в исполнении «Сент-Луиса» набираются исправно, причем это делается разнообразными способами.

    Травмированные игроки: Проблем с травмированными у «Сент-Луиса» не меньше, чем у «Торонто». Не могут играть Круг, Ледди, Сундквист и Томас.

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    Общий тонус клуба: Баннистер постарается сыграть на сдерживание атакующей мощи «Торонто», но сделать это будет очень сложно.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» выиграл два последних очных матча

    • Два из четырех последних поединков между друг другом не заканчивались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.87, на гостей — 4.08.

    Прогноз: «Торонто» заберет легкую домашнюю победу

    Альтернативный прогноз: В матче будет много голов, поскольку проблемы с оборой имеются у обоих клубов

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.72

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82

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    «Торонто» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Торонто» легко расправится с «музыкантами»?
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