В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Пока что изменения в игре «Торонто» не радикальные, поэтому команда спокойно держится на седьмом месте в восточной конференции.

Последние матчи: Однако в последних поединках «Торонто» потерпел несколько поражений, хотя качество игры было не самое плохое.

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Травмированные игроки: Головная боль Берубе и «Торонто» — огромное количество хоккеистов на длительных больничных. Сейчас не могут играть Ярнкрок, Хаканпаа, Клинберг, Мермис и Девар.

Общий тонус клуба: В матче против не самого сбалансированного «Сент-Луиса» расклад сил полностью в пользу канадского клуба.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Для «Сент-Луиса» старт сезона получился выше всяких похвал, поэтому седьмое место на Западе «блюзменам» можно однозначно занести в актив.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Очки в исполнении «Сент-Луиса» набираются исправно, причем это делается разнообразными способами.

Травмированные игроки: Проблем с травмированными у «Сент-Луиса» не меньше, чем у «Торонто». Не могут играть Круг, Ледди, Сундквист и Томас.

Общий тонус клуба: Баннистер постарается сыграть на сдерживание атакующей мощи «Торонто», но сделать это будет очень сложно.

Статистика для ставок

«Торонто» выиграл два последних очных матча

Два из четырех последних поединков между друг другом не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.87, на гостей — 4.08.

Прогноз: «Торонто» заберет легкую домашнюю победу

Альтернативный прогноз: В матче будет много голов, поскольку проблемы с оборой имеются у обоих клубов

Ставка: П1 с коэффициентом 1.72

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82